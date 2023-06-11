https://ukraina.ru/20230611/1047123007.html

Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии

Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии - 11.06.2023 Украина.ру

Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии

Политолог, профессор "Высшей школы экономики" Марат Баширов разъяснил ситуацию вокруг политической гонки в США, саммит G20 в Индии и попытку Зеленского на него проникнуть, заявление о возможном вводе войск НАТО на Украину, а также информационный фронт и использование в медиапротивоборстве преступлений Запада

2023-06-11T17:38

2023-06-11T17:38

2023-06-11T17:38

новости

видео

марат баширов

сша

президентские выборы

владимир зеленский

g20

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0b/1047122883_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3952a391d8dfbab91eaed7f3eb88f271.jpg.webp

0:37 – Выборы в США: горячая фаза политической гонки; 4:04 – Саммит G20 в Индии; 6:40 – Политические гастроли Зеленского; 8:03 – Заявление Расмуссена; 10:11 – Информационный фронт; 13:24 – Преступления Запада и память о них;

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, марат баширов, сша, президентские выборы, владимир зеленский, g20, запад, видео