Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ
Украина безуспешно атаковала катерами-дронами российский корабль "Приазовье" в Чёрном море. Об этом 11 июня сообщили в Минобороны России
"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "пострадавших нет, корабль повреждений не получил".
"В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США", - подчеркнули в Минобороны.
Там добавили, что сейчас корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.