В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России - 13.06.2023 Украина.ру
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В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России
В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России - 13.06.2023 Украина.ру
В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России
Сближение Китая и России вызывает беспокойство, а также из-за развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS 13 июня
2023-06-13T11:53
2023-06-13T11:53
новости
вашингтон
нато
россия
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В нынешней ситуации безопасность стала не региональной, а глобальной, и то, что происходит в Европе, влияет на Азию и наоборот, подчеркнул Столтенберг.Вашингтон больше всего боится столкнуться с ядерной мощью России и Китая, ранее написал журналист саудовской газеты Амаль Мудалли.По мнению Мудалли, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав.Автор статьи ссылается на оценку Пентагона, согласно которой у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500.
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Новости, Вашингтон, НАТО, Россия

В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России

11:53 13.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Сближение Китая и России вызывает беспокойство, а также из-за развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS 13 июня
В нынешней ситуации безопасность стала не региональной, а глобальной, и то, что происходит в Европе, влияет на Азию и наоборот, подчеркнул Столтенберг.
"Регион Северной Америки и Европы сталкивается с глобальными угрозами, они включают в себя тот факт, что Китай все больше и больше инвестирует в передовые военные возможности, ядерное оружие, а также пытается запугать соседей в мире. Поэтому это и, конечно, тот факт, что Китай и Россия все больше сближаются, они недавно провели крупные морские совместные учения. Мы наблюдаем больше российских и китайских патрулирований на море и в небе", - заявил Столтенберг.
Вашингтон больше всего боится столкнуться с ядерной мощью России и Китая, ранее написал журналист саудовской газеты Амаль Мудалли.
По мнению Мудалли, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав.
Автор статьи ссылается на оценку Пентагона, согласно которой у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500.
Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армииПолитолог, профессор "Высшей школы экономики" Марат Баширов разъяснил ситуацию вокруг политической гонки в США, саммит G20 в Индии и попытку Зеленского на него проникнуть, заявление о возможном вводе войск НАТО на Украину, а также информационный фронт и использование в медиапротивоборстве преступлений Запада
 
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