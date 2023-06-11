Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии - 11.06.2023 Украина.ру
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Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии
Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии - 11.06.2023 Украина.ру
Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии
Политолог, профессор "Высшей школы экономики" Марат Баширов разъяснил ситуацию вокруг политической гонки в США, саммит G20 в Индии и попытку Зеленского на него проникнуть, заявление о возможном вводе войск НАТО на Украину, а также информационный фронт и использование в медиапротивоборстве преступлений Запада
2023-06-11T17:38
2023-06-11T17:38
новости
видео
марат баширов
сша
президентские выборы
владимир зеленский
g20
запад
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0:37 – Выборы в США: горячая фаза политической гонки; 4:04 – Саммит G20 в Индии; 6:40 – Политические гастроли Зеленского; 8:03 – Заявление Расмуссена; 10:11 – Информационный фронт; 13:24 – Преступления Запада и память о них;
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новости, видео, марат баширов, сша, президентские выборы, владимир зеленский, g20, запад, видео
Новости, Видео, Марат Баширов, США, президентские выборы, Владимир Зеленский, G20, Запад

Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии

17:38 11.06.2023
 
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Политолог, профессор "Высшей школы экономики" Марат Баширов разъяснил ситуацию вокруг политической гонки в США, саммит G20 в Индии и попытку Зеленского на него проникнуть, заявление о возможном вводе войск НАТО на Украину, а также информационный фронт и использование в медиапротивоборстве преступлений Запада
0:37 – Выборы в США: горячая фаза политической гонки;
4:04 – Саммит G20 в Индии;
6:40 – Политические гастроли Зеленского;
8:03 – Заявление Расмуссена;
10:11 – Информационный фронт;
13:24 – Преступления Запада и память о них;
 
НовостиВидеоМарат БашировСШАпрезидентские выборыВладимир ЗеленскийG20Запад
 
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