https://ukraina.ru/20230611/1047119830.html

Рогов заявил о тяжелых боях на запорожском фронте

Рогов заявил о тяжелых боях на запорожском фронте - 11.06.2023 Украина.ру

Рогов заявил о тяжелых боях на запорожском фронте

Тяжелые бои продолжаются в восточной части запорожского фронта. Об этом сообщил 11 июня глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале

2023-06-11T13:28

2023-06-11T13:28

2023-06-11T13:51

запорожская область

владимир рогов

новости

военные

фронт

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"О ситуации на восточной части запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам", - написал Рогов.По его словам, в ходе боев российские военные отбили населенный пункт Нескучное, который сейчас удерживают. В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что при попытках наступления на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области.

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запорожская область, владимир рогов, новости, военные, фронт