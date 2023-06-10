Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине - 10.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230610/1047101671.html
Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине
Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине - 10.06.2023 Украина.ру
Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ начали наступление. В России и на Украине рассказали о последствиях прорыва дамбы Каховской ГЭС
2023-06-10T18:30
2023-06-10T18:37
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0a/1047101427_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_27c0e55fe03bf64914891836f21e1654.jpg
Фото канадского премьера в Киеве появились в соцсетях, а также в СМИ. Позже появились и официальные сообщения. Это второй визит Трюдо на Украину после начала СВО. Первый раз премьер-министр Канады после начала спецоперации ВС РФ посещал в мае 2022 года.Вместе с Трюдо Украину посетила вице-премьер-министр Христя Фриланд, у которой украинские корни.Свой визит Трюдо начал с возложения венков к посвящённой погибшим с 2014 года украинским военным мемориальной стене у Михайловского монастыря.Также состоялась встреча Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи они приняли декларацию, в которой Канада поддержала обретение членства Украины в НАТО, "как только это позволят условия".В декларации указано: в рамках НАТО Канада отмечает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. В то же время Канада продолжает сосредотачиваться на немедленной поддержке для укрепления обороноспособности Украины.Согласно документу, Канада также полностью поддерживает Совет Украина – НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к членству в Альянсе, в соответствии с Бухарестской декларацией."Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – говорится в тексте декларации.Кроме того, в декларации указано, сколько помощи Канада выделила Украине."Начиная с февраля 2022 года Канада выделила более 8 миллиардов долларов на широкомасштабную помощь Украине. Канада оказывает беспрецедентную военную поддержку, включая танки, системы противовоздушной обороны и артиллерию, и продолжает разрабатывать новые меры помощи на основе потребностей Украины. Кроме военной помощи, Канада оказывает Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку, начиная с экономической помощи и заканчивая участием в разминировании территорий для спасения жизни гражданского населения. В нескольких сферах Канада является лидером, например, в выпуске первых в мире "Облигаций суверенитета Украины", - отмечается в документе.Также в декларации указано, что Канада и Украина поддерживают усиление давления на Россию."Украина и Канада согласны с необходимостью усиления нашего коллективного давления на Россию путём дальнейших санкций", - указано в декларацию.Целью этого названо ослабление способности России продолжать спецоперацию."Кроме того, они (Украина и Канада — Ред.) согласны с необходимостью наращивания усилий для обеспечения эффективного внедрения санкций и предотвращения и противодействия их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран", - отмечается в документе..Там же указано, что Украина и Канада будут работать вместе с другими партнёрами по разработке "механизмов для обеспечения компенсации за потери и ущерб".В документе напоминают, что Канада была первой страной, которая начала процесс ареста и конфискации активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам и организациям с целью дальнейшего использования полученных средств "для поддержки восстановления Украины" и выплаты компенсаций.Однако помимо подписание декларации встреча Зеленского и Трюдо запомнилась признанием украинского президента.Признание ЗеленскогоПрезидент Украины признал, что Вооружённые силы его страны начали наступление."Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии - я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с Трюдо.Он также заявил, что украинские военачальники настроены по поводу наступления положительно."Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным (командующим Сухопутных войск, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток", командующим Объединёнными силами, главнокомандующим ВСУ соответственно - Ред.) Все сейчас настроены позитивно", - подчеркнул украинский президент.При этом уже и западные СМИ признают большие потери в т.ч. и поставленной Украине немецкой и американской бронетехники.В свою очередь Трюдо заявил о новой помощи Украине."Сегодня я могу объявить, что мы предоставим 500 миллионов долларов нового финансирования для военной помощи. В целом мы предоставили уже более 8 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард военной помощи", – сказал Трюдо в субботу на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Зеленским.По его словам, Канада присоединится к процессам обучения украинских пилотов полетам на западных самолетах."Мы также дадим дополнительные 287 ракет АИМ-7, которые были предоставлены для того, чтобы защитить небо Украины, и кроме того – 10 тысяч снарядов 155-мм калибра", – отметил Трюдо.Он также объявил о предоставлении 10 миллионов канадских долларов для помощи пострадавшим от наводнения после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Тем временем в Херсонской области рассказали о последствиях наводнения, вызванного прорывом дамбы после удара ВСУ.Последствия наводненияПредварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 миллиарда рублей, написал глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале."Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее, — завершён. Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 миллиарда рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", — заявил он.По словам Алексеенко, комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.Ранее вр.и.о губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в регионе справляются с последствиями наводнения."Дезинфекция ведется как силами МЧС, так и военных. Военные оказывают полную помощь, без их [участия] это было бы дольше. Работа предстоит огромная и самое опасное, что ниже по течению Днепра находятся заповедники – там огромное количество животных и птиц, птицы поедают мертвую рыбу и могут разносить инфекции... Сейчас уже нужны прививки от гепатита и других возможных инфекционных заболеваний, которые могут появиться. Прививки уже тоже начались", - отметил Сальдо.Созданный оперативный штаб организует работу по уборке и дезинфекции территорий, подвергшихся затоплению, рассказал Сальдо.Примечательно, что о негативных последствиях наводнения заявили и на Украине. Так, Государственная пограничная служба Украины заявила, что в результате произошедшего на Каховской ГЭС, Чёрное море "превращается в свалку и кладбище животных".По данным украинских пограничников, в море плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили из Херсонской области. Также начинается мор рыб. Также в ГПСУ отметили, что вода несет мины и боеприпасы и просят людей быть осторожными.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. При этом сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.
https://ukraina.ru/20230610/1047096717.html
https://ukraina.ru/20230610/1047093321.html
https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0a/1047101427_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_a07efd8cc7506a406a67779a14a048fe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине

18:30 10.06.2023 (обновлено: 18:37 10.06.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЭвакуационные работы в Херсонской области
Эвакуационные работы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ начали наступление. В России и на Украине рассказали о последствиях прорыва дамбы Каховской ГЭС
Фото канадского премьера в Киеве появились в соцсетях, а также в СМИ. Позже появились и официальные сообщения. Это второй визит Трюдо на Украину после начала СВО. Первый раз премьер-министр Канады после начала спецоперации ВС РФ посещал в мае 2022 года.
Вместе с Трюдо Украину посетила вице-премьер-министр Христя Фриланд, у которой украинские корни.
Свой визит Трюдо начал с возложения венков к посвящённой погибшим с 2014 года украинским военным мемориальной стене у Михайловского монастыря.
Также состоялась встреча Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи они приняли декларацию, в которой Канада поддержала обретение членства Украины в НАТО, "как только это позволят условия".
В декларации указано: в рамках НАТО Канада отмечает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. В то же время Канада продолжает сосредотачиваться на немедленной поддержке для укрепления обороноспособности Украины.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
13:00
Ракетный удар по Крыму, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июняУкраинские военные продолжают наносить удары по регионам России. По Крыму ВСУ выпустили две дальнобойные ракеты, которые перехватила российская ПВО
Согласно документу, Канада также полностью поддерживает Совет Украина – НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к членству в Альянсе, в соответствии с Бухарестской декларацией.
"Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – говорится в тексте декларации.
Кроме того, в декларации указано, сколько помощи Канада выделила Украине.
"Начиная с февраля 2022 года Канада выделила более 8 миллиардов долларов на широкомасштабную помощь Украине. Канада оказывает беспрецедентную военную поддержку, включая танки, системы противовоздушной обороны и артиллерию, и продолжает разрабатывать новые меры помощи на основе потребностей Украины. Кроме военной помощи, Канада оказывает Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку, начиная с экономической помощи и заканчивая участием в разминировании территорий для спасения жизни гражданского населения. В нескольких сферах Канада является лидером, например, в выпуске первых в мире "Облигаций суверенитета Украины", - отмечается в документе.
Также в декларации указано, что Канада и Украина поддерживают усиление давления на Россию.
"Украина и Канада согласны с необходимостью усиления нашего коллективного давления на Россию путём дальнейших санкций", - указано в декларацию.
Целью этого названо ослабление способности России продолжать спецоперацию.
"Кроме того, они (Украина и Канада — Ред.) согласны с необходимостью наращивания усилий для обеспечения эффективного внедрения санкций и предотвращения и противодействия их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран", - отмечается в документе..
Там же указано, что Украина и Канада будут работать вместе с другими партнёрами по разработке "механизмов для обеспечения компенсации за потери и ущерб".
В документе напоминают, что Канада была первой страной, которая начала процесс ареста и конфискации активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам и организациям с целью дальнейшего использования полученных средств "для поддержки восстановления Украины" и выплаты компенсаций.
Однако помимо подписание декларации встреча Зеленского и Трюдо запомнилась признанием украинского президента.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
10:14
Наступление под Запорожьем, ATACMS для Украины. Главное на Украине на утро 10 июняВ ночь на 10 июня ВСУ предприняли ещё одну попытку наступать на запорожском направлении. В Конгресс США внесли резолюцию о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS
Признание Зеленского
Президент Украины признал, что Вооружённые силы его страны начали наступление.
"Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии - я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с Трюдо.
Он также заявил, что украинские военачальники настроены по поводу наступления положительно.
"Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным (командующим Сухопутных войск, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток", командующим Объединёнными силами, главнокомандующим ВСУ соответственно - Ред.) Все сейчас настроены позитивно", - подчеркнул украинский президент.
При этом уже и западные СМИ признают большие потери в т.ч. и поставленной Украине немецкой и американской бронетехники.
В свою очередь Трюдо заявил о новой помощи Украине.
"Сегодня я могу объявить, что мы предоставим 500 миллионов долларов нового финансирования для военной помощи. В целом мы предоставили уже более 8 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард военной помощи", – сказал Трюдо в субботу на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Зеленским.
По его словам, Канада присоединится к процессам обучения украинских пилотов полетам на западных самолетах.
"Мы также дадим дополнительные 287 ракет АИМ-7, которые были предоставлены для того, чтобы защитить небо Украины, и кроме того – 10 тысяч снарядов 155-мм калибра", – отметил Трюдо.
Он также объявил о предоставлении 10 миллионов канадских долларов для помощи пострадавшим от наводнения после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Тем временем в Херсонской области рассказали о последствиях наводнения, вызванного прорывом дамбы после удара ВСУ.
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Вчера, 18:15
Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на УкраинеПоявились чёткие кадры с уничтоженной западной бронетехникой. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заговорил о переговорах с Россией
Последствия наводнения
Предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 миллиарда рублей, написал глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.
"Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее, — завершён. Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 миллиарда рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", — заявил он.
По словам Алексеенко, комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.
Ранее вр.и.о губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в регионе справляются с последствиями наводнения.
"Дезинфекция ведется как силами МЧС, так и военных. Военные оказывают полную помощь, без их [участия] это было бы дольше. Работа предстоит огромная и самое опасное, что ниже по течению Днепра находятся заповедники – там огромное количество животных и птиц, птицы поедают мертвую рыбу и могут разносить инфекции... Сейчас уже нужны прививки от гепатита и других возможных инфекционных заболеваний, которые могут появиться. Прививки уже тоже начались", - отметил Сальдо.
Созданный оперативный штаб организует работу по уборке и дезинфекции территорий, подвергшихся затоплению, рассказал Сальдо.
Примечательно, что о негативных последствиях наводнения заявили и на Украине. Так, Государственная пограничная служба Украины заявила, что в результате произошедшего на Каховской ГЭС, Чёрное море "превращается в свалку и кладбище животных".
По данным украинских пограничников, в море плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили из Херсонской области. Также начинается мор рыб. Также в ГПСУ отметили, что вода несет мины и боеприпасы и просят людей быть осторожными.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. При этом сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:38Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха
18:30Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине
18:18Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве
18:01Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны
17:33Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ
16:55В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта
16:40В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях
16:34Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС
15:57Запад беспокоится из-за значительных потерь техники Киевом
15:54Постоянные обстрелы, а в финале - потоп: страшные истории беженцев из Херсонской области
15:44Известная гражданка США поделилась мнением о Путине и России
15:29Канцлер ФРГ выразил желание пообщаться с президентом России
15:16Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении
14:41Добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с Минобороны
14:20Эрдогану доложили о ЧП на заводе по производству ракет в Анкаре
14:05В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом
14:02Киев надеется получить алгоритм вступления в Североатлантический альянса
13:41Рогов озвучил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении
13:23Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны
13:18"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
Лента новостейМолния