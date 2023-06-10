В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях - 10.06.2023 Украина.ру
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В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях
В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях - 10.06.2023 Украина.ру
В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в телеграм-канале ведомства 10 июня
2023-06-10T16:40
2023-06-10T16:42
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Ранее глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что общая группировка войск Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении превышает 100 тысячОн рассказал, что практически всю ночь южнее города Орехов продолжались ожесточенные бои, но наступление украинских войск было остановлено.Атака отражена, противник отступил и понес несоизмеримые потери, добавил он.
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новости, всу, телеграммы, минобороны, минобороны рф
Новости, ВСУ, телеграммы, Минобороны, Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях

16:40 10.06.2023 (обновлено: 16:42 10.06.2023)
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в телеграм-канале ведомства 10 июня
"Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре "Leopard", 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции", - заявили в Минобороны.
Ранее глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что общая группировка войск Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении превышает 100 тысяч
Он рассказал, что практически всю ночь южнее города Орехов продолжались ожесточенные бои, но наступление украинских войск было остановлено.
Атака отражена, противник отступил и понес несоизмеримые потери, добавил он.
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
5 июня, 09:57
Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направленииРанним утром ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Об этом 5 июня в своем Телеграм-канале сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
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Заголовок открываемого материала
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16:40В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях
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