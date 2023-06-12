https://ukraina.ru/20230612/1047129196.html

Новый конфуз и старая ложь: ведущая Sky News высмеяла Байдена за визит на военную базу

Новый конфуз и старая ложь: ведущая Sky News высмеяла Байдена за визит на военную базу - 12.06.2023 Украина.ру

Новый конфуз и старая ложь: ведущая Sky News высмеяла Байдена за визит на военную базу

Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи рассказала зрителям о визите президента США Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине. Во время сообщения журналистка обратила внимание на новый конфуз американского лидера. Соответствующее видео было размещено на сайте канала 11 июня

2023-06-12T09:55

2023-06-12T09:55

2023-06-12T09:56

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"Давайте посмотрим на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле, президента США Джо Байдена. К сожалению, все прошло не очень хорошо… Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным", - рассказала ведущая.Обращение к присутствующим, констатировала Панахи, Байдену также далось трудно, он запинался и с трудом построил фразу. Однако это совсем не помешало ему в очередной раз наврать, заявила ведущая."Президент также повторил ложь о том, что его покойный сын Бо погиб в Ираке", - сказала Панахи, напомнив, что Бо Байден умер в США от рака.Однако и после выступления, заметила журналистка, позор американского лидера не закончился: "сбитый с толку" Байден вновь потерялся на сцене, не зная, что делать и куда идти.80-летний Джо Байден - самый пожилой президент США в истории. Он нередко попадает в конфузы, падая, здороваясь с "воздухом" или путая что-либо в своих выступлениях.Не так давно экс-представитель США в ООН Никки Хейли, которая собирается баллотироваться в президенты, предложила тестировать кандидатов на первый пост страны старше 75 лет на "здравость рассудка".Супруга действующего американского лидера Джилл Байден оскорбилась этой идеей, заявив, что ее муж не станет проходить тест на умственные способности, так как может дать фору любому молодому.А в СМИ тем временем все чаще появляются свидетельства странного поведения Байдена: оговорки, попытки "поздороваться" с пустотой и падения. Вот лишь часть из них:

https://ukraina.ru/20230602/1046849873.html

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новости, джо байден, сша, ложь, конфуз