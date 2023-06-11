Вице-премьер РФ оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК

Зря ругали Мантурова? Военный эксперт о том, с чем столкнется российский ОПК в этом году

Ситуация, когда Минпромторг вошел в 2023 год, не имея полного набора контрактов, достаточно показательна. Но сейчас трудно быстро заключать контракты, поскольку ситуация меняется для всех. Об этом рассказал научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в интервью изданию Украина.ру