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В одиночку шатающиеся люди: российский боец рассказал о проблеме ВСУ
В одиночку шатающиеся люди: российский боец рассказал о проблеме ВСУ - 12.06.2023 Украина.ру
В одиночку шатающиеся люди: российский боец рассказал о проблеме ВСУ
Представители украинской теробороны нередко не хотят воевать, из-за чего на поле боя с их стороны процветают безынициативность и пьянство. Об этом 12 июня рассказал боец российской 1-й танковой армии с позывным Джокер, передает агентство РИА Новости
2023-06-12T14:02
2023-06-12T14:02
2023-06-12T14:02
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Также он отметил, что бойцы теробороны очень боятся российской воздушной разведки, и если раньше ВСУ особо не скрывали своего присутствия, то сейчас пытаются ничем не выдавать себя.В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, однако противником ни одной высоты не взято.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
https://ukraina.ru/20230612/1047131400.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, всу, пьянство
В одиночку шатающиеся люди: российский боец рассказал о проблеме ВСУ
Представители украинской теробороны нередко не хотят воевать, из-за чего на поле боя с их стороны процветают безынициативность и пьянство. Об этом 12 июня рассказал боец российской 1-й танковой армии с позывным Джокер, передает агентство РИА Новости
"У теробороновцев нет желания воевать, и они делают это под чутким давлением (офицеров - Ред.). Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей, поодиночке бродящих, хотя это в принципе запрещено на войне", — сказал боец.
Также он отметил, что бойцы теробороны очень боятся российской воздушной разведки, и если раньше ВСУ особо не скрывали своего присутствия, то сейчас пытаются ничем не выдавать себя.
В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, однако противником ни одной высоты не взято.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.