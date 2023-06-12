https://ukraina.ru/20230612/1047126473.html

Митрополит Тихон (Шевкунов): Не мы назначаем даты, но сама Россия, ее история

Митрополит Тихон (Шевкунов): Не мы назначаем даты, но сама Россия, ее история - 12.06.2023 Украина.ру

Митрополит Тихон (Шевкунов): Не мы назначаем даты, но сама Россия, ее история

Надо ли праздновать День России 12 июня или лучше этот праздник перенести на другую дату, более исторически подходящую для этого? Об этом и о других памятных... Украина.ру, 12.06.2023

2023-06-12T06:11

2023-06-12T06:11

2023-06-12T06:11

архимандрит тихон (георгий шевкунов)

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Надо ли праздновать День России 12 июня или лучше этот праздник перенести на другую дату, более исторически подходящую для этого? Об этом и о других памятных датах тысячелетней русской истории в интервью изданию Украина.ру размышляет один из самых влиятельных архиереев РПЦ - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)- Владыка, с 1992 года в Российской Федерации 12 июня является праздничным днем – Днем России. Одни считают его праздником, другие говорят, что это чушь, потому что история России насчитывает 1000 лет, а не тридцать. Лично митрополит Тихон Шевкунов как относится к этому дню?- В 1990 году на первом съезде депутатов РСФСР была принята декларация о суверенитете РСФСР. В итоге эта дата с 1992 года и стала праздничной.Похоже, решение о дне, посвященном празднованию тысячестолетней России, было принято в состоянии какой-то нездоровой эйфории, столь характерной для атмосферы тогдашнего времени. О каком суверенитете идет речь? Он был очевиден во времена Империи и в годы Советской власти. Но в девяностые?.. То была как раз эпоха потери суверенитета Россией.Безусловно, праздничный, особо торжественный день, посвященный России, должен быть. И пока он совершается в эту дату – это наш общий торжественный день. Но вопрос, от какого события Россия ведет отсчет своего суверенитета и своей государственности, не снят. Не мы назначаем эту дату, но сама Россия, ее история!И это, очевидно, не 12 июня 1992 года.Дата рождения древнерусской, а значит и российской государственности, известна. Она прописана во всех школьных учебниках. Это - 21 сентября 862 года. Существует укоренившееся издревле предание, что именно в этот день на княжение были избраны и призваны три брата-варяга. "Повесть временных лет" называет их имена: Рюрик, Синеус и Трувор.Недавние научные исследования в области молекулярной генетики и палеоантропологии свидетельствуют о том, что с высокой степенью вероятности это были славяне с берегов Балтики. А последние археологические открытия на Рюриковом городище под Новгородом подтверждают достоверность даты – 862 год. Согласно той же "Повести временных лет", Рюрик сел княжить в Старой Ладоге, а затем в Новгороде. Синеус - в Белозерье – в нынешней Вологодской губернии. А Трувор - у нас, на Псковщине, в Изборске .В качестве государственной праздничная дата 21 сентября была введена Императором Александром II в дни празднования Тысячелетия России. Не случайно, именно к 21 сентября 1862 года было приурочено открытие знаменитого памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде.Необычайно важно, что в этот же самый день было положено начало и русской армии! Ведь одновременно с государством родились и ее вооруженные силы – княжеская дружина, в которую дружно стали вливаться ильменские словене, изборские кривичи и другие.Посему просто смехотворными выглядят нынешние штампы о столетии (2018 г.) Российских вооруженных сил и другие абсурдные даты начала многих древних институтов нашего государства. Их праздничная хронология ведется почему-то от ленинских и иных советских декретов. Странным образом, пусть и нехотя, но перечеркиваются великие победы, свершения, имена, судьбы миллионов наших славных соотечественников.Раздваивается сознание в первую очередь у молодежи! Не люблю иностранных словосочетаний, но в данном случаи в головы молодых людей прямо насаждается самый настоящий когнитивный диссонанс. На такую почву легко ложатся разного рода псевдоисторические мифы. "Что там у них на болотах?", - прямо пишут в социальных сетях ненавистники России, жирно намекая на то, что у нас никогда не было своей древней самобытной культуры и цивилизации.Впрочем, почему-то вдруг повезло прокуратуре. Благодаря Императору Петру Алексеевичу, недавно праздновалось ее 300-летие. А вот армии совсем не повезло. Так же, как милиции-полиции, российской разведке, контрразведке, службам безопасности. Оказывается, им от роду на Руси всего лишь немногим более ста лет! И это при том, что разведка и контрразведка были созданы, по крайней мере, при Иване Грозном. Вполне структурированы - при Алексее Михайловиче (Приказ Тайных дел). А при Александре I по инициативе Барклая де Толли создана одна из лучших подобных институций в мире.Да, 23 февраля праздновали наши отцы и деды, что, конечно, придает свою особую легитимность этой дате. Но сами события 23 февраля – весьма сомнительны и откровенно надуманы пропагандой военного наркома Троцкого. В этот день, 23 февраля 1918 года, по результатам весьма незначительных боестолкновений подразделений Красной гвардии и германских частей, Псков был сдан врагу. Об этом на следующий день извещал Петроградский Совет член Военного Ревкома Пскова Позерн. Еще печальнее дела обстояли под Нарвой - вторым городом, где произошли боестолкновения.Сама праздничная дата - 23 февраля 1918 года - на всесоюзном уровне появилась лишь в 1923 году, когда подыскивали число под пятилетие Красной Армии, без сомнения, к этому времени уже победоносной и непобедимой. Троцкий оправдывал решение тем, что "23 февраля 1918 года, под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооружённой силы". Но сами Вооруженные силы были созданы декретом Совнаркома РСФСР от 28 января 1918 года. Но вышеупомянутый декрет никуда не делся, и с ним можно ознакомиться в архивах.Можно долго приводить многие и прямо анекдотические попытки лигимитизации этой даты. Но мы ограничимся одним и несомненным историческим фактом, а дальше читатели пусть рассуждают сами. 23 февраля 1918 года состоялось заседание РСДРП(б), на котором большинство членов ЦК проголосовало за принятие всех условий германского ультиматума, дав таким образом добро на заключение Брестского мира.Жирную точку во всей этой истории поставил Климент Ворошилов в 1933 году на торжественном заседании, посвящённом 15-летней годовщине РККА: "Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами".Повторюсь, дату - 23 февраля - можно понять, поскольку она несмотря на ее очевидную несообразность навеки связана с нашим уважением к ветеранам, совершенно не осведомлённым о циничных исторических подлогах. Это укоренившаяся военная традиция. Да и попросту дата 23 февраля прижилась, имеет свою огромную позитивную историю и несомненно может быть сохранена. Но выбрасывать более тысячи лет бытия нашей армии?.. Вот это уж действительно я не могу понять!- Владыка, вы известный и влиятельный человек и в церковной среде, и в государственной. Русская Православная церковь как национальная церковь русского народа также имеет большой вес. Почему тогда вы или церковь не можете обратиться к нашим властям с предложением о переносе даты празднования Дня России?- Слушайте, слухи о влиянии… Впрочем, если уж на то пошло, сам бы я применил к себе еще более сильное определение: "исторический человек"! В том смысле, в каком Гоголь писал о Василии Федоровиче Ноздреве. Помните, он то и дело попадал в разные истории? Здесь я готов согласиться.- А вы не боитесь, что вас теперь будут называть "Ноздревым"?- Боюсь! Но куда от правды деться?!Теперь, что касается вашего вопроса. Перенос даты празднования Дня России — это серьезное государственное решение. Мы можем, как мне представляется, обсуждать и размышлять на эту тему. Но из уважения к уже принятому государственному решению и в связи с тем, что этот праздник отмечается в стране уже на протяжении тридцати лет, – все, что его касается – прерогатива исключительно государства.Но, уверен: приведение новых государственных праздничных дат в некое разумное соответствие с нашей богатейшей и великой историей рано или поздно неизбежно.- 7 ноября тоже праздновали 70 лет, а сейчас уже никто его не празднует, и ничего страшного не произошло.- Согласен.- Тогда почему мы с 12 июня не можем перенести День России на 21 сентября? Что в этом страшного? Мы же ничего не придумываем – российской государственности действительно почти 12 веков.— Нужна государственная воля и, главное, понимание целесообразности такого решения именно в данный момент.- Что вы имеете ввиду под целесообразностью, кроме самой исторической правды?- Ну, скажем, что 21 сентября — это начало осени, практически все уже возвращаются из отпусков, школьники и студенты в своих городах и селах за партами. С другой стороны, всегда есть опасность в перемене сложившихся обычаев, к которым многие привыкли.- Вы сейчас вспомнили 23 февраля. Сегодня есть красные патриоты, для которых 7 ноября – праздник. Есть белые патриоты, для которых 7 ноября – катастрофа и погибель исторической России. По-вашему, русский человек должен быть белым патриотом, или может быть и красным?- Патриотизм… Своим студентам или школьникам я стараюсь объяснять это высокое и священное понятие таким образом, чтобы они восприняли его и умом, и сердцем.Что ребенок, что молодой человек любит всей своей любовью? Конечно, мать и отца. Очень любит друзей. Мы помним, как в школьные годы необычайно важны были для нас друзья, дружба. Впрочем, как и сейчас. Но именно в те годы талант дружбы особым образом зарождался и возрастал в нас.Друзья, любовь к своему дому, к своей улице, к своему храму. Любовь к родным, близким. Любовь к своей малой родине: городу, деревне. Любовь к нашей культуре. природе, лесам, полям, рекам, оврагам, перелескам… Любовь к лучшим проявлениям души человека: к мужеству, милосердию, состраданию жертвенности. Конечно же, любовь к своей вере, к своим выстраданным убеждениям, к взглядам на мир – собственным, наших отцов, дедов, далеких предков, наших друзей и единомышленников.Так вот: патриотизм – это стремление к сохранению и защите того, что ты любишь.Соответственно, патриотизм, вполне может быть разным. Я понимаю и принимаю патриотизм своих единомышленников. Но и у оппонентов вполне может быть свой патриотизм. Патриотизм различных сообществ внутри одной страны или народа вполне может иметь место. Но есть одно "но". И это очень важно.Сейчас нередко приходится слышать: "Я люблю Родину, но ненавижу наше государство". Это – либо преднамеренное, любо невольное лукавство. Просто потому, что сегодня, здесь и сейчас Россия, наша Родина включает в себя и наше сегодняшнее государство. Такое положение вещей всегда было константой для России.Государство – хорошее/плохое, нравится/не нравится - часть нашей Родины! И объявляя ему войну, ты воюешь против Родины под флагом своего патриотизма, под великим знаменем любви к России. Это запоздало, но очень хорошо поняли зачинщики Февральского переворота в 1917 году. Они и правда любили Россию! Некоторые жизнь свою готовы были за нее положить! Но своими действиями ввергли свою страну в ужасающую кровавую пучину, а целые поколения - во всем известную череду горьких, никому не нужных ошибок.А помните, с каким энтузиазмом и "высоким" патриотизмом, с какой бурной любовью к Родине вершились события в нашей стране в конце восьмидесятых – начале девяностых годов? Наносили удары по государству, а разрушали Родину. "Метили в коммунизм, а попали в Россию", - как горько заключил старый антисоветчик А. А. Зиновьев. Стыдно? Всем! И тем, кто творил развал, и тем, кто его попустил.Все сказанное, безусловно, не противоречит тому, что у каждого есть право, а иногда и долг с чем-то соглашаться или не соглашаться, противодействовать злу. Мы должны стремиться изменить вредное, дурное, то, что вредит интересам нашей Родины. Быть несогласными с чем-то – одно. Ненавидеть и разрушать, даже невольно - совершенно другое.Любовь к Родине — это в первую очередь огромная ответственность.- Для вас лично русская государственность без Киева полна или нет? Без Малороссии? Может ли возродиться Россия, если в ней не будет Киева?- Есть вопрос о единой территории. И есть вопрос о единстве между людьми. Сейчас у нас нет ни того, ни другого.Точнее, единство между людьми, глубинное единство – оно все равно существует, несмотря ни на что, ни на какие войны. И единство это омрачено. Коварством тех, кто хочет разрушения и России, и Украины. Хочет использовать их в своих целях и интересах. Омрачено наше единство и нашей же общей очевидной слабостью, выраженной хотя бы в том, что мы не смогли сберечь мир и наше естественное желание быть вместе.Не было бы воссоединения России и Малороссии в 1654 году, если бы не было духовного единства, в первую очередь, единства церковного. Именно это единство было первичным и главным, а за ним уже шло единство территориальное. А помните, как единодушно наши народы – народы Украины и России - поддержали на референдуме по сохранению СССР в 1991 году? Почти 80 процентов! Но сильнее оказались те, кто предали и людей, и их надежды. "По грехам нашим", как единственно верно мыслили поколения наших предков.Россия порой меняет границы. И это та данность, с которой нам жить. Не в людской воле, чтобы наша страна была именно такой, какой нам, таким разным, этого бы хотелось. Но в наших силах деятельно и разумно исправлять ошибки. Свои и прежних поколений. Наша сверхзадача – стремление к единству. В первую очередь, единству духовному. Это - воля Божья, и мы должны прилагать все силы, чтобы ее исполнить. Но как? Будем ждать ответа Промысла Божьего и стремиться к этому от всего сердца.

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

архимандрит тихон (георгий шевкунов), малороссия, русь, интервью, россия, украина, история