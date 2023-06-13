Столтенберг забыл о новом члене НАТО, комментируя вопрос о своем преемнике - 13.06.2023 Украина.ру
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Столтенберг забыл о новом члене НАТО, комментируя вопрос о своем преемнике
Столтенберг забыл о новом члене НАТО, комментируя вопрос о своем преемнике - 13.06.2023 Украина.ру
Столтенберг забыл о новом члене НАТО, комментируя вопрос о своем преемнике
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдет достойного преемника на его место. Об этом он сказал 13 июня в интервью американскому телеканалу PBS
2023-06-13T11:36
2023-06-13T11:36
новости
столтенберг
нато
пост
генсек
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Срок полномочий Столтенберга истекает в конце сентября. Ожидается, что новый генеральный секретарь НАТО будет объявлен на саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе.Еще в апреле представителями альянса было объявлено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, но "не слишком воинственно", чтобы "не пугать страны, боящиеся спровоцировать Россию".Известно, что на эту роль серьезно рассматриваются премьер-министр Дании Метте Фредериксен, нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.Отдельные эксперты отметили, что под эти критерии теоретически могут подходить бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель или бывший канцлер Австрии Себастьян Курц.Ранее СМИ также сообщали, что, скорее всего, НАТО в октябре возглавит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.А Столтенбергу после ухода из НАТО прочат президентство во Всемирном банке.НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса стран, входящих в альянс.
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новости, столтенберг, нато, пост, генсек
Новости, Столтенберг, НАТО, пост, генсек

Столтенберг забыл о новом члене НАТО, комментируя вопрос о своем преемнике

11:36 13.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдет достойного преемника на его место. Об этом он сказал 13 июня в интервью американскому телеканалу PBS

"Я абсолютно уверен, что этот прекрасный альянс сможет найти прекрасного преемника. Я сейчас сфокусирован на том, чтобы возглавлять альянс до конца своих полномочий этой осенью... Уверен, что 30 союзников, 31 союзник, найдет преемника, чтобы заменить меня", - сказал Столтенберг, добавив, что уже занимал пост девять лет, и теперь настало время кого-то другого.

Срок полномочий Столтенберга истекает в конце сентября. Ожидается, что новый генеральный секретарь НАТО будет объявлен на саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе.
Еще в апреле представителями альянса было объявлено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, но "не слишком воинственно", чтобы "не пугать страны, боящиеся спровоцировать Россию".
Известно, что на эту роль серьезно рассматриваются премьер-министр Дании Метте Фредериксен, нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.
Отдельные эксперты отметили, что под эти критерии теоретически могут подходить бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель или бывший канцлер Австрии Себастьян Курц.
Ранее СМИ также сообщали, что, скорее всего, НАТО в октябре возглавит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
А Столтенбергу после ухода из НАТО прочат президентство во Всемирном банке.
НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса стран, входящих в альянс.
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