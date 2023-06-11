https://ukraina.ru/20230611/1047119830.html
Рогов заявил о тяжелых боях на запорожском фронте
Рогов заявил о тяжелых боях на запорожском фронте - 11.06.2023 Украина.ру
Рогов заявил о тяжелых боях на запорожском фронте
Тяжелые бои продолжаются в восточной части запорожского фронта. Об этом сообщил 11 июня глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2023-06-11T13:28
2023-06-11T13:28
2023-06-11T13:51
запорожская область
владимир рогов
новости
военные
фронт
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"О ситуации на восточной части запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам", - написал Рогов.По его словам, в ходе боев российские военные отбили населенный пункт Нескучное, который сейчас удерживают. В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что при попытках наступления на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области.
https://ukraina.ru/20230611/1047103994.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская область, владимир рогов, новости, военные, фронт
Запорожская область, Владимир Рогов, Новости, военные, фронт
Рогов заявил о тяжелых боях на запорожском фронте
13:28 11.06.2023 (обновлено: 13:51 11.06.2023)
Тяжелые бои продолжаются в восточной части запорожского фронта. Об этом сообщил 11 июня глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"О ситуации на восточной части запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам", - написал Рогов.
По его словам, в ходе боев российские военные отбили населенный пункт Нескучное, который сейчас удерживают.
"В начале крупномасштабного наступления ВСУ врагу также удавалось на короткий период зайти в Нескучное, после чего он был выбит оттуда встречным контрударом. Посёлок находится в низине, и удерживать его под огнём артиллерии задача не из простых", - подчеркнул Рогов.
В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что при попытках наступления на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области.