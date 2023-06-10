Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский телефон
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает наступление ВСУ успешным, несмотря на провалы и большие потери. Его слова прозвучали на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве 10 июня
"Контрнаступательные и оборонные действия соответствующе происходят на Украине, на какой стадии – я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать. Все сейчас настроены позитивно", – заявил он.
Зеленский считает информацию о потерях и провалах ВСУ якобы ложной, так как высшее командование украинских войск ежедневно докладывает ему о ситуации.
Тем не менее, телеграм-канал "Резидент" ранее сообщил, что спикер Восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый признал все попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Артёмовска и захватить небольшие населённые пункты недалеко от города неудачными.
А президент России Владимир Путин на заседании совета глав правительств стран СНГ сказал, что ВСУ в ходе наступления не достигли успехов ни на одном участке фронта и понесли значительные потери.