https://ukraina.ru/20230610/1047101671.html
Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине
Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине - 10.06.2023 Украина.ру
Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ начали наступление. В России и на Украине рассказали о последствиях прорыва дамбы Каховской ГЭС
2023-06-10T18:30
2023-06-10T18:30
2023-06-10T18:37
хроники
эксклюзив
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Фото канадского премьера в Киеве появились в соцсетях, а также в СМИ. Позже появились и официальные сообщения. Это второй визит Трюдо на Украину после начала СВО. Первый раз премьер-министр Канады после начала спецоперации ВС РФ посещал в мае 2022 года.Вместе с Трюдо Украину посетила вице-премьер-министр Христя Фриланд, у которой украинские корни.Свой визит Трюдо начал с возложения венков к посвящённой погибшим с 2014 года украинским военным мемориальной стене у Михайловского монастыря.Также состоялась встреча Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи они приняли декларацию, в которой Канада поддержала обретение членства Украины в НАТО, "как только это позволят условия".В декларации указано: в рамках НАТО Канада отмечает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. В то же время Канада продолжает сосредотачиваться на немедленной поддержке для укрепления обороноспособности Украины.Согласно документу, Канада также полностью поддерживает Совет Украина – НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к членству в Альянсе, в соответствии с Бухарестской декларацией."Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – говорится в тексте декларации.Кроме того, в декларации указано, сколько помощи Канада выделила Украине."Начиная с февраля 2022 года Канада выделила более 8 миллиардов долларов на широкомасштабную помощь Украине. Канада оказывает беспрецедентную военную поддержку, включая танки, системы противовоздушной обороны и артиллерию, и продолжает разрабатывать новые меры помощи на основе потребностей Украины. Кроме военной помощи, Канада оказывает Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку, начиная с экономической помощи и заканчивая участием в разминировании территорий для спасения жизни гражданского населения. В нескольких сферах Канада является лидером, например, в выпуске первых в мире "Облигаций суверенитета Украины", - отмечается в документе.Также в декларации указано, что Канада и Украина поддерживают усиление давления на Россию."Украина и Канада согласны с необходимостью усиления нашего коллективного давления на Россию путём дальнейших санкций", - указано в декларацию.Целью этого названо ослабление способности России продолжать спецоперацию."Кроме того, они (Украина и Канада — Ред.) согласны с необходимостью наращивания усилий для обеспечения эффективного внедрения санкций и предотвращения и противодействия их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран", - отмечается в документе..Там же указано, что Украина и Канада будут работать вместе с другими партнёрами по разработке "механизмов для обеспечения компенсации за потери и ущерб".В документе напоминают, что Канада была первой страной, которая начала процесс ареста и конфискации активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам и организациям с целью дальнейшего использования полученных средств "для поддержки восстановления Украины" и выплаты компенсаций.Однако помимо подписание декларации встреча Зеленского и Трюдо запомнилась признанием украинского президента.Признание ЗеленскогоПрезидент Украины признал, что Вооружённые силы его страны начали наступление."Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии - я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с Трюдо.Он также заявил, что украинские военачальники настроены по поводу наступления положительно."Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным (командующим Сухопутных войск, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток", командующим Объединёнными силами, главнокомандующим ВСУ соответственно - Ред.) Все сейчас настроены позитивно", - подчеркнул украинский президент.При этом уже и западные СМИ признают большие потери в т.ч. и поставленной Украине немецкой и американской бронетехники.В свою очередь Трюдо заявил о новой помощи Украине."Сегодня я могу объявить, что мы предоставим 500 миллионов долларов нового финансирования для военной помощи. В целом мы предоставили уже более 8 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард военной помощи", – сказал Трюдо в субботу на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Зеленским.По его словам, Канада присоединится к процессам обучения украинских пилотов полетам на западных самолетах."Мы также дадим дополнительные 287 ракет АИМ-7, которые были предоставлены для того, чтобы защитить небо Украины, и кроме того – 10 тысяч снарядов 155-мм калибра", – отметил Трюдо.Он также объявил о предоставлении 10 миллионов канадских долларов для помощи пострадавшим от наводнения после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Тем временем в Херсонской области рассказали о последствиях наводнения, вызванного прорывом дамбы после удара ВСУ.Последствия наводненияПредварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 миллиарда рублей, написал глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале."Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее, — завершён. Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 миллиарда рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", — заявил он.По словам Алексеенко, комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.Ранее вр.и.о губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в регионе справляются с последствиями наводнения."Дезинфекция ведется как силами МЧС, так и военных. Военные оказывают полную помощь, без их [участия] это было бы дольше. Работа предстоит огромная и самое опасное, что ниже по течению Днепра находятся заповедники – там огромное количество животных и птиц, птицы поедают мертвую рыбу и могут разносить инфекции... Сейчас уже нужны прививки от гепатита и других возможных инфекционных заболеваний, которые могут появиться. Прививки уже тоже начались", - отметил Сальдо.Созданный оперативный штаб организует работу по уборке и дезинфекции территорий, подвергшихся затоплению, рассказал Сальдо.Примечательно, что о негативных последствиях наводнения заявили и на Украине. Так, Государственная пограничная служба Украины заявила, что в результате произошедшего на Каховской ГЭС, Чёрное море "превращается в свалку и кладбище животных".По данным украинских пограничников, в море плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили из Херсонской области. Также начинается мор рыб. Также в ГПСУ отметили, что вода несет мины и боеприпасы и просят людей быть осторожными.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. При этом сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.
https://ukraina.ru/20230610/1047096717.html
https://ukraina.ru/20230610/1047093321.html
https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине
18:30 10.06.2023 (обновлено: 18:37 10.06.2023)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ начали наступление. В России и на Украине рассказали о последствиях прорыва дамбы Каховской ГЭС
Фото канадского премьера в Киеве появились в соцсетях, а также в СМИ. Позже появились и официальные сообщения. Это второй визит Трюдо на Украину после начала СВО. Первый раз премьер-министр Канады после начала спецоперации ВС РФ посещал в мае 2022 года.
Вместе с Трюдо Украину посетила вице-премьер-министр Христя Фриланд, у которой украинские корни.
Свой визит Трюдо начал с возложения венков к посвящённой погибшим с 2014 года украинским военным мемориальной стене у Михайловского монастыря.
Также состоялась встреча Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи они приняли декларацию, в которой Канада поддержала обретение членства Украины в НАТО, "как только это позволят условия".
В декларации указано: в рамках НАТО Канада отмечает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. В то же время Канада продолжает сосредотачиваться на немедленной поддержке для укрепления обороноспособности Украины.
Согласно документу, Канада также полностью поддерживает Совет Украина – НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к членству в Альянсе, в соответствии с Бухарестской декларацией.
"Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – говорится в тексте декларации.
Кроме того, в декларации указано, сколько помощи Канада выделила Украине.
"Начиная с февраля 2022 года Канада выделила более 8 миллиардов долларов на широкомасштабную помощь Украине. Канада оказывает беспрецедентную военную поддержку, включая танки, системы противовоздушной обороны и артиллерию, и продолжает разрабатывать новые меры помощи на основе потребностей Украины. Кроме военной помощи, Канада оказывает Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку, начиная с экономической помощи и заканчивая участием в разминировании территорий для спасения жизни гражданского населения. В нескольких сферах Канада является лидером, например, в выпуске первых в мире "Облигаций суверенитета Украины", - отмечается в документе.
Также в декларации указано, что Канада и Украина поддерживают усиление давления на Россию.
"Украина и Канада согласны с необходимостью усиления нашего коллективного давления на Россию путём дальнейших санкций", - указано в декларацию.
Целью этого названо ослабление способности России продолжать спецоперацию.
"Кроме того, они (Украина и Канада — Ред.) согласны с необходимостью наращивания усилий для обеспечения эффективного внедрения санкций и предотвращения и противодействия их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран", - отмечается в документе..
Там же указано, что Украина и Канада будут работать вместе с другими партнёрами по разработке "механизмов для обеспечения компенсации за потери и ущерб".
В документе напоминают, что Канада была первой страной, которая начала процесс ареста и конфискации активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам и организациям с целью дальнейшего использования полученных средств "для поддержки восстановления Украины" и выплаты компенсаций.
Однако помимо подписание декларации встреча Зеленского и Трюдо запомнилась признанием украинского президента.
Президент Украины признал, что Вооружённые силы его страны начали наступление.
"Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии - я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с Трюдо.
Он также заявил, что украинские военачальники настроены по поводу наступления положительно.
"Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным (командующим Сухопутных войск, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток", командующим Объединёнными силами, главнокомандующим ВСУ соответственно - Ред.) Все сейчас настроены позитивно", - подчеркнул украинский президент.
При этом уже и западные СМИ признают большие потери в т.ч. и поставленной Украине немецкой и американской бронетехники.
В свою очередь Трюдо заявил о новой помощи Украине.
"Сегодня я могу объявить, что мы предоставим 500 миллионов долларов нового финансирования для военной помощи. В целом мы предоставили уже более 8 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард военной помощи", – сказал Трюдо в субботу на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Зеленским.
По его словам, Канада присоединится к процессам обучения украинских пилотов полетам на западных самолетах.
"Мы также дадим дополнительные 287 ракет АИМ-7, которые были предоставлены для того, чтобы защитить небо Украины, и кроме того – 10 тысяч снарядов 155-мм калибра", – отметил Трюдо.
Он также объявил о предоставлении 10 миллионов канадских долларов для помощи пострадавшим от наводнения после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Тем временем в Херсонской области рассказали о последствиях наводнения, вызванного прорывом дамбы после удара ВСУ.
Предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 миллиарда рублей, написал глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале
.
"Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее, — завершён. Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 миллиарда рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", — заявил он.
По словам Алексеенко, комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.
Ранее вр.и.о губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в регионе справляются с последствиями наводнения.
"Дезинфекция ведется как силами МЧС, так и военных. Военные оказывают полную помощь, без их [участия] это было бы дольше. Работа предстоит огромная и самое опасное, что ниже по течению Днепра находятся заповедники – там огромное количество животных и птиц, птицы поедают мертвую рыбу и могут разносить инфекции... Сейчас уже нужны прививки от гепатита и других возможных инфекционных заболеваний, которые могут появиться. Прививки уже тоже начались", - отметил Сальдо.
Созданный оперативный штаб организует работу по уборке и дезинфекции территорий, подвергшихся затоплению, рассказал Сальдо.
Примечательно, что о негативных последствиях наводнения заявили и на Украине. Так, Государственная пограничная служба Украины заявила, что в результате произошедшего на Каховской ГЭС, Чёрное море "превращается в свалку и кладбище животных".
По данным украинских пограничников, в море плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили из Херсонской области. Также начинается мор рыб. Также в ГПСУ отметили, что вода несет мины и боеприпасы и просят людей быть осторожными.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. При этом сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.