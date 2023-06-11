https://ukraina.ru/20230611/1047120625.html

Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ

Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ - 11.06.2023 Украина.ру

Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ

Украина безуспешно атаковала катерами-дронами российский корабль "Приазовье" в Чёрном море. Об этом 11 июня сообщили в Минобороны России

2023-06-11T14:55

2023-06-11T14:55

2023-06-11T14:55

атака

катер

корабль

новости

дроны

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"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "пострадавших нет, корабль повреждений не получил".Там добавили, что сейчас корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

https://ukraina.ru/20230610/1047099807.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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атака, катер, корабль, новости, дроны