Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
11:15 11.06.2023 (обновлено: 11:21 11.06.2023)
Пятнадцать грузовых вагонов локомотива сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе Белгородской области. Об этом 11 июня сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков
"По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы", — уточнил губернатор.
Позже движение электричек и пригородных поездов все же было остановлено.
После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали о диверсиях на железных дорогах. В середине мая пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за вмешательства "посторонних лиц", сообщал оператор железной дороги. В том же месяце, также из-за вмешательства "посторонних лиц", с рельсов сошли локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и нападениям диверсионных групп. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности.
После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали о диверсиях на железных дорогах. В середине мая пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за вмешательства "посторонних лиц", сообщал оператор железной дороги. В том же месяце, также из-за вмешательства "посторонних лиц", с рельсов сошли локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и нападениям диверсионных групп. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности.