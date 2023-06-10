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Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве
Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве - 10.06.2023 Украина.ру
Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве
Украинские СМИ 10 июня сообщили, о чём договорились Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи в Киеве
2023-06-10T18:18
2023-06-10T18:18
2023-06-10T18:18
новости
владимир зеленский
джастин трюдо
украина
канада
встреча
военная помощь
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Оттава также предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 370 млн. долларов США, в который войдут 10 тысяч снарядов калибром 155-мм для американских гаубиц М777 и 287 ракет класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, сообщают украинские СМИ.Ранее канадская радиостанция Radio-Canada сообщила на своём сайте, что информацию о приезде в Киев премьера Канады держали в секрете.Согласно информации из открытых источников, американские ракеты AIM-7 Sparrow показали низкую эффективность в ходе боевых действий, и они уже считаются устаревшими.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, джастин трюдо, украина, канада, встреча, военная помощь
Новости, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Украина, Канада, встреча, военная помощь
Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве
Украинские СМИ 10 июня сообщили, о чём договорились Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи в Киеве
"Канада поддержит членство Украины в НАТО, как только для этого будут подходящие условия", – говорится в статье со ссылкой на слова Трюдо.
Оттава также предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 370 млн. долларов США, в который войдут 10 тысяч снарядов калибром 155-мм для американских гаубиц М777 и 287 ракет класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, сообщают украинские СМИ.
Ранее канадская радиостанция Radio-Canada сообщила на своём сайте, что информацию о приезде в Киев премьера Канады держали в секрете.
Согласно информации из открытых источников, американские ракеты AIM-7 Sparrow показали низкую эффективность в ходе боевых действий, и они уже считаются устаревшими.