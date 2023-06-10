Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ - 10.06.2023 Украина.ру
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Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ
Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ - 10.06.2023 Украина.ру
Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский считает наступление ВСУ успешным, несмотря на провалы и большие потери. Его слова прозвучали на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве 10 июня
2023-06-10T17:33
2023-06-10T17:33
новости
украина
владимир зеленский
всу
наступление
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Зеленский считает информацию о потерях и провалах ВСУ якобы ложной, так как высшее командование украинских войск ежедневно докладывает ему о ситуации.Тем не менее, телеграм-канал "Резидент" ранее сообщил, что спикер Восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый признал все попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Артёмовска и захватить небольшие населённые пункты недалеко от города неудачными.А президент России Владимир Путин на заседании совета глав правительств стран СНГ сказал, что ВСУ в ходе наступления не достигли успехов ни на одном участке фронта и понесли значительные потери.
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новости, украина, владимир зеленский, всу, наступление
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление

Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ

17:33 10.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский телефон
Зеленский телефон
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский считает наступление ВСУ успешным, несмотря на провалы и большие потери. Его слова прозвучали на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве 10 июня
"Контрнаступательные и оборонные действия соответствующе происходят на Украине, на какой стадии – я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать. Все сейчас настроены позитивно", – заявил он.
Зеленский считает информацию о потерях и провалах ВСУ якобы ложной, так как высшее командование украинских войск ежедневно докладывает ему о ситуации.
Тем не менее, телеграм-канал "Резидент" ранее сообщил, что спикер Восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый признал все попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Артёмовска и захватить небольшие населённые пункты недалеко от города неудачными.
А президент России Владимир Путин на заседании совета глав правительств стран СНГ сказал, что ВСУ в ходе наступления не достигли успехов ни на одном участке фронта и понесли значительные потери.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
8 июня, 17:48
Российская армия отражает наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 8 июня
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВСУнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
18:38Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха
18:30Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине
18:18Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве
18:01Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны
17:33Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ
16:55В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта
16:40В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях
16:34Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС
15:57Запад беспокоится из-за значительных потерь техники Киевом
15:54Постоянные обстрелы, а в финале - потоп: страшные истории беженцев из Херсонской области
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15:29Канцлер ФРГ выразил желание пообщаться с президентом России
15:16Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении
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