https://ukraina.ru/20230610/1047100903.html

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях - 10.06.2023 Украина.ру

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в телеграм-канале ведомства 10 июня

2023-06-10T16:40

2023-06-10T16:40

2023-06-10T16:42

новости

всу

телеграммы

минобороны

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046914322_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_665f5b7280eb62b603bfb2727458d10f.jpg

Ранее глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что общая группировка войск Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении превышает 100 тысячОн рассказал, что практически всю ночь южнее города Орехов продолжались ожесточенные бои, но наступление украинских войск было остановлено.Атака отражена, противник отступил и понес несоизмеримые потери, добавил он.

https://ukraina.ru/20230605/1046892257.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, телеграммы, минобороны, минобороны рф