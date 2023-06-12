Избравшийся в сенат Сильвио Берлускони умер в Милане
12:23 12.06.2023 (обновлено: 12:32 12.06.2023)
Бывший премьер-министр Италии и основатель партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони скончался в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане на 87-м году жизни. Об этом 12 июня сообщило местное издание Corriere della Sera
Берлускони, который четырежды становился премьером Италии, в прошлом сентябре победил на выборах в сенат. Однако весной 2023 года ему поставили диагноз лейкемия. Политик начал химиотерапию.
Последний раз экс-премьера госпитализировали 9 июня, через три недели после того, как он выписался из больницы.
"Показатели Сильвио Берлускони, госпитализированного с прошлой пятницы для анализов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, которым он страдает в течение некоторого времени, не показывали признаков улучшения, затем ситуация ухудшилась", — сообщили журналисты.
13 февраля, 10:25"Я бы с ним разговаривать не стал": Берлускони назвал способ завершить конфликт на УкраинеЛидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал действия Владимира Зеленского в Донбассе и заявил, что будь он сейчас в прежнем статусе, не стал бы встречаться с этим человеком. Слова Берлускони 13 февраля цитирует итальянское агентство АНСА
Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года. В 1954-м поступил на юридический факультет Миланского университета. Параллельно с учебой работал фотографом, торговал мелкой техникой, писал курсовые работы на заказ. Также организовал музыкальную группу, в которой был солистом и играл на контрабасе.
В политику Берлускони пришел в 1994 году в возрасте 57 лет, создав "с нуля" собственную партию "Вперед, Италия!". Через 60 дней эта политическая сила выиграла выборы в составе правоцентристского блока "Полюс свободы".
Берлускони становился премьером Италии четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011-м ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. Политика обвиняли в связях с мафией, взятках, налоговых преступлениях.
В 2019 году экс-премьер избрался в состав Европарламента от Италии. В прошлом сентябре он победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.
Берлускони считался одним из самых убежденных сторонников укрепления связей Европы с Россией. В 2003 году он заявлял, что главным шагом на этом пути должно стать членство России в ЕС. В 2005-м политик признал, что это "слишком далекая мечта", но отметил, что все же произойдет.
Берлускони считался одним из самых убежденных сторонников укрепления связей Европы с Россией. В 2003 году он заявлял, что главным шагом на этом пути должно стать членство России в ЕС. В 2005-м политик признал, что это "слишком далекая мечта", но отметил, что все же произойдет.
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