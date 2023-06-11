"Вокруг Булгакова": "Чёрное море" - 11.06.2023 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20230611/1047099457.html
"Вокруг Булгакова": "Чёрное море"
"Вокруг Булгакова": "Чёрное море" - 11.06.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": "Чёрное море"
Написанное в 1936 году оперное либретто "Чёрное море" тематически относится к произведениям Михаила Булгакова о Гражданской войне, но хронологически отстоит от... Украина.ру, 11.06.2023
2023-06-11T03:42
2023-06-11T03:42
"вокруг булгакова"
эксклюзив
история
литература
русская литература
михаил булгаков
"бег"
черное море
опера
гражданская война
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Написанное в 1936 году оперное либретто "Чёрное море" тематически относится к произведениям Михаила Булгакова о Гражданской войне, но хронологически отстоит от них довольно далеко – над "Бегом" драматург работал до 1928 года. Понятно, что возвращение к этой теме было инициативой работодателя – Государственного академического Большого театра.Впрочем, ГАБТ тоже не сам всё придумал. Толчок к созданию оперы дали два события.Во-первых, 17 января был образован Комитет по делам искусств, во главе которого стал Платон Керженцев.Этого чиновника от литературы Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна не любили, и было за что – именно он визировал многие неприятные для них решения. С другой стороны, насколько можно понять, Керженцев просто проводил партийную линию, а Булгаков ей не соответствовал.Во-вторых, в тот же день Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов встретились с авторами спектакля "Тихий Дон".По итогам встречи главный дирижёр ГАБТ Самуил Самосуд сформулировал пожелание руководящих товарищей так: "нам, конечно, очень нужна оперная классика, но пора уже иметь и свою оперную классику".Среди прочих за создание оперной классики взялся Сергей Потоцкий, который принялся за оперу "Прорыв" о штурме Перекопа. Либретто к опере написал поэт и переводчик Сергей Городецкий. Надо сказать, что автор это был достаточно сильный и идейно выверенный, но Потоцкому что-то не понравилось. В сентябре он попросил поработать с либретто Булгакова. Тот отказался. Тогда Потоцкий, взяв с собой в качестве "тяжёлой артиллерии" Самосуда и режиссёра ГАБТ Тициана Шарашидзе, нагрянул к Булгакову домой. Тот сказал, что готов писать только новое либретто, а эта работа несовместима с работой в МХАТ. Ответ Самосуда: "Мы вас возьмём на любую должность. Хотите — тенором". Это был удар ниже пояса. В юности Булгаков хотел стать оперным певцом…Впрочем, его согласие было обусловлено не этим, а тем, что отношения драматурга со МХАТом зашли в тупик. Пьесы Булгакова не доходили до сцены не столько даже из-за цензуры, сколько из-за проблем самого театра, ехидно высмеянных в "Театральном романе".В результате, 15 сентября Булгаков ушёл из МХАТ.26 сентября Булгаковы сходив гости к Потоцкому, послушали музыку. По отзыву Елены Сергеевны: "Слабо. Третий сорт".1 октября Булгаков подписал договоры о работе консультантом-либреттистом в Большом театре и на либретто оперы "Чёрное море". Начало работы датируется 16 октября, а закончена она была через месяц.Возникает закономерный вопрос – почему так быстро? На самом деле ничего удивительного нет – Булгаков активно использовал свои наработки по предыдущим произведениям. Сцены, касающиеся врангелевской контрразведки, прямо заимствованы из "Бега". Певица Болотова списана с Серафимы Корзухиной. Генерал Агафьев – Хлудов – Слащёв. В соответствии с особенностями заказа интеллигенция становится на сторону народа и не бежит с белыми.Впрочем, первый вариант театр не удовлетворил, драматургу пришлось усиливать "революционное звучание" и окончательный вариант либретто был написан к 18 марта 1937 года.Единственная польза от этой работы состояла в том, что Булгаков всё же ушёл из МХАТ и поступил на работу в ГАБТ, где во многих отношениях было проще. Опера написана не была. Само либретто было опубликовано только в 1988 году. Впрочем, ещё до этого фрагменты "Чёрного моря" были использованы в сценарии фильма "Бег". Авторы, очевидно, получили текст от Елены Сергеевны, которая их консультировала.Впрочем, Булгаков это своё произведение не особо ценил – в его переписке не найдены какие-либо следы борьбы за постановку оперы. С другой стороны, борьба имела бы смысл если бы Потоцкий как-то двигался, а он не двигался… В ноябре 1936 года Булгаков пересказывал содержание либретто Кеженцеву, но тот не был впечатлён.А вообще история эта очень грустная и находится в вопиющем противоречии с мнением многих булгаковедов о том, что Михаил Афанасьевич никогда не прогибался под изменчивый мир. Прогибался как раз. Вот, пожалуйста, пример его работы над революционной тематикой.Другое дело, что даже в этой работе он смотрит на события со стороны интеллигенции, вынужденно находящейся в стане белых, но эта позиция определяется его личным (и Любови Белозерской, на основе воспоминаний которой писался "Бег") опытом.P.S.: С Городецким Булгаков ещё столкнётся, с более определённым и, увы, не в его пользу, результатом. Городецкий написал новый текст к опере Глинки "Жизнь за царя", волею Сталина превратившейся в "Ивана Сусанина". Постановка "Сусанина" прикончила готовившуюся ГАБТом оперу Бориса Асафьева "Минин и Пожарский", либретто к которому писал Булгаков.
https://ukraina.ru/20201213/1029893368.html
https://ukraina.ru/20230129/1042857550.html
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эксклюзив, история, литература, русская литература, михаил булгаков, "бег", черное море, опера, гражданская война
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, История, литература, русская литература, Михаил Булгаков, "Бег", Черное море, опера, гражданская война

"Вокруг Булгакова": "Чёрное море"

03:42 11.06.2023
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Написанное в 1936 году оперное либретто "Чёрное море" тематически относится к произведениям Михаила Булгакова о Гражданской войне, но хронологически отстоит от них довольно далеко – над "Бегом" драматург работал до 1928 года. Понятно, что возвращение к этой теме было инициативой работодателя – Государственного академического Большого театра.
Впрочем, ГАБТ тоже не сам всё придумал. Толчок к созданию оперы дали два события.
Во-первых, 17 января был образован Комитет по делам искусств, во главе которого стал Платон Керженцев.
Этого чиновника от литературы Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна не любили, и было за что – именно он визировал многие неприятные для них решения. С другой стороны, насколько можно понять, Керженцев просто проводил партийную линию, а Булгаков ей не соответствовал.
Во-вторых, в тот же день Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов встретились с авторами спектакля "Тихий Дон".
По итогам встречи главный дирижёр ГАБТ Самуил Самосуд сформулировал пожелание руководящих товарищей так: "нам, конечно, очень нужна оперная классика, но пора уже иметь и свою оперную классику".
Кадр из фильма Бег
13 декабря 2020, 10:33"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: забег за «Бегом»История постановки и запрета пьесы «Бег» – пожалуй, один из самых тяжёлых эпизодов жизни Булгакова. Тем более что под запрет попал не только «Бег», а практически всё его творчество. В это же время были сняты с репертуара «Белая гвардия» и «Зойкина квартира». Драматург лишился средств к существованию…
Среди прочих за создание оперной классики взялся Сергей Потоцкий, который принялся за оперу "Прорыв" о штурме Перекопа. Либретто к опере написал поэт и переводчик Сергей Городецкий. Надо сказать, что автор это был достаточно сильный и идейно выверенный, но Потоцкому что-то не понравилось. В сентябре он попросил поработать с либретто Булгакова. Тот отказался. Тогда Потоцкий, взяв с собой в качестве "тяжёлой артиллерии" Самосуда и режиссёра ГАБТ Тициана Шарашидзе, нагрянул к Булгакову домой. Тот сказал, что готов писать только новое либретто, а эта работа несовместима с работой в МХАТ. Ответ Самосуда: "Мы вас возьмём на любую должность. Хотите — тенором". Это был удар ниже пояса. В юности Булгаков хотел стать оперным певцом…
Впрочем, его согласие было обусловлено не этим, а тем, что отношения драматурга со МХАТом зашли в тупик. Пьесы Булгакова не доходили до сцены не столько даже из-за цензуры, сколько из-за проблем самого театра, ехидно высмеянных в "Театральном романе".
В результате, 15 сентября Булгаков ушёл из МХАТ.
26 сентября Булгаковы сходив гости к Потоцкому, послушали музыку. По отзыву Елены Сергеевны: "Слабо. Третий сорт".
1 октября Булгаков подписал договоры о работе консультантом-либреттистом в Большом театре и на либретто оперы "Чёрное море". Начало работы датируется 16 октября, а закончена она была через месяц.
- РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 03:38"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": три противостояния в фильме "Бег"
Возникает закономерный вопрос – почему так быстро? На самом деле ничего удивительного нет – Булгаков активно использовал свои наработки по предыдущим произведениям. Сцены, касающиеся врангелевской контрразведки, прямо заимствованы из "Бега". Певица Болотова списана с Серафимы Корзухиной. Генерал Агафьев – Хлудов – Слащёв. В соответствии с особенностями заказа интеллигенция становится на сторону народа и не бежит с белыми.
Впрочем, первый вариант театр не удовлетворил, драматургу пришлось усиливать "революционное звучание" и окончательный вариант либретто был написан к 18 марта 1937 года.
Единственная польза от этой работы состояла в том, что Булгаков всё же ушёл из МХАТ и поступил на работу в ГАБТ, где во многих отношениях было проще. Опера написана не была. Само либретто было опубликовано только в 1988 году. Впрочем, ещё до этого фрагменты "Чёрного моря" были использованы в сценарии фильма "Бег". Авторы, очевидно, получили текст от Елены Сергеевны, которая их консультировала.
Впрочем, Булгаков это своё произведение не особо ценил – в его переписке не найдены какие-либо следы борьбы за постановку оперы. С другой стороны, борьба имела бы смысл если бы Потоцкий как-то двигался, а он не двигался… В ноябре 1936 года Булгаков пересказывал содержание либретто Кеженцеву, но тот не был впечатлён.
Людмила Савельева в роли Серафимы Корзухиной в фильме «Бег»
6 декабря 2020, 18:40"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: Прекрасная Дама для белых рыцарейПрекрасная Дама – персонаж средневекового французского романа. Объект вожделения трубадуров и рыцарей. «Поэты Окситании, воспевавшие Прекрасную Даму, обычно рисовали ее замужней. Замужество было той непреодолимой преградой, благодаря которой любовь приобретала необходимую степень трагической безнадёжности»*
А вообще история эта очень грустная и находится в вопиющем противоречии с мнением многих булгаковедов о том, что Михаил Афанасьевич никогда не прогибался под изменчивый мир. Прогибался как раз. Вот, пожалуйста, пример его работы над революционной тематикой.
Другое дело, что даже в этой работе он смотрит на события со стороны интеллигенции, вынужденно находящейся в стане белых, но эта позиция определяется его личным (и Любови Белозерской, на основе воспоминаний которой писался "Бег") опытом.
P.S.: С Городецким Булгаков ещё столкнётся, с более определённым и, увы, не в его пользу, результатом. Городецкий написал новый текст к опере Глинки "Жизнь за царя", волею Сталина превратившейся в "Ивана Сусанина". Постановка "Сусанина" прикончила готовившуюся ГАБТом оперу Бориса Асафьева "Минин и Пожарский", либретто к которому писал Булгаков.
 
"Вокруг Булгакова"ЭксклюзивИсториялитературарусская литератураМихаил Булгаков"Бег"Черное мореоперагражданская война
 
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