https://ukraina.ru/20230610/1047102440.html

Президент Украины объявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС

Президент Украины объявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС - 10.06.2023 Украина.ру

Президент Украины объявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС

Киев эвакуировал более 3 тысяч человек с подконтрольной части Херсонской области и из Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС, заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале 10 июня

2023-06-10T20:38

2023-06-10T20:38

2023-06-10T20:39

новости

гэс

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047033949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bee5aa46a7d2b5a8cbf1d082771a9285.jpg

В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.

https://ukraina.ru/20230610/1047100759.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, гэс, владимир зеленский, украина