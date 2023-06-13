"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ - 13.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230613/1047163938.html
"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ
"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ - 13.06.2023 Украина.ру
"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в студии Украина.ру рассказал о ситуации в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС, а также о свободе слова и популяризации русской культуры:
2023-06-13T11:43
2023-06-13T11:43
александр малькевич
сво
сми
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047163818_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_182b646c43f248589dc6fb6d359b0572.jpg
00:50 - О почётной награде "За взаимодействие" и свободной журналистике; 09:06 - Фонд развития новых медиа: что создаёт и о чём рассказывает? 15:45 – Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС глазами местных жителей; 21:25 – О заслуженных наградах для простых людей-героев.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047163818_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8d8fb9e18d290917fd274867699cea16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
александр малькевич, сво, сми, видео, видео
Александр Малькевич, СВО, СМИ, Видео

"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ

11:43 13.06.2023
 
Читать в
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в студии Украина.ру рассказал о ситуации в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС, а также о свободе слова и популяризации русской культуры:
00:50 - О почётной награде "За взаимодействие" и свободной журналистике;
09:06 - Фонд развития новых медиа: что создаёт и о чём рассказывает?
15:45 – Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС глазами местных жителей;
21:25 – О заслуженных наградах для простых людей-героев.
 
Александр МалькевичСВОСМИВидео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Украинские "патриоты" вспомнили о зеленке и мусорном баке. На этот раз их целью стал Черновол
12:03Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе
11:53В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России
11:43"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ
11:36Столтенберг забыл о новом члене НАТО, комментируя вопрос о своем преемнике
09:56Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире
09:38В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУ
08:58Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме
08:55Мощные взрывы, успехи россиян, возможная эскалация конфликта. Главное на Украине на утро 13 июня
08:42Сенатор США потребовал сравнить цены на американское оружие для Украины и других стран
08:17"Или не иметь их вообще": Маск прокомментировал судьбу переданных Украине "Леопардов"
08:00Как казаки Смоленск (не)брали
07:57Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТО
07:44Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны
07:32Стали известны подробности гибели первого наемника ВСУ из Финляндии
06:18Хроника энергетической войны: последние события
05:56Спланированный террористический акт. Дмитрий Киселев о подрыве Каховской ГЭС
05:44По рецепту Расмуссена. Как может выглядеть вступление Польши в войну против России
05:30Василий Дандыкин: Пока остатки "Леопардов" зализывают раны, ВСУ спешно готовят Харьков к обороне
05:25Саммит "Веймарского треугольника": Хорошая мина в Париже при плохом контрнаступлении Киева
Лента новостейМолния