Столтенберг забыл о новом члене НАТО, комментируя вопрос о своем преемнике
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдет достойного преемника на его место. Об этом он сказал 13 июня в интервью американскому телеканалу PBS
"Я абсолютно уверен, что этот прекрасный альянс сможет найти прекрасного преемника. Я сейчас сфокусирован на том, чтобы возглавлять альянс до конца своих полномочий этой осенью... Уверен, что 30 союзников, 31 союзник, найдет преемника, чтобы заменить меня", - сказал Столтенберг, добавив, что уже занимал пост девять лет, и теперь настало время кого-то другого.
Срок полномочий Столтенберга истекает в конце сентября. Ожидается, что новый генеральный секретарь НАТО будет объявлен на саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе.
Еще в апреле представителями альянса было объявлено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, но "не слишком воинственно", чтобы "не пугать страны, боящиеся спровоцировать Россию".
Известно, что на эту роль серьезно рассматриваются премьер-министр Дании Метте Фредериксен, нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.
Отдельные эксперты отметили, что под эти критерии теоретически могут подходить бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель или бывший канцлер Австрии Себастьян Курц.
Ранее СМИ также сообщали, что, скорее всего, НАТО в октябре возглавит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
А Столтенбергу после ухода из НАТО прочат президентство во Всемирном банке.
НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса стран, входящих в альянс.
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