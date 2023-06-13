https://ukraina.ru/20230613/1047128134.html

Украинское оружие, оказавшееся не украинским. Чем ВСУ пытаются заменить автомат Калашникова

Украинское оружие, оказавшееся не украинским. Чем ВСУ пытаются заменить автомат Калашникова - 13.06.2023 Украина.ру

Украинское оружие, оказавшееся не украинским. Чем ВСУ пытаются заменить автомат Калашникова

Украина не отказывается ни от какого оружия — лишь бы на шару и побольше. При этом настоящим любимцем украинских бойцов на передовой остаётся самое массовое оружие в истории человечества — автомат Калашникова

2023-06-13T12:53

2023-06-13T12:53

2023-06-13T14:22

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Ранее на Украине он не производился, а сейчас производится небольшими партиями. Причём стволы используются еще советского задела.Объем полученной ВСУ от коллективного Запада военной помощи только за последние семь месяцев составил сумму, значительно превышающую прошлогодние бюджеты оборонных ведомств таких стран как Канада, Италия или Польша. И если поставки тяжелой техники и современных образцов вооружений еще как-то контролируются, то поток стрелкового оружия уже давно приобрел хаотичный и неконтролируемый характер. Тем не менее, анализируя даже озвученные заокеанскими и европейскими кураторами цифры, можно говорить о десятках, если не сотнях тысяч автоматов, пистолетов-пулеметов и автоматических винтовок, получивших украинскую прописку за это время. Какая часть из них попала в руки ВСУ, а какая стала предметом наживы украинских «бизнесменов от войны», сегодня не скажет никто. А вот об их боевой эффективности специалисты судить могут.С момента начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, в рамках поставок коллективным Западом оружия ВСУ получили: от Бельгии — пять тысяч единиц автоматов FN FNC; от Нидерландов — десять американских самозарядных крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и девяносто крупнокалиберных снайперских винтовок Accuracy AX308 производства Великобритании; от правительства Чехии — пять тысяч чехословацких автоматов Sa vz. 58 и 19 единиц снайперских винтовок ZVI Falcon; от Германии — сто пулеметов MG3; от Соединенных Штатов Америки — многоствольные скорострельные пулеметы M134 Minigun; от Португалии — батальные винтовки G3.А теперь, оставив без внимания оружие, доставшееся в наследство от Советского Союза, рассмотрим то, что украинскими «экспертами» гордо именуется «украинскими разработками». В первую очередь это автоматическая винтовка Ukrop UAR-15. «Украинский» автомат (именно так предпочитают его называть на Украине), созданный под малоимпульсный промежуточный патрон 5,56×45 мм (.223 Remington) стандарта НАТО, был подан в качестве украинской разработки киевской компании «Зброяр», призванной наконец заменить «москальский» Калашников.Сначала о конструкции. Ударно-спусковой механизм, равно как и ствол, имеющий ресурс в десять тысяч выстрелов, производятся предприятиями военно-промышленного комплекса США, цевье KeyMod — американской компанией VLTOP Weapon Sistems, коллиматорный прицел Aimpoint, устанавливаемый на верхнюю планку Picatinny (разработка государственного «Пикатинни арсенала», США, Нью-Джерси) — шведской компанией из города Мальме. Так что из чисто украинского в «украинской разработке» — лишь название «Укроп».Автоматическая винтовка получила регулируемый приклад, глушитель и магазин из полупрозрачного пластика, позволяющий визуально контролировать остаток боекомплекта. В перечень дополнительного оснащения включены подсумки для магазинов, оружейный ремень, транспортировочный кейс, запасные части и принадлежность. Начиная с 2020 года этой штурмовой винтовкой обеспечиваются подразделения специального назначения, национальной гвардии и пограничной службы.Для замены легендарной СВД, признанной лучшей снайперской винтовкой в мире, украинские оружейники предложили еще один вариант — снайперскую винтовку дальнего боя Ukrop UAR-10, использующую патрон натовского стандарта 7,62×51 мм (.308 «Винчестер») и принятую на вооружение ВСУ в конце 2017 года. Внимательный экспертный взгляд без труда определит в облике изделия той же компании «Зброяр» хорошо знакомые черты разработанной в середине пятидесятых годов прошлого столетия американской винтовки AR-10, которая, собственно, и легла в его основу. Масса оружия не превышает пяти килограммов, а длина — чуть более метра. Скорострельность — около двадцати одного выстрела в минуту, ресурс ствола — семь тысяч выстрелов, а эффективная дальность стрельбы — не более 1200 метров.Однако это не единственные образцы «украинского» стрелкового вооружения, созданного в рамках программы перевооружения и предпринимаемых разваливающимся на глазах военно-промышленным комплексом попыток развития собственного производства. К примеру, винтовки «Форт 227» и «Форт 228». Как и подавляющее большинство стрелкового оружия, «разработанного Украиной» за годы независимости, они являются копиями зарубежного, в данном случае — израильского семейства автоматического оружия Galil ACE. Винтовки «Форт 228» и «Форт 227» используют патроны, как советского, так и натовского стандарта — 7,62×39 мм и 5,56×45 мм (.223 Remington) соответственно.«Вулкан-М» или «Малюк». Очевидно, что автоматическая штурмовая винтовка компоновки «булл-пап» «Вулкан-М» (в другой интерпретации «Малюк») являются продолжением совершенствования украинской разработки «Вепр», а по сути — глубоко модернизированной версией все того же до неприличия «москальского» автомата Калашникова. В течение долгих десяти лет (2005—2015 гг.) конструкторы ООО «Интерпроинвест» "перекраивали" уникальный советский автомат создавая нечто, отвечающее евроатлантическому курсу. Результатом усилий стало серийное производство и принятие на вооружение ВСУ в 2017 году последнего из созданных в процессе модернизации вариантов — автомата "Малюк", что в переводе с мовы означает "Малыш". Выпускается в трех калибрах: 7,62×39 мм, натовском 5,56×45 мм (.223 Remington) и 5,45×39 (все-таки сложно без "Калашникова").Как отмечают наши специалисты, кроме изменения компоновки, других революционных изменений в конструкции не оказалось. Ничего не значащая защита пистолетной рукоятки и перемещение кнопки предохранителя на прорывное техническое решение не тянут. Даже в сравнении с АК-74 (начало войсковой эксплуатации — 1975 год) ключевые характеристики или не изменились, или изменились незначительно, или стали хуже. Для сравнения: прицельная дальность "Малюка" — 750 метров против 1000 метров у АК-74, а скорострельность 650−700 выстрелов в минуту против 600 у ветерана.Кстати, и бельгийская штурмовая винтовка уступает автомату Калашникова. По словам наших бойцов, стреляет винтовка хорошо, и пользоваться ей удобно, однако эксплуатацию затрудняют сложности в обслуживании. Для разбора бельгийской винтовки требуется "целый набор инструментов", в то время как российский автомат в случае неполадок можно разобрать одной рукой прямо в бою.С винтовкой и автоматом войну в XXI веке не выиграть — вряд ли это утверждение сегодня нуждается в доказательствах. В современных войнах 80% пехоты гибнет от осколков снарядов и мин и только 20% — от "всего прочего, включая стрелковые боеприпасы", — такие данные приводят авторитетные эксперты. Конфликт на Украине в этом смысле — не исключение: поля, испещренные воронками, и руины зданий говорят о том, что противники обрушивают друг на друга тысячи тонн снарядов и посылают сотни ракет. Даже на низовом уровне используются средства, которые совсем недавно казались технической экзотикой: компактные (часто кустарного производства) дроны бомбят позиции противника и устраивают охоту за отдельными людьми. Казалось бы, где здесь место для автоматов и пулеметов?Однако военные сводки показывают: чем ожесточеннее бои, тем чаще сторонам приходится применять стрелковое оружие, особенно когда речь идет о действиях в городской застройке. На урбанизированной местности пехота чувствует себя как рыба в воде и лучшим средством борьбы с ней становится "своя качественно подготовленная и оснащенная пехота". В конце концов, только бойцы со стрелковым оружием могут зачистить от противника местность и контролировать ее.Наиболее массовым индивидуальным стрелковым оружием по обе стороны фронта предсказуемо является автомат Калашникова (АК). Согласно открытым источникам, украинская сторона применяет в основном АК-74 калибра 5,45 мм. У Вооруженных сил РФ, частей ЛНР и ДНР есть АК-74 плюс более совершенные АК-74М со складным прикладом и боковой планкой для крепления дополнительных прицелов, а также новые АК-12.У ВСУ встречаются американские карабины М4 и чешские автоматы Bren2.Автомат АК-74М — это оптимальное оружие для рядового бойца. "Семьдесят четвертый" надежен, прост, имеет складной приклад и может оснащаться коллиматорным прицелом. Для общевойскового боя этого вполне достаточно.Еще один тренд военных конфликтов XXI века — повсеместное внедрение коллиматорных или оптических прицелов. Коллиматор или малократная оптика на автомате — это уже не экзотика или прихоть, а норма. Боец с современным прицелом получает неоспоримое преимущество над тем, у кого его нет. Самыми распространенными устройствами в зоне СВО стали именно коллиматорные прицелы, поскольку они относительно дешевы, весят немного, некоторые модели могут годами работать на одной батарейке.Если говорить о пулеметах, единый пулемет Калашникова (ПК/ПКМ) еще более знаменит, чем АК в мире автоматов. В течение десятилетий западным конструкторам не удавалось создать систему, схожую по надежности и эффективности. В текущем конфликте нашему ПК противостоят два западных образца: единый пулемет М240, модификация бельгийского FN MAG (калибр 7,62×51, он же 7,62 НАТО), и М249 SAW — американский вариант FN Minimi под малоимпульсный патрон 5,56×54.По базовым характеристикам — надежность, мобильность — ПК превосходит своих конкурентов. Это признают и западные эксперты. Масса нашего пулемета на сошках составляет 7,5 кг, тогда как легкий ручной пулемет М249 весит 6,85 кг, а полноценный М240 — больше 12 кг! Американо-бельгийский М240 гораздо чувствительнее к загрязнениям, очень требователен к обслуживанию (для разных узлов нужны отдельные виды смазки) и, что важно, не может вести непрерывный огонь так же долго, как ПК. С украинской стороны встречались утверждения, что проблемы у М240 начинаются после длинной очереди в 50 выстрелов, а при быстром отстреле 200 патронов его может заклинить.Серьезным стрелковым оружием считается пулемет Minimi/М249. Важнейшая опция пулемета — способность вести плотный огонь. Поэтому почти все они стреляют с открытого затвора, то есть, когда спусковой крючок отпущен, затвор отведен назад, патрона в патроннике нет. Это помогает охлаждению ствола и исключает случайный выстрел, который может произойти из-за нахождения патрона в перегретом патроннике. РПК-74 стреляет с закрытого затвора, как простой автомат, поэтому вести столь же плотный огонь, как Minimi, он неспособен.Впрочем, вопрос о нужности в армии полноценного пулемета под калибр 5,45 до сих пор является дискуссионным. Да, Minimi удобен, мобилен, легок в управлении, но ПКМ тяжелее всего на один килограмм, зато по дальности эффективного огня существенно превосходит Minimi и всех его "одноклассников" за счет более мощного боеприпаса.Эксперты отмечают: единый пулемет Калашникова пока уверенно держится в топе мировых систем данного класса. Главной и, увы, нерешенной проблемой является отсутствие современных оптических прицелов, как у западных конкурентов.

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Геннадий Алёхин

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