https://ukraina.ru/20230613/1047153310.html

"Или не иметь их вообще": Маск прокомментировал судьбу переданных Украине "Леопардов"

"Или не иметь их вообще": Маск прокомментировал судьбу переданных Украине "Леопардов" - 13.06.2023 Украина.ру

"Или не иметь их вообще": Маск прокомментировал судьбу переданных Украине "Леопардов"

Небольшое количество "Леопардов" легко уязвимо против противотанковых ракет и мин. Такое мнение 12 июня высказал американский миллиардер, владелец SpaceX и Twitter Илон Маск в своей соцсети

2023-06-13T08:17

2023-06-13T08:17

2023-06-13T08:17

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илон маск

танки

леопард

украина

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Один из пользователей Twitter опубликовал пост про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего от Германии поставить Киеву больше танков "Леопард 2"."Судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья", — написал пользователь. предположив, что украинские военные недостаточно подготовлены для использования западных танков, и новые поставки в этих обстоятельствах будут напрасными.Днем ранее Мельник заявил, что Германия могла бы утроить количество переданных Киеву танков "без угрозы для собственной безопасности". Однако пока, по его словам, бундесвер дал Украине всего 18 машин из имеющихся у Берлина 300-сот.Также Мельник попросил передать Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder.В Кремле многократно критиковали передачу военной техники Киеву, подчеркивая, что это только затягивает конфликт и увеличивает число его жертв.На следующий день после того, как стало известно, что Украина получила танки "Леопард", в российском Минобороны заявили, что военные ВС РФ уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких "Леопардов", на южнодонецком направлении.

https://ukraina.ru/20230612/1047135833.html

https://ukraina.ru/20230613/1047153185.html

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новости, илон маск, танки, леопард, украина