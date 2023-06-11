Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ - 11.06.2023 Украина.ру
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Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ
Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ - 11.06.2023 Украина.ру
Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ
Украина безуспешно атаковала катерами-дронами российский корабль "Приазовье" в Чёрном море. Об этом 11 июня сообщили в Минобороны России
2023-06-11T14:55
2023-06-11T14:55
атака
катер
корабль
новости
дроны
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"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "пострадавших нет, корабль повреждений не получил".Там добавили, что сейчас корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.
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атака, катер, корабль, новости, дроны
атака, катер, корабль, Новости, дроны

Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ

14:55 11.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Украина безуспешно атаковала катерами-дронами российский корабль "Приазовье" в Чёрном море. Об этом 11 июня сообщили в Минобороны России
"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "пострадавших нет, корабль повреждений не получил".

"В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США", - подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что сейчас корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.
F-16 - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Вчера, 15:16
Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направленииНеназванный источник в Офисе президента Украины назвал цель продолжающихся атак украинских войск на Запорожском направлении после того, как они понесли там большие потери. Об этом пишет телеграм-канал "Резидент" 10 июня
 
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