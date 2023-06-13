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Украинские "патриоты" вспомнили о зеленке и мусорном баке. На этот раз их целью стал Черновол
Украинские "патриоты" вспомнили о зеленке и мусорном баке. На этот раз их целью стал Черновол - 13.06.2023 Украина.ру
Украинские "патриоты" вспомнили о зеленке и мусорном баке. На этот раз их целью стал Черновол
В Киеве напали на бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Тараса Черновола. Экс-парламентария облили зеленкой и бросили в мусорный бак. Фото и видео инцидента 13 июня опубликовали украинские СМИ
2023-06-13T12:03
2023-06-13T12:03
2023-06-13T12:08
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Утверждается, что причиной конфликта активистов и бывшего депутата стал недавний пост Черновола в соцсетях, где он прокомментировал интервью вдовы погибшего под Артемовском украинского боевика "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) Алины Михайловой.Черновол возмутился тем, что на украинский "5 канал" приглашают "зеленых и псевдоолигархических [людей с низкой социальной ответственностью]".Сторонники Михайловой восприняли это как обвинение в работе на Офис президента и личное оскорбление вдовы "героя Украины".Михайлова в ответ обвинила Черновола в работе на экс-президентов страны Виктора Януковича и Петра Порошенко и назвала его "позором своего отца" (диссидента Вячеслава Черновола).После этого экс-депутат написал еще один пост, где открестился от оскорблений в адрес вдовы.Такое объяснение сторонников Михайловой не удовлетворило, и 13 июня Черновол оказался в мусорном баке, предварительно облитый зеленкой.Экс-депутат уверен, что дело не в Михайловой и напали на него по заказу Офиса президента Владимира Зеленского.СМИ писали ранее, что вдова Коцюбайло намерена участвовать в политическом проекте-конкуренте партии Порошенко.*Деятельность организации запрещена в РФ
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Украинские "патриоты" вспомнили о зеленке и мусорном баке. На этот раз их целью стал Черновол
12:03 13.06.2023 (обновлено: 12:08 13.06.2023)
В Киеве напали на бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Тараса Черновола. Экс-парламентария облили зеленкой и бросили в мусорный бак. Фото и видео инцидента 13 июня опубликовали украинские СМИ
Утверждается, что причиной конфликта активистов и бывшего депутата стал недавний пост Черновола в соцсетях, где он прокомментировал интервью вдовы погибшего под Артемовском украинского боевика "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) Алины Михайловой.
Черновол возмутился тем, что на украинский "5 канал" приглашают "зеленых и псевдоолигархических [людей с низкой социальной ответственностью]".
Сторонники Михайловой восприняли это как обвинение в работе на Офис президента и личное оскорбление вдовы "героя Украины".
Михайлова в ответ обвинила Черновола в работе на экс-президентов страны Виктора Януковича и Петра Порошенко и назвала его "позором своего отца" (диссидента Вячеслава Черновола).
После этого экс-депутат написал еще один пост, где открестился от оскорблений в адрес вдовы.
"Именно Михайлову я здесь не оскорбляю. Мне это и не интересно – я пишу о тенденциях. Оскорбительное слово относится к следующей теме о свободе слова. И речь там о завсегдатаях властного телемарафона", - пояснил он.
Такое объяснение сторонников Михайловой не удовлетворило, и 13 июня Черновол оказался в мусорном баке, предварительно облитый зеленкой.
Экс-депутат уверен, что дело не в Михайловой и напали на него по заказу Офиса президента Владимира Зеленского.
СМИ писали ранее, что вдова Коцюбайло намерена участвовать в политическом проекте-конкуренте партии Порошенко.
*Деятельность организации запрещена в РФ