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Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области - 11.06.2023 Украина.ру

Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

Пятнадцать грузовых вагонов локомотива сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе Белгородской области. Об этом 11 июня сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков

2023-06-11T11:15

2023-06-11T11:15

2023-06-11T11:21

белгородская область

вагоны

поезд

диверсии

новости

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"По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы", — уточнил губернатор.Позже движение электричек и пригородных поездов все же было остановлено.После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали о диверсиях на железных дорогах. В середине мая пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за вмешательства "посторонних лиц", сообщал оператор железной дороги. В том же месяце, также из-за вмешательства "посторонних лиц", с рельсов сошли локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и нападениям диверсионных групп. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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белгородская область, вагоны, поезд, диверсии, новости