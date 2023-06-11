Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка - 11.06.2023 Украина.ру
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Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка
Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка - 11.06.2023 Украина.ру
Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве. Об этом он сообщил 11 июня в своем телеграм-канале
2023-06-11T17:51
2023-06-11T17:51
сальдо
херсонская область
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"Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык", - указал он.Сальдо также подчеркнул, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Украины.
https://ukraina.ru/20230610/1047095887.html
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сальдо, херсонская область, язык, новости, русский
Сальдо, Херсонская область, язык, Новости, русский

Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка

17:51 11.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве. Об этом он сообщил 11 июня в своем телеграм-канале
"Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык", - указал он.
Сальдо также подчеркнул, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Украины.
Вчера, 12:20
Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области - СальдоПрезидент России Владимир Путин лично контролирует происходящее в Херсонской области после затопления территорий у реки Днепр и поручил помочь всем пострадавшем, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире "Россия 24" 10 июня
 
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