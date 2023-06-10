Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС - 10.06.2023 Украина.ру
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Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС
Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС - 10.06.2023 Украина.ру
Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС
Украинцы паникуют в соцсетях по поводу последствий подрыва ВСУ Каховской ГЭС, но не напрасно, написал военный эксперт Михаил Звинчук рассказал в своём телеграм-канале 10 июня
2023-06-10T16:34
2023-06-10T16:49
новости
подрыв
каховская гэс
последствия
эпидемия
херсонская область
одесса
николаев
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У этого есть основания, так как ни местные санитарно-эпидемиологические службы, ни Минздрав Украины не могут подтвердить, что споры сибирской язвы из скотомогильников не попали в воду после затопления, поскольку соответствующие инстанции деградировали на протяжении многих лет, отметил эксперт.И украинские СМИ также сообщают, что никакой угрозы нет, но в то же время, советуют кипятить питьевую воду, тщательно мыть продукты и не купаться в Днепре по единственной причине возросшей опасности того, что водными потоками может принести мины, добавил Звинчук.Таким образом, когда счёт заболевших холерой пойдёт на тысячи, власти Украины запретят местным информационным каналам распространять сведения о последствиях подрыва плотины Каховской ГЭС, считает он.Ранее в телеграм-канале "Типичная Одесса" появились данные о том, что в одесские больницы и медучреждения Николаева поступило 263 пациента, из которых 128 – с подозрением на холеру, 67 – на ботулизм, 4 – на сибирскую язву, а остальным 64 больным врачи не смогли поставить диагноз.Российские эксперты основываясь на имеющейся у них информации, не исключают вероятность эпидемии холеры и других заболеваний.
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новости, подрыв, каховская гэс, последствия, эпидемия, херсонская область, одесса, николаев
Новости, подрыв, Каховская ГЭС, последствия, эпидемия, Херсонская область, Одесса, Николаев

Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС

16:34 10.06.2023 (обновлено: 16:49 10.06.2023)
 
© скриншот видео тг-канала SHOT
© скриншот видео тг-канала SHOT
Читать в
Украинцы паникуют в соцсетях по поводу последствий подрыва ВСУ Каховской ГЭС, но не напрасно, написал военный эксперт Михаил Звинчук рассказал в своём телеграм-канале 10 июня
"Беспокойство жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей вызвали смытые водой кладбища, скотомогильники, тонны погибшей рыбы, мусорные полигоны и канализации", – написал он.
У этого есть основания, так как ни местные санитарно-эпидемиологические службы, ни Минздрав Украины не могут подтвердить, что споры сибирской язвы из скотомогильников не попали в воду после затопления, поскольку соответствующие инстанции деградировали на протяжении многих лет, отметил эксперт.
И украинские СМИ также сообщают, что никакой угрозы нет, но в то же время, советуют кипятить питьевую воду, тщательно мыть продукты и не купаться в Днепре по единственной причине возросшей опасности того, что водными потоками может принести мины, добавил Звинчук.
Таким образом, когда счёт заболевших холерой пойдёт на тысячи, власти Украины запретят местным информационным каналам распространять сведения о последствиях подрыва плотины Каховской ГЭС, считает он.
Ранее в телеграм-канале "Типичная Одесса" появились данные о том, что в одесские больницы и медучреждения Николаева поступило 263 пациента, из которых 128 – с подозрением на холеру, 67 – на ботулизм, 4 – на сибирскую язву, а остальным 64 больным врачи не смогли поставить диагноз.
Российские эксперты основываясь на имеющейся у них информации, не исключают вероятность эпидемии холеры и других заболеваний.
Вчера, 12:14
Городу угрожает экологическая катастрофа. Что происходит в НиколаевеВ Николаевскую область вслед за Херсоном начала прибывать вода — после подрыва ВСУ Каховской ГЭС. Местные жители сообщают, что и в самом Николаеве стремительно поднимается уровень воды, хотя город стоит на другой реке — Южный Буг и расположен в 100 километрах от Каховской ГЭС
 
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