Вице-премьер РФ оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК - 11.06.2023 Украина.ру
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Вице-премьер РФ оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК
Вице-премьер РФ оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК - 11.06.2023 Украина.ру
Вице-премьер РФ оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сегодня выполняют гособоронзаказ почти на 100%. Об этом заявил вице-премьер России - глава Минпромторга Денис Мантуров, передает 11 июня РИА Новости
2023-06-11T17:04
2023-06-11T17:06
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"Коллеги из оборонно-промышленного комплекса сегодня сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на текущий год, и, в основном, они реализуются, где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и, в целом, задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100 процентов", - сказал он.Мантуров также отметил, что сегодня Минпромторг и предприятия ВПК активно работают над наращиванием производства военной продукции при поддержке замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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Новости, Россия, ОПК, производство, президент

Вице-премьер РФ оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК

17:04 11.06.2023 (обновлено: 17:06 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ Ташкенте открылась выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022"
В Ташкенте открылась выставка Иннопром. Центральная Азия 2022 - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сегодня выполняют гособоронзаказ почти на 100%. Об этом заявил вице-премьер России - глава Минпромторга Денис Мантуров, передает 11 июня РИА Новости
"Коллеги из оборонно-промышленного комплекса сегодня сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на текущий год, и, в основном, они реализуются, где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и, в целом, задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100 процентов", - сказал он.
Мантуров также отметил, что сегодня Минпромторг и предприятия ВПК активно работают над наращиванием производства военной продукции при поддержке замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Завод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 04:15
Зря ругали Мантурова? Военный эксперт о том, с чем столкнется российский ОПК в этом году Ситуация, когда Минпромторг вошел в 2023 год, не имея полного набора контрактов, достаточно показательна. Но сейчас трудно быстро заключать контракты, поскольку ситуация меняется для всех. Об этом рассказал научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в интервью изданию Украина.ру
 
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