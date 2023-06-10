https://ukraina.ru/20230610/1047102757.html

Санкции против России и Белоруссии привели Международный союз конькобежцев к отсутствию заработка

Санкции против России и Белоруссии привели Международный союз конькобежцев к отсутствию заработка - 10.06.2023 Украина.ру

Санкции против России и Белоруссии привели Международный союз конькобежцев к отсутствию заработка

Представители Международного союза конькобежцев (ISU) заявили, что cанкции в отношении России и Белоруссии привели Международный союз конькобежцев (ISU) к почти полному отсутствию доходов от рекламы в 2022 году, сообщается в отчете организации 10 июня

2023-06-10T21:41

2023-06-10T21:41

2023-06-10T21:41

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санкции

фигурное катание

россия

белоруссия

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Депутаты Верховной Рады приняли в 2022 году постановление с просьбой к Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции против бывших и действующих спортсменов из РФ.Авторами постановления стали три украинских депутата, так или иначе имеющие отношение к спорту: легкоатлетка, чемпионка мира и Европы по прыжкам в длину и в тройном прыжке Ольга Саладуха, олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк и бывший глава украинской федерации футбола Григорий Суркис.Они просят ввести санкции против 55 российских спортсменов, в том числе бывшихтакже предполагается введение санкций против бывшего украинского футболиста Анатолия Тимощука, который в настоящее время является одним из тренеров санкт-петербургского "Зенита".Теперь данное представление депутатов Рады должен рассмотреть СНБО.Мировые СМИ пытаются убедить россиян и украинцев в том, что они — представители разных народов, но это не так, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев.

https://ukraina.ru/20230610/1047093043.html

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новости, санкции, фигурное катание, россия, белоруссия