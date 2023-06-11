Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов - 11.06.2023 Украина.ру
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Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов
Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов - 11.06.2023 Украина.ру
Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов
Решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских и белорусских спортсменов сохранено в силе. Об этом 11 июня сообщили на сайте организации
2023-06-11T14:04
2023-06-11T14:04
спорт
конькобежцы
новости
отстранение
спортсмены
украина
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Совет ISU 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне того же года конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.В воскресенье завершается заседание совета ISU в Будапеште, на котором обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.На днях РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам, вероятнее всего, будет отложен до октября, когда пройдет следующее заседание совета ISU, при этом ситуация с юниорами наверняка решится оперативнее.
https://ukraina.ru/20230601/v-kontse-tekst-ssylki-na-2-video-1046761068.html
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спорт, конькобежцы, новости, отстранение, спортсмены, украина
спорт, конькобежцы, Новости, отстранение, спортсмены, Украина

Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов

14:04 11.06.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкКонькобежцы
Конькобежцы - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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Решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских и белорусских спортсменов сохранено в силе. Об этом 11 июня сообщили на сайте организации
Совет ISU 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.
В июне того же года конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.
В воскресенье завершается заседание совета ISU в Будапеште, на котором обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.
На днях РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам, вероятнее всего, будет отложен до октября, когда пройдет следующее заседание совета ISU, при этом ситуация с юниорами наверняка решится оперативнее.
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 07:12
Ни о каком олимпийском принципе и речи быть не может: Украина превратила спорт в часть своей политикиПоследнюю неделю на слуху новости об украинских спортсменах, но вовсе не из-за их выдающихся результатов и даже не из-за сенсационных трансферах — всё дело так или иначе в политике
 
спортконькобежцыНовостиотстранениеспортсменыУкраина
 
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