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Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве

Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве - 10.06.2023 Украина.ру

Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве

Украинские СМИ 10 июня сообщили, о чём договорились Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи в Киеве

2023-06-10T18:18

2023-06-10T18:18

2023-06-10T18:18

новости

владимир зеленский

джастин трюдо

украина

канада

встреча

военная помощь

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Оттава также предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 370 млн. долларов США, в который войдут 10 тысяч снарядов калибром 155-мм для американских гаубиц М777 и 287 ракет класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, сообщают украинские СМИ.Ранее канадская радиостанция Radio-Canada сообщила на своём сайте, что информацию о приезде в Киев премьера Канады держали в секрете.Согласно информации из открытых источников, американские ракеты AIM-7 Sparrow показали низкую эффективность в ходе боевых действий, и они уже считаются устаревшими.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, джастин трюдо, украина, канада, встреча, военная помощь