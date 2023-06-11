Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области - 11.06.2023 Украина.ру
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Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области - 11.06.2023 Украина.ру
Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
Пятнадцать грузовых вагонов локомотива сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе Белгородской области. Об этом 11 июня сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков
2023-06-11T11:15
2023-06-11T11:21
белгородская область
вагоны
поезд
диверсии
новости
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"По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы", — уточнил губернатор.Позже движение электричек и пригородных поездов все же было остановлено.После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали о диверсиях на железных дорогах. В середине мая пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за вмешательства "посторонних лиц", сообщал оператор железной дороги. В том же месяце, также из-за вмешательства "посторонних лиц", с рельсов сошли локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и нападениям диверсионных групп. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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белгородская область, вагоны, поезд, диверсии, новости
Белгородская область, вагоны, поезд, диверсии, Новости

Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

11:15 11.06.2023 (обновлено: 11:21 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСтроительство БАМа-2 в Амурской области
Строительство БАМа-2 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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Пятнадцать грузовых вагонов локомотива сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе Белгородской области. Об этом 11 июня сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков
"По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы", — уточнил губернатор.
Позже движение электричек и пригородных поездов все же было остановлено.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали о диверсиях на железных дорогах. В середине мая пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за вмешательства "посторонних лиц", сообщал оператор железной дороги. В том же месяце, также из-за вмешательства "посторонних лиц", с рельсов сошли локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и нападениям диверсионных групп. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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