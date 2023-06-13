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Грег Вайнер о том, что будет с Украиной, если победит не Байден

Грег Вайнер о том, что будет с Украиной, если победит не Байден - 13.06.2023 Украина.ру

Грег Вайнер о том, что будет с Украиной, если победит не Байден

В США вокруг финансовой помощи и военных поставок Украине скоро будет разворачиваться скандал за скандалом. Политолог, американист Грег Вайнер оценил... Украина.ру, 13.06.2023

2023-06-13T04:56

2023-06-13T04:56

2023-06-13T04:56

интервью

нато

сильвио берлускони

сша

выборы

украина

джо байден

илон маск

сеймур херш

россия

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В США вокруг финансовой помощи и военных поставок Украине скоро будет разворачиваться скандал за скандалом. Политолог, американист Грег Вайнер оценил возможности кандидатов в президенты Штатов и их влияние на внешнюю политику государства. Эксперт также прокомментировал вклад скончавшегося экс-премьер-министра Сильвио Берлускони в отношения с Россией.— Грег, в Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО. Является ли это способом сдерживания или запугивания России?— Дело в том, что относительно недавно проходили американские учения у берегов Китая. Они прошли не очень гладко, не впечатляюще. Я думаю, поэтому уровень учений НАТО в Германии на порядок выше, потому что там не участвует КНР, и будут потенциальные противники.— Американский аналитик Эми Уолтер 11 июня рассказала телеканалу CBS, что президентские выборы в США в 2024 году могут повторить сценарий 2020 года. Тогда действующий лидер Джо Байден победил экс-главу Белого дома Дональда Трампа. На чем основаны такие предположения?— Это основано на том, что американская экономика стала улучшаться за последние несколько недель, в частности уровень американской безработицы снизился до 3%, инфляция стала падать. Самое главное — в США не состоялся дефолт, прекратилась рецессия экономики, которую все предсказывали. Хотя отдельные финансисты говорят, что она отложена. В общем, банковская система Америки чувствует себя более-менее нормально, и всё это, конечно, идёт в заслугу Байдену и его администрации.— Насколько реален прогноз о победе Джо Байдена на выборах?— Я начну с того, что фактор Украины здесь может сыграть очень серьезную роль. Против семьи Байдена республиканцы собирают и готовят к выпуску различные компрометирующие материалы, в том числе на тему нечестных связей с Украиной сына и брата президента. Мы ждём их появления в американской прессе. Это будет антибайденовский информационный взрыв, вне всякого сомнения. Если это произойдёт, все предсказания Эми Уолтер о победе Байдена превратятся в прах.— Какие шансы выиграть выборы у Дональда Трампа?— С одной стороны, Дональд Трамп — единственный кандидат, который обещает за один день закончить конфликт на Украине. Ни один другой претендент на выступал с подобными заявлениями. С другой стороны, шансы Трампа зависят от генпрокуратуры и министерства юстиции Соединённых Штатов, которые могут растоптать всю его президентскую кампанию. Количество исков и потенциальных судов над Трампом растёт не по дням, а по часам.— Сможет Трамп в реальности поменять ситуацию на Украине, если придет на пост президента США?— Я думаю, не сможет. Скорее все его заявления имеют отношение к прошлому — что он мог бы не допустить военного конфликта на Украине. В нынешней катастрофической ситуации мне сложно представить, что у Трампа есть необходимые рычаги воздействия и механизмы влияния на участников украинского конфликта. Здесь, на мой взгляд, необходимо коллективное международное вмешательство, возможно, таких игроков как Китай и Индия. Может быть ещё каких-то стран.— На выборы в США зарегистрировался бывший вице-президент Майк Пенс. С какой целью он баллотируется в президенты?— Майк Пенс человек с очень хорошей репутацией, но скучный и неяркий политик. За ним стоят радикальные христианские избиратели, правоверные республиканцы. Я думаю, что он вступил в эту гонку для того, чтобы, во-первых, остаться в истеблишменте американской политики; во-вторых, чтобы претендовать на какой-нибудь пост будущей республиканской администрации. Он также может задорого продать голоса своего электората на выборах. Думаю, он прекрасно понимает, что шансов стать президентом Америки у него нет.— Ранее губернатор Флориды республиканец Рон Десантис также подал в Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Что можете сказать о нем, как о политике и человеке?— Он один из самых молодых претендентов. Это очень хорошо. Действующему главе Белого дома сейчас 80, а баллотирующемуся экс-президенту —76 лет. Это, конечно, удручает американский народ. Напомню, что в ноябре 2022 года, когда шли выборы в конгресс и сенат США, избирателям задали вопрос — как вы относитесь к возрастным лидерам в политике. Около 75% избирателей заявили, что они не хотят возрастного кандидата в президенты. Поэтому, повторюсь, возраст Десантиса — колоссальный плюс.Кроме того, республиканская партия подустала от Трампа, от его вальяжного поведения, скандальности. На фоне того, что у них идёт битва за голоса, влияние, за деньги спонсоров, республиканцам необходим более стабильный и предсказуемый лидер. И здесь у Десантиса явное преимущество.— Американский политолог Джон Дуган заявил в нашем с ним интервью, что в прошлый раз на выборах Байден и его приспешники жульничали. Выборы действительно не были легитимными?— Майк Пенс, в прошлом вице-президент администрации Трампа, придерживается противоположной точки зрения — он признал упомянутые выборы. Кому мы будем верить в данном случае больше: вице-президенту или политологу?— Все-таки в США сильная коррупция именно в верхах. Может ли она повлиять на выборы?— Есть моменты, когда при определённом давлении и активных ресурсах можно повлиять, например, на муниципальные, городские или штатные выборы в США. Но коррупция на уровне федеральных выборов, я думаю, исключена.— Кто еще может стать потенциальным претендентом на пост президента США?— У республиканцев я бы еще отметил американского предпринимателя, губернатора Вирджинии Гленна Янгкина. Очень занимательная фигура, давненько не было подобных ему кандидатов. Это человек с личным состоянием в 400 миллионов долларов, успешный финансист, заработавший деньги сам, с прекрасными контактами с Уолл-стрит.У него прекрасный президентский возраст — сейчас Янгкину 56 лет. Многие политики двигают его к участию в избирательной компанию. На последних выборах, на пост губернатора Вирджинии, он потратил 20 миллионов своих личных денег. То есть никаких спонсоров, которые могут ему указывать, что делать. Все вышесказанное, конечно, очень устраивает Уолл-стрит, который может поддержать Янгкина на выборах.Я думаю, что вполне возможен вариант дуэта Десантиса и Янгкина, где первый будет президентом, а второй — вице-президентом. Тогда получится мощный президентский аппарат: Десантис с латиноамериканской фамилией, но при этом итальянец; Янгкин — wasp white anglo saks protestant (в переводе вaсп или белый англосакс — Ред ).— Какая позиция по Украине у Янгкина?— Он разделяет, естественно, общую республиканскую позицию — жёсткий контроль за поступлением средств на Украину. Это значит: пересчитать все миллиарды, брошенные администрацией Байдена в топку Киева; взять под контроль дальнейшую помощь Украине и следит за происходящим там. Я думаю, что в США вокруг контроля за финансовыми средствами и за военными поставками в помощь Украине сейчас начнёт разворачиваться скандал за скандалом.— Есть ли еще сильные политики в США, способные побороться за пост главы Америки?— Есть очень интересная фигура. Это член демократической партии, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс. Примечательно, что Ньюс постоянно кричал, визжал, что никогда ни под каким видом не пойдёт избираться президентом Соединённых Штатов. И вдруг на флоридском телевидении появляется реклама господина Ньюса, в которой он делает политические заявления.Зачем губернатору Калифорнии покупать рекламное время на телевидении города Майами? Загадка. Для меня это явный намёк на то, что президентские амбиции у господина Ньюса есть, и он параллельно с Кеннеди подсиживает президента Байдена. Получается, интрига в демократической партии тоже не умерла, особенно с учетом состояния Байдена, его казусов с потерей ориентации на сцене, периодическими падениями. Я уверен абсолютно, что это сильно смущает демократов, что они ищут варианты замены действующего президента.— Что будет с Байденом, если демократы найдут ему замену?— Байден, я думаю, прекрасно понимает: если его заменят, брату и сыну придёт "хана". Республиканцы их разорвут на части в мгновенье ока.— Что Гэвин Ньюс думает о ситуации на Украине?— Его позиция не расходится с позицией Байдена. Я думаю, он мыслит в русле демократической партии, и вряд ли предложит своим избирателям что-то новое по линии внешней политики на Украине.— Илон Маск может баллотироваться в президенты США?— Он родился в южноафриканской республике, а не в США, и не имеет права баллотироваться в президенты по конституции страны. В свое время подобная ситуация была с актером Арнольдом Шварценеггером, который был на тот момент успешным губернатором Калифорнии. Народ кричал, дескать, давайте поменяем закон, дадим шанс Шварценеггеру стать президентом Соединённых Штатов. Этого не произошло.Есть ещё два потенциальных претендента на пост президента США. Это республиканцы: экс-посол в ООН Никки Хейли и губернатор штата Юта Спенсер Кокс. Но я бы назвал их представителями секонд-хенда политической линии. Данные политики хотят засветиться в прессе в рамках предвыборной кампании страны, и, возможно, попасть в команду администрации Белого дома.— Возможен ли в США сценарий, когда президентом станет представитель шоу-бизнеса, как было с Рональдом Рейганом?— Я не думаю. Во-первых, быть президентом — беспощадная, тяжёлая нагрузка. Вся твоя личная жизнь попадает под микроскоп — не все готовы к этому.Во-вторых, сегодня в Америке нет человека такого калибра, как актер и политик Рональд Рейган. Он был дважды губернатором Калифорнии перед тем, как стал президентом Соединённых Штатов, и колоссально потрудился над развитием своей политической карьеры. Первый раз он проиграл президентскую компанию и потом вернулся к ней только через 4 года.Важно то, что он успешно пронес пост вице-президента Гильдии киноактёров Америки в 1946 году. Представляете, в каком змеином клубке проходило общение?!Я хочу сказать, что у Рейгана за плечами фантастический бэкграунд, поэтому он был готов к роли президента Соединённых Штатов: прекрасно понимал, как себя вести, как строить отношения; его обожала американская пресса. Я знаю нескольких журналистов, которые после того, как Рейган покинул Белый дом, ушли вслед за ним. Более интересного, продуктивного, фантастического лидера, чем Рональд Рейган больше в Белом доме не будет.— Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасается победы "парня с деменцией" на предстоящих выборах президента США в 2024. Какой лидер во главе Америки выгоден для России?— Я думаю, России выгоден президент, который трезво мыслит и с которым можно договариваться. Из озвученных нами это может быть, например, губернатор Виргинии Гленн Янгкин. Он как успешный бизнесмен из среды прагматичной публики умеет и знает, как договариваться. Он, как мне видится, идеальный вариант в этом плане для России.— Могут ли выборы в США решить судьбу Зеленского?— Хороший вопрос. На судьбу Зеленского выборы вряд ли повлияют. Скорее может измениться подход к Украине в целом. Зеленского мощно поддерживает Евросоюз, чуть ли не 80% европейского электората выступают за помощь Украине. В отличие, кстати, от Америки, где только 55% населения поддерживает Киев.Сейчас ещё Китай включился в эту большую игру. С Россией у КНР все понятно, а вот как будут выстраиваться отношения с Украиной, в частности с командой Зеленского, — большой вопрос.— Большинство населения мира поддерживает российскую спецоперацию, заявил журналист Сеймур Херш в программе британского политика Джорджа Гэллоуэя. При этом, по его словам, США утратили доверие к себе. Можем ли мы говорить, что Херш выражает мнение большинства американцев о СВО?— Мне приходит на ум политическая присказка: а Лаврентий Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков. Вера в Россию — это хорошо, но я не очень представляю, откуда он черпает такие факты. У него есть мировая социологическая служба? Думаю, господину Хершу понравилось быть в центре внимания мировой прессы, и после продолжительного молчания он реанимирует себя в Интернет-пространстве.Ранее подобным образом выступал (в основном по китайскому телевидению) профессор колумбийского университета Джеффри Сакс, который был одним из идеологов и разработчиков экономической политики так называемой "шоковой терапии" в разных странах мира, в том числе в России. Он работал на имя личного бренда. Херш ведет себя также.— Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Он пытался объединить Россию и страны Запада. Каким запомнится миру этот человек?— Берлускони — яркая и нестандартная фигура, сильный и очень скандальный политик. Я бы сказал, что он итальянский вариант Трампа. И в итальянской, и в мировой политике Берлускони не забудут.— Как бы вы оценили вклад Берлускони в отношения Москвы и Рима?— Во-первых, у него были очень специальные отношения с Владимиром Путиным. Во-вторых, Берлускони объективно смотрел на Россию, старался ее понять и протянуть руку дружбы. Это был человек, близкий и симпатичный россиянам, пытающийся как-то перестроить ситуацию в отношениях Запада и России. Но не удалось. К сожалению, Берлускони сильно затравила итальянская пресса, хотя он при этом очень много судов против себя выиграл. И все-таки ему 87 лет было.Но остался человек, и он продолжает этим заниматься в возрасте 100 лет. Это Генри Киссинджер, который пишет, говорит, встречается с российской стороной.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, нато, сильвио берлускони, сша, выборы, украина, джо байден, илон маск, сеймур херш, россия, внешняя политика, военные учения