Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве - 10.06.2023 Украина.ру
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Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве
Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве - 10.06.2023 Украина.ру
Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве
Украинские СМИ 10 июня сообщили, о чём договорились Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи в Киеве
2023-06-10T18:18
2023-06-10T18:18
новости
владимир зеленский
джастин трюдо
украина
канада
встреча
военная помощь
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Оттава также предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 370 млн. долларов США, в который войдут 10 тысяч снарядов калибром 155-мм для американских гаубиц М777 и 287 ракет класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, сообщают украинские СМИ.Ранее канадская радиостанция Radio-Canada сообщила на своём сайте, что информацию о приезде в Киев премьера Канады держали в секрете.Согласно информации из открытых источников, американские ракеты AIM-7 Sparrow показали низкую эффективность в ходе боевых действий, и они уже считаются устаревшими.
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новости, владимир зеленский, джастин трюдо, украина, канада, встреча, военная помощь
Новости, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Украина, Канада, встреча, военная помощь

Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве

18:18 10.06.2023
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Зеленский премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© president.gov.ua
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Украинские СМИ 10 июня сообщили, о чём договорились Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи в Киеве
"Канада поддержит членство Украины в НАТО, как только для этого будут подходящие условия", – говорится в статье со ссылкой на слова Трюдо.
Оттава также предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 370 млн. долларов США, в который войдут 10 тысяч снарядов калибром 155-мм для американских гаубиц М777 и 287 ракет класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, сообщают украинские СМИ.
Ранее канадская радиостанция Radio-Canada сообщила на своём сайте, что информацию о приезде в Киев премьера Канады держали в секрете.
Согласно информации из открытых источников, американские ракеты AIM-7 Sparrow показали низкую эффективность в ходе боевых действий, и они уже считаются устаревшими.
 
НовостиВладимир ЗеленскийДжастин ТрюдоУкраинаКанадавстречавоенная помощь
 
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