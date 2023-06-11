Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса - Офис Зеленского
09:51 11.06.2023 (обновлено: 10:20 11.06.2023)
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Двадцать стран НАТО документально поддержали членство Украины в альянсе. Об этом 10 июня заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в своем аккаунте в Facebook*
"Прошло всего десять дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня у нас уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами", — написал он.
По словам Жовквы, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который находится с визитом в Киеве, подписали совместную декларацию, в которой говорится о принятии Украины в НАТО.
При этом замгенсека НАТО Мирча Джоанэ признал в субботу, что в рядах альянса сейчас нет консенсуса по теме присоединения Киева.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что военные ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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