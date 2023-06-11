https://ukraina.ru/20230611/1047123374.html

Атака на "Приазовье", наступление на южном направлении. Итоги 11 июня на Украине

Атака на "Приазовье", наступление на южном направлении. Итоги 11 июня на Украине - 11.06.2023 Украина.ру

Атака на "Приазовье", наступление на южном направлении. Итоги 11 июня на Украине

Минобороны РФ рассказало об отражении атаки украинских катеров на корабль "Приазовье". ВСУ предприняли попытку наступления на южном направлении

2023-06-11T18:00

2023-06-11T18:00

2023-06-11T18:06

хроники

эксклюзив

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Как сообщило Минобороны России, ВСУ попытались атаковать "Призовье" при помощи морских дронов."Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.В ходе отражения атаки все катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших в результате атаки не было. Корабль повреждений не получил."В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B "Global Hawk" военно-воздушных сил США. Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - резюмировало Минобороны России.Позже министерство обороны опубликовало видео атаки на "Приазовье".Как указал вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, обстоятельства атаки на "Призовье" заслуживают пристального внимания."Весьма интересны подробности атаки на РК "Приазовье". Атаковали его волнообразно. Сначала три морских дрона уступом пошли на корабль. Их засекла станция, передали пеленг на пост тепловизора. Целеуказания приняли, из пулеметов расстреляли. Об атаке доложили на базу, и тут же началась вторая атака: противник видимо, рассчитывал, что ее не ожидают. Кроме того атака была с другого направления. Видимо, по плану три дрона должны были отвлечь моряков, а вторая тройка уже ударила бы как надо", - отметил Медведев.Он также обратил внимание на экипаж корабля."РК "Приазовье" не самое быстрое судно, потому вся надежда была на стрелков. Они ещё во времена "сирийского экспресса" постоянно тренировались отражать атаки. Сейчас тренировки проходят, например в таком формате - вахтенный офицер выходит на верхнюю палубу, стреляет сигнальной ракетой, после чего даётся команда сбить цель. Но вообще, очевидно, что действия противника становятся всё более дерзкими и изобретательными", - написал в своём телеграм-канале Медведев.Как отметил военкор Александр Коц, ранее этот корабль использовался для спасения украинцев."Украина в Черном море атаковала корабль, который в 2015 году эвакуировал её граждан из Йемена", - напомнил Коц.Ранее Украина при помощи морских беспилотников пыталась атаковать корабль "Иван Хурс". Атака произошла ранним утром 24 мая недалеко от Босфора."Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", — сообщал тогда официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Корабль уничтожил все дроны огнём из штатного вооружения и теперь продолжает выполнять поставленные задачи. Также Минобороны РФ опубликовало видео атаки.Морские беспилотники Украина применяла и ранее. Так надводными дронами ВСУ атаковали город 24 апреля."Сегодня начиная с 3:30 утра была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", — сообщал тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев.До этого ВСУ атаковали беспилотниками Севастополь 22 марта. Тогда было уничтожено три украинских надводных дрона и один БПЛА.Одна из самых масштабных атак на Севастополь с применением надводных беспилотников произошла 29 октября."Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"", — сообщило в тот же день, 29 октября, Минобороны России.Позже посла Великобритании в России Дебору Броннерт вызвали в МИД РФ.При этом, как отмечало посольство РФ в Великобритании, этот удар привёл к тому, что Россия не могла гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в "Черноморской зерновой инициативе".Атаки на южном направленииКак сообщил ряд украинских СМИ, днём 11 июня ВСУ удалось взять под контроль ряд населённых пунктов ДНР и Запорожской области. Среди прочих сообщалось о взятии таких населённых пунктов, как Нескучное и Благодатное. Видео из этих населённых пунктов опубликовали украинские СМИ."А вот видео из Благодатного Донецкой области (ДНР - Ред.) откуда, как писали вчера российские паблики, вышли подразделения армии РФ, чтоб не попасть в окружение. Теперь в селе уже украинская армия (видео от 68 отдельной егерской бригады имени Довбуша). Село находится южнее Великой Новоселки на так называемом Времьевском выступе, в районе которого сейчас идут ожесточенные бои. Как заявляют российские паблики, помимо Благодатного армия РФ отступила и из соседнего села Нескучного", - подписало одно из таких видео украинское издание "Страна".Однако позже российские военкоры сообщили о том, что эти пункты находятся под огневым контролем ВС РФ."Населённые пункты Нескучное и Благодатное были "взяты штурмом" украинской армией. Зашел туда противник. Далее протокол: флаг, фото, публикация. Потом ВСУ снова уходят. А что им там делать? Мы на горе, смотрим на них сверху вниз, видим каждого, как на ладони. Отработать бюджет "контрнаступа" - одна из главных задач командования. Имеешь хоть какой-то успех? Сними и покажи. Не имеешь — сними якобы успех и покажи два раза", - написал военкор Александр Сладков у себя в телеграм-канале.Как сообщил его коллега — российский военкор Андрей Руденко — сейчас ВС РФ, если выдержат натиск ВСУ, получат возможность для наступления."Если сейчас наша армия выдержит накат со стороны ВСУ, а если точнее писать, то - коллективного Запада, мы получим возможность идти вперёд и очень далеко. Запад на эту контратаку Украины кинул все, что у них есть и даже больше. Восстановить потерянную технику и БК в кратчайшие сроки будет очень сложно. А у нас, по сути, уже экономка близка к постановке на военные рельсы, а может и уже частично стоит. И то, что в начале я написал "если мы выдержим" это неправильно - мы обязательно выдержим! Скоро переломный момент в этой войне и он будет в нашу пользу!" - указал Руденко.В свою очередь, украинские СМИ сообщают о том, что данные атаки украинских подразделений — не последние."Наш источник в Офисе президента рассказал, что основной удар контрнаступления ВСУ готовится во второй половине июня, а сейчас идет прощупывание фронта. Зеленский поставил задачу Генштабу продемонстрировать результат контрнаступления к саммиту НАТО, чтобы добиться от Альянса гарантий для Украины", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Обстановка на линии фронта остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20230611/1047118816.html

https://ukraina.ru/20230611/1047110362.html

https://ukraina.ru/20230610/1047101671.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив