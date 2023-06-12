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Рогов рассказал о тяжелых боях в Запорожье

Рогов рассказал о тяжелых боях в Запорожье - 12.06.2023 Украина.ру

Рогов рассказал о тяжелых боях в Запорожье

В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои. В частности, в огне серая зона в районе сел Нескучное и Макаровка. Об этом 12 июня сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live"

2023-06-12T12:58

2023-06-12T12:58

2023-06-12T13:00

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Он добавил, что боестолкновения также шли между городами Гуляй Поле и Пологи, южнее города Орехов, в районе села Лобковое. Однако и там противник понес большие потери и был отброшен на исходные позиции.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.Президент РФ Владимир Путин отметил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Его результаты Киев не признает и продолжает обстреливать мирные населенные пункты.В настоящее время от нацистского режима освобождено 70% Запорожской области, однако под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.

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новости, запорожье, бои, владимир рогов, контрнаступление