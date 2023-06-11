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К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными

К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными - 11.06.2023 Украина.ру

К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными

Военные и полицейские прибыли 11 июня к Киево-Печерской лавре, они осуществляют проверку документов у прихожан. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов

2023-06-11T11:33

2023-06-11T11:33

2023-06-11T11:34

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"Киево-Печерская лавра. Сегодня при входе в обитель полиция вновь проверяла у прихожан документы. Позже к лавре приехал автобус, из которого вышли военнослужащие ВСУ. Они сейчас группой стоят возле входа. Не очень похоже на паломничество", - говорится в материале союза.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

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лавра, новости, киево-печерская лавра, военные, упц