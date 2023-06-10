Президент Украины объявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС
20:38 10.06.2023 (обновлено: 20:39 10.06.2023)
Киев эвакуировал более 3 тысяч человек с подконтрольной части Херсонской области и из Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС, заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале 10 июня
"По состоянию на данный момент на территории Херсонской и Николаевской областей эвакуированы уже более 3 тысяч человек", - сообщил Зеленский.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.