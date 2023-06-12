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Военный эксперт объяснил, почему Россия на юге Донбасса лупит ВСУ лучше, чем немцев на Курской дуге

Военный эксперт объяснил, почему Россия на юге Донбасса лупит ВСУ лучше, чем немцев на Курской дуге - 12.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Россия на юге Донбасса лупит ВСУ лучше, чем немцев на Курской дуге

Говорить о том, что сражения российских войск с ВСУ на Южно-Донецком направлении похоже с Курской битвой, некорректно. В ходе СВО сложилась совершенно иная ситуация, чем в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-06-12T09:26

2023-06-12T09:26

2023-06-12T09:26

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Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке, в то время как на Курской дуге три советских танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три танковых корпуса били в полосе 164 км, уточнил эксперт.Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи солдат и десятки единиц бронетехники ВСУ с минимальными потерями и затратами, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, сво, великая отечественная война, курская битва, такси