https://ukraina.ru/20230611/1047120329.html
Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов
Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов - 11.06.2023 Украина.ру
Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов
Решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских и белорусских спортсменов сохранено в силе. Об этом 11 июня сообщили на сайте организации
2023-06-11T14:04
2023-06-11T14:04
2023-06-11T14:04
спорт
конькобежцы
новости
отстранение
спортсмены
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0b/1047120205_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_49ffde06d816204d6dfdfbfe491fb05b.jpg
Совет ISU 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне того же года конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.В воскресенье завершается заседание совета ISU в Будапеште, на котором обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.На днях РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам, вероятнее всего, будет отложен до октября, когда пройдет следующее заседание совета ISU, при этом ситуация с юниорами наверняка решится оперативнее.
https://ukraina.ru/20230601/v-kontse-tekst-ssylki-na-2-video-1046761068.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0b/1047120205_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f169cd310663dce7ff58626aff560029.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спорт, конькобежцы, новости, отстранение, спортсмены, украина
спорт, конькобежцы, Новости, отстранение, спортсмены, Украина
Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов
Решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских и белорусских спортсменов сохранено в силе. Об этом 11 июня сообщили на сайте организации
Совет ISU 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.
В июне того же года конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.
В воскресенье завершается заседание совета ISU в Будапеште, на котором обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.
На днях РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам, вероятнее всего, будет отложен до октября, когда пройдет следующее заседание совета ISU, при этом ситуация с юниорами наверняка решится оперативнее.