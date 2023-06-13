"Или не иметь их вообще": Маск прокомментировал судьбу переданных Украине "Леопардов" - 13.06.2023 Украина.ру
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"Или не иметь их вообще": Маск прокомментировал судьбу переданных Украине "Леопардов"
"Или не иметь их вообще": Маск прокомментировал судьбу переданных Украине "Леопардов" - 13.06.2023 Украина.ру
"Или не иметь их вообще": Маск прокомментировал судьбу переданных Украине "Леопардов"
Небольшое количество "Леопардов" легко уязвимо против противотанковых ракет и мин. Такое мнение 12 июня высказал американский миллиардер, владелец SpaceX и Twitter Илон Маск в своей соцсети
2023-06-13T08:17
2023-06-13T08:17
новости
илон маск
танки
леопард
украина
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Один из пользователей Twitter опубликовал пост про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего от Германии поставить Киеву больше танков "Леопард 2"."Судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья", — написал пользователь. предположив, что украинские военные недостаточно подготовлены для использования западных танков, и новые поставки в этих обстоятельствах будут напрасными.Днем ранее Мельник заявил, что Германия могла бы утроить количество переданных Киеву танков "без угрозы для собственной безопасности". Однако пока, по его словам, бундесвер дал Украине всего 18 машин из имеющихся у Берлина 300-сот.Также Мельник попросил передать Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder.В Кремле многократно критиковали передачу военной техники Киеву, подчеркивая, что это только затягивает конфликт и увеличивает число его жертв.На следующий день после того, как стало известно, что Украина получила танки "Леопард", в российском Минобороны заявили, что военные ВС РФ уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких "Леопардов", на южнодонецком направлении.
https://ukraina.ru/20230612/1047135833.html
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новости, илон маск, танки, леопард, украина
Новости, Илон Маск, танки, леопард, Украина

"Или не иметь их вообще": Маск прокомментировал судьбу переданных Украине "Леопардов"

08:17 13.06.2023
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Небольшое количество "Леопардов" легко уязвимо против противотанковых ракет и мин. Такое мнение 12 июня высказал американский миллиардер, владелец SpaceX и Twitter Илон Маск в своей соцсети
Один из пользователей Twitter опубликовал пост про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего от Германии поставить Киеву больше танков "Леопард 2".
"Судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья", — написал пользователь. предположив, что украинские военные недостаточно подготовлены для использования западных танков, и новые поставки в этих обстоятельствах будут напрасными.

"Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами. Лучше иметь много танков, или не иметь их вообще", — ответил ему Маск.

Днем ранее Мельник заявил, что Германия могла бы утроить количество переданных Киеву танков "без угрозы для собственной безопасности". Однако пока, по его словам, бундесвер дал Украине всего 18 машин из имеющихся у Берлина 300-сот.
Также Мельник попросил передать Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder.
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Вчера, 13:37
Германия способна утроить поставки Leopard 2 на Украину, считает МельникГермания в состоянии поставить Украине втрое больше танков Leopard 2, заявил замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Tagesspiegel 12 июня
В Кремле многократно критиковали передачу военной техники Киеву, подчеркивая, что это только затягивает конфликт и увеличивает число его жертв.
На следующий день после того, как стало известно, что Украина получила танки "Леопард", в российском Минобороны заявили, что военные ВС РФ уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких "Леопардов", на южнодонецком направлении.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
07:57
Президент Польши пообещал Зеленскому "свет в тоннеле" на саммите НАТОЛетний саммит НАТО в Вильнюсе может стать для Киева "светом в тоннеле", что крайне важно для украинского правительства, общества и армии. Такое заявление 12 июня сделал президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с французским и немецким коллегами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Слова польского лидера процитировало издание TVN24
 
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