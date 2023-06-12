https://ukraina.ru/20230612/1047130767.html

Военный эксперт объяснил, сколько бойцов ВСУ должна уничтожить Россия для срыва их наступления

Военный эксперт объяснил, сколько бойцов ВСУ должна уничтожить Россия для срыва их наступления - 12.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, сколько бойцов ВСУ должна уничтожить Россия для срыва их наступления

Штатная численность десяти бригад, которые ВСУ могут задействовать для своего наступления, составляет около 50 тысяч человек. Больше у противника нет. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-06-12T11:07

2023-06-12T11:07

2023-06-12T11:07

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Чтобы вывести бригаду из строя, нужно уничтожить треть ее личного состава. Потом она становится небоеспособной. Следовательно, из этих 50 тысяч ВСУ должны потерять 5 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными, пояснил специалист.Если противник будет терять в сутки 200 человек убитыми, то для прекращения наступления Украины нам потребуется 25 дней. Если ВСУ введут в бой весь свой резерв, он выдохнется через месяц боев, добавил он.Следовательно, России нужно быть готовой к тому, что в течение месяца ВСУ будут проводить наступательные операции по всем направлениям, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, потери, наступление, украина