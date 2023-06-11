Подрыв Каховской ГЭС приведет к росту цен на продукты в Британии — экономист

Армен Гаспарян о том, почему Украину не зовут на саммит 20-ки и кто заинтересован в подрыве Каховской ГЭС

Россия активно сжигает в боях на Украине иностранную технику. Это вызывает неприятные отклики на Западе, где эта техника хорошо продавалась, как непобедимая, утверждает российский публицист и радиоведущий , член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.