В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Сближение Китая и России вызывает беспокойство, а также из-за развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS 13 июня
В нынешней ситуации безопасность стала не региональной, а глобальной, и то, что происходит в Европе, влияет на Азию и наоборот, подчеркнул Столтенберг.
"Регион Северной Америки и Европы сталкивается с глобальными угрозами, они включают в себя тот факт, что Китай все больше и больше инвестирует в передовые военные возможности, ядерное оружие, а также пытается запугать соседей в мире. Поэтому это и, конечно, тот факт, что Китай и Россия все больше сближаются, они недавно провели крупные морские совместные учения. Мы наблюдаем больше российских и китайских патрулирований на море и в небе", - заявил Столтенберг.
Вашингтон больше всего боится столкнуться с ядерной мощью России и Китая, ранее написал журналист саудовской газеты Амаль Мудалли.
По мнению Мудалли, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав.
Автор статьи ссылается на оценку Пентагона, согласно которой у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500.
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