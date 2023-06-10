https://ukraina.ru/20230610/1047100759.html

Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС

Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС - 10.06.2023 Украина.ру

Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС

Украинцы паникуют в соцсетях по поводу последствий подрыва ВСУ Каховской ГЭС, но не напрасно, написал военный эксперт Михаил Звинчук рассказал в своём телеграм-канале 10 июня

2023-06-10T16:34

2023-06-10T16:34

2023-06-10T16:49

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подрыв

каховская гэс

последствия

эпидемия

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николаев

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У этого есть основания, так как ни местные санитарно-эпидемиологические службы, ни Минздрав Украины не могут подтвердить, что споры сибирской язвы из скотомогильников не попали в воду после затопления, поскольку соответствующие инстанции деградировали на протяжении многих лет, отметил эксперт.И украинские СМИ также сообщают, что никакой угрозы нет, но в то же время, советуют кипятить питьевую воду, тщательно мыть продукты и не купаться в Днепре по единственной причине возросшей опасности того, что водными потоками может принести мины, добавил Звинчук.Таким образом, когда счёт заболевших холерой пойдёт на тысячи, власти Украины запретят местным информационным каналам распространять сведения о последствиях подрыва плотины Каховской ГЭС, считает он.Ранее в телеграм-канале "Типичная Одесса" появились данные о том, что в одесские больницы и медучреждения Николаева поступило 263 пациента, из которых 128 – с подозрением на холеру, 67 – на ботулизм, 4 – на сибирскую язву, а остальным 64 больным врачи не смогли поставить диагноз.Российские эксперты основываясь на имеющейся у них информации, не исключают вероятность эпидемии холеры и других заболеваний.

https://ukraina.ru/20230609/1047057630.html

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новости, подрыв, каховская гэс, последствия, эпидемия, херсонская область, одесса, николаев