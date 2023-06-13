https://ukraina.ru/20230613/1047163510.html

В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России

В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России - 13.06.2023 Украина.ру

В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России

Сближение Китая и России вызывает беспокойство, а также из-за развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS 13 июня

2023-06-13T11:53

2023-06-13T11:53

2023-06-13T11:53

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В нынешней ситуации безопасность стала не региональной, а глобальной, и то, что происходит в Европе, влияет на Азию и наоборот, подчеркнул Столтенберг.Вашингтон больше всего боится столкнуться с ядерной мощью России и Китая, ранее написал журналист саудовской газеты Амаль Мудалли.По мнению Мудалли, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав.Автор статьи ссылается на оценку Пентагона, согласно которой у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500.

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