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Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ

Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ - 10.06.2023 Украина.ру

Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский считает наступление ВСУ успешным, несмотря на провалы и большие потери. Его слова прозвучали на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве 10 июня

2023-06-10T17:33

2023-06-10T17:33

2023-06-10T17:33

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владимир зеленский

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Зеленский считает информацию о потерях и провалах ВСУ якобы ложной, так как высшее командование украинских войск ежедневно докладывает ему о ситуации.Тем не менее, телеграм-канал "Резидент" ранее сообщил, что спикер Восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый признал все попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Артёмовска и захватить небольшие населённые пункты недалеко от города неудачными.А президент России Владимир Путин на заседании совета глав правительств стран СНГ сказал, что ВСУ в ходе наступления не достигли успехов ни на одном участке фронта и понесли значительные потери.

https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html

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новости, украина, владимир зеленский, всу, наступление