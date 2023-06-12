Военный эксперт объяснил, сколько бойцов ВСУ должна уничтожить Россия для срыва их наступления - 12.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, сколько бойцов ВСУ должна уничтожить Россия для срыва их наступления
Военный эксперт объяснил, сколько бойцов ВСУ должна уничтожить Россия для срыва их наступления - 12.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, сколько бойцов ВСУ должна уничтожить Россия для срыва их наступления
Штатная численность десяти бригад, которые ВСУ могут задействовать для своего наступления, составляет около 50 тысяч человек. Больше у противника нет. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-06-12T11:07
2023-06-12T11:07
новости
россия
всу
потери
наступление
украина
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Чтобы вывести бригаду из строя, нужно уничтожить треть ее личного состава. Потом она становится небоеспособной. Следовательно, из этих 50 тысяч ВСУ должны потерять 5 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными, пояснил специалист.Если противник будет терять в сутки 200 человек убитыми, то для прекращения наступления Украины нам потребуется 25 дней. Если ВСУ введут в бой весь свой резерв, он выдохнется через месяц боев, добавил он.Следовательно, России нужно быть готовой к тому, что в течение месяца ВСУ будут проводить наступательные операции по всем направлениям, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, потери, наступление, украина
Новости, Россия, ВСУ, потери, наступление, Украина

Военный эксперт объяснил, сколько бойцов ВСУ должна уничтожить Россия для срыва их наступления

11:07 12.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"бойцы 47-й омбр ВСУ
бойцы 47-й омбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"
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Штатная численность десяти бригад, которые ВСУ могут задействовать для своего наступления, составляет около 50 тысяч человек. Больше у противника нет. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Чтобы вывести бригаду из строя, нужно уничтожить треть ее личного состава. Потом она становится небоеспособной. Следовательно, из этих 50 тысяч ВСУ должны потерять 5 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными, пояснил специалист.
Если противник будет терять в сутки 200 человек убитыми, то для прекращения наступления Украины нам потребуется 25 дней. Если ВСУ введут в бой весь свой резерв, он выдохнется через месяц боев, добавил он.
"Но нам все равно нельзя расслабляться. Я не знаю, введет ли Украина в бой все десять бригад. Иначе она рискует лишить себя возможности наступать в будущем. Противник же не хочет остаться вообще без резервов", - уточнил Евсеев.
Следовательно, России нужно быть готовой к тому, что в течение месяца ВСУ будут проводить наступательные операции по всем направлениям, заключил собеседник издания.
 
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