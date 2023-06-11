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Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса - Офис Зеленского

Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса - Офис Зеленского - 11.06.2023 Украина.ру

Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса - Офис Зеленского

Двадцать стран НАТО документально поддержали членство Украины в альянсе. Об этом 10 июня заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в своем аккаунте в Facebook*

2023-06-11T09:51

2023-06-11T09:51

2023-06-11T10:20

нато

украина

владимир зеленский

альянс

новости

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"Прошло всего десять дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня у нас уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами", — написал он.По словам Жовквы, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который находится с визитом в Киеве, подписали совместную декларацию, в которой говорится о принятии Украины в НАТО.При этом замгенсека НАТО Мирча Джоанэ признал в субботу, что в рядах альянса сейчас нет консенсуса по теме присоединения Киева.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что военные ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

https://ukraina.ru/20230604/1046845904.html

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нато, украина, владимир зеленский, альянс, новости