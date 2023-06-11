https://ukraina.ru/20230611/1047123103.html

Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка

Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка - 11.06.2023 Украина.ру

Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве. Об этом он сообщил 11 июня в своем телеграм-канале

2023-06-11T17:51

2023-06-11T17:51

2023-06-11T17:51

сальдо

херсонская область

язык

новости

русский

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"Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык", - указал он.Сальдо также подчеркнул, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Украины.

https://ukraina.ru/20230610/1047095887.html

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сальдо, херсонская область, язык, новости, русский