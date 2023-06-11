Подрыв Каховской ГЭС приведет к росту цен на продукты в Британии — экономист - 11.06.2023 Украина.ру
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Подрыв Каховской ГЭС приведет к росту цен на продукты в Британии — экономист
Подрыв Каховской ГЭС приведет к росту цен на продукты в Британии — экономист - 11.06.2023 Украина.ру
Подрыв Каховской ГЭС приведет к росту цен на продукты в Британии — экономист
Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии. Об этом 10 июня сообщила газета Telegraph
2023-06-11T16:35
2023-06-11T16:35
каховская гэс
подрыв
новости
продукты
британия
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"Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", — сказал главный кономист британского Института распределения продуктов питания Джеймс Уолтон.Он добавил, что британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.Как указал Уолтон, ЧП затронуло около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.По информации газеты, премьер Британии Риши Сунак уже рассматривает возможность ограничения цен на основные продукты питания.В ночь на 6 июня украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.Президент России Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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каховская гэс, подрыв, новости, продукты, британия
Каховская ГЭС, подрыв, Новости, продукты, Британия

Подрыв Каховской ГЭС приведет к росту цен на продукты в Британии — экономист

16:35 11.06.2023
 
© Christian Witte / flickr
© Christian Witte / flickr
Читать в
Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии. Об этом 10 июня сообщила газета Telegraph
"Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", — сказал главный кономист британского Института распределения продуктов питания Джеймс Уолтон.
Он добавил, что британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.
Как указал Уолтон, ЧП затронуло около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
По информации газеты, премьер Британии Риши Сунак уже рассматривает возможность ограничения цен на основные продукты питания.
В ночь на 6 июня украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.
Президент России Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Армен Гаспарян интервью
09:35
Армен Гаспарян о том, почему Украину не зовут на саммит 20-ки и кто заинтересован в подрыве Каховской ГЭСРоссия активно сжигает в боях на Украине иностранную технику. Это вызывает неприятные отклики на Западе, где эта техника хорошо продавалась, как непобедимая, утверждает российский публицист и радиоведущий , член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
 
Каховская ГЭСподрывНовостипродуктыБритания
 
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