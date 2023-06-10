https://ukraina.ru/20230610/1047101671.html

Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине

Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине - 10.06.2023 Украина.ру

Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ начали наступление. В России и на Украине рассказали о последствиях прорыва дамбы Каховской ГЭС

2023-06-10T18:30

2023-06-10T18:30

2023-06-10T18:37

хроники

эксклюзив

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Фото канадского премьера в Киеве появились в соцсетях, а также в СМИ. Позже появились и официальные сообщения. Это второй визит Трюдо на Украину после начала СВО. Первый раз премьер-министр Канады после начала спецоперации ВС РФ посещал в мае 2022 года.Вместе с Трюдо Украину посетила вице-премьер-министр Христя Фриланд, у которой украинские корни.Свой визит Трюдо начал с возложения венков к посвящённой погибшим с 2014 года украинским военным мемориальной стене у Михайловского монастыря.Также состоялась встреча Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи они приняли декларацию, в которой Канада поддержала обретение членства Украины в НАТО, "как только это позволят условия".В декларации указано: в рамках НАТО Канада отмечает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. В то же время Канада продолжает сосредотачиваться на немедленной поддержке для укрепления обороноспособности Украины.Согласно документу, Канада также полностью поддерживает Совет Украина – НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к членству в Альянсе, в соответствии с Бухарестской декларацией."Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – говорится в тексте декларации.Кроме того, в декларации указано, сколько помощи Канада выделила Украине."Начиная с февраля 2022 года Канада выделила более 8 миллиардов долларов на широкомасштабную помощь Украине. Канада оказывает беспрецедентную военную поддержку, включая танки, системы противовоздушной обороны и артиллерию, и продолжает разрабатывать новые меры помощи на основе потребностей Украины. Кроме военной помощи, Канада оказывает Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку, начиная с экономической помощи и заканчивая участием в разминировании территорий для спасения жизни гражданского населения. В нескольких сферах Канада является лидером, например, в выпуске первых в мире "Облигаций суверенитета Украины", - отмечается в документе.Также в декларации указано, что Канада и Украина поддерживают усиление давления на Россию."Украина и Канада согласны с необходимостью усиления нашего коллективного давления на Россию путём дальнейших санкций", - указано в декларацию.Целью этого названо ослабление способности России продолжать спецоперацию."Кроме того, они (Украина и Канада — Ред.) согласны с необходимостью наращивания усилий для обеспечения эффективного внедрения санкций и предотвращения и противодействия их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран", - отмечается в документе..Там же указано, что Украина и Канада будут работать вместе с другими партнёрами по разработке "механизмов для обеспечения компенсации за потери и ущерб".В документе напоминают, что Канада была первой страной, которая начала процесс ареста и конфискации активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам и организациям с целью дальнейшего использования полученных средств "для поддержки восстановления Украины" и выплаты компенсаций.Однако помимо подписание декларации встреча Зеленского и Трюдо запомнилась признанием украинского президента.Признание ЗеленскогоПрезидент Украины признал, что Вооружённые силы его страны начали наступление."Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии - я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с Трюдо.Он также заявил, что украинские военачальники настроены по поводу наступления положительно."Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным (командующим Сухопутных войск, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток", командующим Объединёнными силами, главнокомандующим ВСУ соответственно - Ред.) Все сейчас настроены позитивно", - подчеркнул украинский президент.При этом уже и западные СМИ признают большие потери в т.ч. и поставленной Украине немецкой и американской бронетехники.В свою очередь Трюдо заявил о новой помощи Украине."Сегодня я могу объявить, что мы предоставим 500 миллионов долларов нового финансирования для военной помощи. В целом мы предоставили уже более 8 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард военной помощи", – сказал Трюдо в субботу на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Зеленским.По его словам, Канада присоединится к процессам обучения украинских пилотов полетам на западных самолетах."Мы также дадим дополнительные 287 ракет АИМ-7, которые были предоставлены для того, чтобы защитить небо Украины, и кроме того – 10 тысяч снарядов 155-мм калибра", – отметил Трюдо.Он также объявил о предоставлении 10 миллионов канадских долларов для помощи пострадавшим от наводнения после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Тем временем в Херсонской области рассказали о последствиях наводнения, вызванного прорывом дамбы после удара ВСУ.Последствия наводненияПредварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 миллиарда рублей, написал глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале."Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее, — завершён. Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 миллиарда рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", — заявил он.По словам Алексеенко, комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.Ранее вр.и.о губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в регионе справляются с последствиями наводнения."Дезинфекция ведется как силами МЧС, так и военных. Военные оказывают полную помощь, без их [участия] это было бы дольше. Работа предстоит огромная и самое опасное, что ниже по течению Днепра находятся заповедники – там огромное количество животных и птиц, птицы поедают мертвую рыбу и могут разносить инфекции... Сейчас уже нужны прививки от гепатита и других возможных инфекционных заболеваний, которые могут появиться. Прививки уже тоже начались", - отметил Сальдо.Созданный оперативный штаб организует работу по уборке и дезинфекции территорий, подвергшихся затоплению, рассказал Сальдо.Примечательно, что о негативных последствиях наводнения заявили и на Украине. Так, Государственная пограничная служба Украины заявила, что в результате произошедшего на Каховской ГЭС, Чёрное море "превращается в свалку и кладбище животных".По данным украинских пограничников, в море плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили из Херсонской области. Также начинается мор рыб. Также в ГПСУ отметили, что вода несет мины и боеприпасы и просят людей быть осторожными.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. При этом сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.

https://ukraina.ru/20230610/1047096717.html

https://ukraina.ru/20230610/1047093321.html

https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив