https://ukraina.ru/20230612/1047128751.html

"Большая часть населения": Херш ответил, как в мире относятся к СВО

"Большая часть населения": Херш ответил, как в мире относятся к СВО - 12.06.2023 Украина.ру

"Большая часть населения": Херш ответил, как в мире относятся к СВО

Большая часть населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине, в то время как США теряют доверие к себе. Такое заявление 11 июня сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя

2023-06-12T09:29

2023-06-12T09:29

2023-06-12T09:35

новости

сеймур херш

журналист

сво

россия

украина

сша

поддержка

население

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043722241_0:0:597:336_1920x0_80_0_0_b02e58f28238be1c0a181f2f1bbf41aa.png

Он добавил, что на фоне введенных с началом СВО санкций "дела в России обстоят не столь хорошо, как прежде, однако представление о том, что она пребывает в отчаянии, попросту неверно".О том, как на самом деле относятся к России и СВО, например, в странах Африки, в конце мая озвучил генеральный секретарь Африканского национального конгресса Фикиле Мбалула.Журналист американского BBC задал ему вопрос, арестуют ли власти его страны президента РФ если тот приедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе. И вот какой ответ получил."Мы хотим чтобы президент Путин был уже здесь завтра. Мы будем приветствовать его приезд сюда, как неотъемлемую часть БРИКС и мы знаем что МУС давит на нас в этом плане. Путин является главой государства. Вы считаете что глава государства может просто быть арестован где бы то ни было? Вы говорите про какие-то преступления. Сколько преступлений совершила ваша страна? А сколько преступлений совершили в Ираке и Афганистане все остальные, которые больше всех кричат об аресте Путина? А ведь в Ираке и Афганистане погибло более миллиона человек! Почему вы их не арестовали?" - сказал Мбалула.В беседе с Гэллоуэм пулицеровский лауреат прокомментировал и другие темы. В частности, Херш заявил, что имеет догадки о том, кто стоит за аварией на Каховской ГЭС, однако пока озвучивать их не стал.

https://ukraina.ru/20230611/1047126299.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сеймур херш, журналист, сво, россия, украина, сша, поддержка, население