К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными - 11.06.2023 Украина.ру
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К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными
К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными - 11.06.2023 Украина.ру
К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными
Военные и полицейские прибыли 11 июня к Киево-Печерской лавре, они осуществляют проверку документов у прихожан. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов
2023-06-11T11:33
2023-06-11T11:34
лавра
новости
киево-печерская лавра
военные
упц
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"Киево-Печерская лавра. Сегодня при входе в обитель полиция вновь проверяла у прихожан документы. Позже к лавре приехал автобус, из которого вышли военнослужащие ВСУ. Они сейчас группой стоят возле входа. Не очень похоже на паломничество", - говорится в материале союза.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
лавра, новости, киево-печерская лавра, военные, упц
Лавра, Новости, Киево-Печерская лавра, военные, УПЦ

К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными

11:33 11.06.2023 (обновлено: 11:34 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Военные и полицейские прибыли 11 июня к Киево-Печерской лавре, они осуществляют проверку документов у прихожан. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов
"Киево-Печерская лавра. Сегодня при входе в обитель полиция вновь проверяла у прихожан документы. Позже к лавре приехал автобус, из которого вышли военнослужащие ВСУ. Они сейчас группой стоят возле входа. Не очень похоже на паломничество", - говорится в материале союза.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь.
Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
6 июня, 15:10
Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятнымСиловой захват Киево-Печерской лавры весьма вероятен, написал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда, в своем телеграм-канале 6 июня
 
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