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"Большая часть населения": Херш ответил, как в мире относятся к СВО
"Большая часть населения": Херш ответил, как в мире относятся к СВО - 12.06.2023 Украина.ру
"Большая часть населения": Херш ответил, как в мире относятся к СВО
Большая часть населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине, в то время как США теряют доверие к себе. Такое заявление 11 июня сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя
2023-06-12T09:29
2023-06-12T09:29
2023-06-12T09:35
новости
сеймур херш
журналист
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население
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Он добавил, что на фоне введенных с началом СВО санкций "дела в России обстоят не столь хорошо, как прежде, однако представление о том, что она пребывает в отчаянии, попросту неверно".О том, как на самом деле относятся к России и СВО, например, в странах Африки, в конце мая озвучил генеральный секретарь Африканского национального конгресса Фикиле Мбалула.Журналист американского BBC задал ему вопрос, арестуют ли власти его страны президента РФ если тот приедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе. И вот какой ответ получил."Мы хотим чтобы президент Путин был уже здесь завтра. Мы будем приветствовать его приезд сюда, как неотъемлемую часть БРИКС и мы знаем что МУС давит на нас в этом плане. Путин является главой государства. Вы считаете что глава государства может просто быть арестован где бы то ни было? Вы говорите про какие-то преступления. Сколько преступлений совершила ваша страна? А сколько преступлений совершили в Ираке и Афганистане все остальные, которые больше всех кричат об аресте Путина? А ведь в Ираке и Афганистане погибло более миллиона человек! Почему вы их не арестовали?" - сказал Мбалула.В беседе с Гэллоуэм пулицеровский лауреат прокомментировал и другие темы. В частности, Херш заявил, что имеет догадки о том, кто стоит за аварией на Каховской ГЭС, однако пока озвучивать их не стал.
https://ukraina.ru/20230611/1047126299.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, сеймур херш, журналист, сво, россия, украина, сша, поддержка, население
Новости, Сеймур Херш, журналист, СВО, Россия, Украина, США, поддержка, население
"Большая часть населения": Херш ответил, как в мире относятся к СВО
09:29 12.06.2023 (обновлено: 09:35 12.06.2023)
Большая часть населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине, в то время как США теряют доверие к себе. Такое заявление 11 июня сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя
"Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половина населения Земли поддерживают Россию в ее войне", - сказал Херш.
Он добавил, что на фоне введенных с началом СВО санкций "дела в России обстоят не столь хорошо, как прежде, однако представление о том, что она пребывает в отчаянии, попросту неверно".
О том, как на самом деле относятся к России и СВО, например, в странах Африки, в конце мая озвучил генеральный секретарь Африканского национального конгресса Фикиле Мбалула.
Журналист американского BBC задал ему вопрос, арестуют ли власти его страны президента РФ если тот приедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе. И вот какой ответ получил.
"Мы хотим чтобы президент Путин был уже здесь завтра. Мы будем приветствовать его приезд сюда, как неотъемлемую часть БРИКС и мы знаем что МУС давит на нас в этом плане. Путин является главой государства. Вы считаете что глава государства может просто быть арестован где бы то ни было? Вы говорите про какие-то преступления. Сколько преступлений совершила ваша страна? А сколько преступлений совершили в Ираке и Афганистане все остальные, которые больше всех кричат об аресте Путина? А ведь в Ираке и Афганистане погибло более миллиона человек! Почему вы их не арестовали?" - сказал Мбалула.
В беседе с Гэллоуэм пулицеровский лауреат прокомментировал и другие темы. В частности, Херш заявил, что имеет догадки о том, кто стоит за аварией на Каховской ГЭС, однако пока озвучивать их не стал.