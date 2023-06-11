Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве. Об этом он сообщил 11 июня в своем телеграм-канале
"Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык", - указал он.
Сальдо также подчеркнул, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Украины.
Вчера, 12:20Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области - СальдоПрезидент России Владимир Путин лично контролирует происходящее в Херсонской области после затопления территорий у реки Днепр и поручил помочь всем пострадавшем, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире "Россия 24" 10 июня