Вице-премьер РФ оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК
17:04 11.06.2023 (обновлено: 17:06 11.06.2023)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ Ташкенте открылась выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022"
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сегодня выполняют гособоронзаказ почти на 100%. Об этом заявил вице-премьер России - глава Минпромторга Денис Мантуров, передает 11 июня РИА Новости
"Коллеги из оборонно-промышленного комплекса сегодня сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на текущий год, и, в основном, они реализуются, где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и, в целом, задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100 процентов", - сказал он.
Мантуров также отметил, что сегодня Минпромторг и предприятия ВПК активно работают над наращиванием производства военной продукции при поддержке замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
3 февраля, 04:15Зря ругали Мантурова? Военный эксперт о том, с чем столкнется российский ОПК в этом году Ситуация, когда Минпромторг вошел в 2023 год, не имея полного набора контрактов, достаточно показательна. Но сейчас трудно быстро заключать контракты, поскольку ситуация меняется для всех. Об этом рассказал научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в интервью изданию Украина.ру