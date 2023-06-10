Президент Украины объявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС - 10.06.2023 Украина.ру
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Президент Украины объявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС
Президент Украины объявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС - 10.06.2023 Украина.ру
Президент Украины объявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС
Киев эвакуировал более 3 тысяч человек с подконтрольной части Херсонской области и из Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС, заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале 10 июня
2023-06-10T20:38
2023-06-10T20:39
новости
гэс
владимир зеленский
украина
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В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
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новости, гэс, владимир зеленский, украина
Новости, ГЭС, Владимир Зеленский, Украина

Президент Украины объявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС

20:38 10.06.2023 (обновлено: 20:39 10.06.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия прорыва Каховской ГЭС
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Киев эвакуировал более 3 тысяч человек с подконтрольной части Херсонской области и из Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС, заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале 10 июня
"По состоянию на данный момент на территории Херсонской и Николаевской областей эвакуированы уже более 3 тысяч человек", - сообщил Зеленский.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
16:34
Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭСУкраинцы паникуют в соцсетях по поводу последствий подрыва ВСУ Каховской ГЭС, но не напрасно, написал военный эксперт Михаил Звинчук рассказал в своём телеграм-канале 10 июня
 
НовостиГЭСВладимир ЗеленскийУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
20:38Президент Украины объявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС
19:53Эксперт поделился мнением о случившемся на "Северных потоках"
18:38Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха
18:30Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине
18:18Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве
18:01Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны
17:33Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ
16:55В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта
16:40В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях
16:34Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС
15:57Запад беспокоится из-за значительных потерь техники Киевом
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