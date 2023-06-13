https://ukraina.ru/20230613/1047163938.html

"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ

"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ - 13.06.2023 Украина.ру

"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в студии Украина.ру рассказал о ситуации в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС, а также о свободе слова и популяризации русской культуры:

2023-06-13T11:43

2023-06-13T11:43

2023-06-13T11:43

александр малькевич

сво

сми

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047163818_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_182b646c43f248589dc6fb6d359b0572.jpg

00:50 - О почётной награде "За взаимодействие" и свободной журналистике; 09:06 - Фонд развития новых медиа: что создаёт и о чём рассказывает? 15:45 – Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС глазами местных жителей; 21:25 – О заслуженных наградах для простых людей-героев.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр малькевич, сво, сми, видео, видео