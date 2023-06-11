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Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии
Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии - 11.06.2023 Украина.ру
Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии
Политолог, профессор "Высшей школы экономики" Марат Баширов разъяснил ситуацию вокруг политической гонки в США, саммит G20 в Индии и попытку Зеленского на него проникнуть, заявление о возможном вводе войск НАТО на Украину, а также информационный фронт и использование в медиапротивоборстве преступлений Запада
2023-06-11T17:38
2023-06-11T17:38
2023-06-11T17:38
новости
видео
марат баширов
сша
президентские выборы
владимир зеленский
g20
запад
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0:37 – Выборы в США: горячая фаза политической гонки; 4:04 – Саммит G20 в Индии; 6:40 – Политические гастроли Зеленского; 8:03 – Заявление Расмуссена; 10:11 – Информационный фронт; 13:24 – Преступления Запада и память о них;
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, марат баширов, сша, президентские выборы, владимир зеленский, g20, запад, видео
Новости, Видео, Марат Баширов, США, президентские выборы, Владимир Зеленский, G20, Запад
Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии
Политолог, профессор "Высшей школы экономики" Марат Баширов разъяснил ситуацию вокруг политической гонки в США, саммит G20 в Индии и попытку Зеленского на него проникнуть, заявление о возможном вводе войск НАТО на Украину, а также информационный фронт и использование в медиапротивоборстве преступлений Запада
0:37 – Выборы в США: горячая фаза политической гонки;
4:04 – Саммит G20 в Индии;
6:40 – Политические гастроли Зеленского;
8:03 – Заявление Расмуссена;
10:11 – Информационный фронт;
13:24 – Преступления Запада и память о них;