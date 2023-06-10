Запад беспокоится из-за значительных потерь техники Киевом - 10.06.2023 Украина.ру
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Запад беспокоится из-за значительных потерь техники Киевом
Запад беспокоится из-за значительных потерь техники Киевом - 10.06.2023 Украина.ру
Запад беспокоится из-за значительных потерь техники Киевом
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой военной техники, которую поставляют на Украину. Об этом он рассказал журналистам 10 июня
2023-06-10T15:57
2023-06-10T15:57
новости
танки
леопард
германия
россия
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Ранее эфире американского телеканала CNN показали репортаж о боевых действиях на Украине с кадрами уничтоженной техники НАТО, включая танки Leopard, на Запорожском направлении.Паппергер рассказал о планах строительства оружейного завода на Украине для производства танка Panther.Ранее согласно информации западных оборонных ведомств, Украина получила 14 Leopard 2A4 из Польши; более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов; по восемь Leopard 2A4 из Канады и Норвегии; шесть Leopard 2A4 из Испании; 18 Leopard 2A6 из Германии и 3 — из Португалии.Немецкие танки Leopard, которые поставляют Киеву, во время войны в Курдистане показали себя не с лучшей стороны. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также отметил, что их будет тяжело транспортировать.Производство танка Leopard-1 началось в 1963 году. Защищенность боевой машине обеспечивала гомогенная катаная броня, которая могла защитить лишь от осколков снарядов и мелкокалиберных автопушек.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, у ВСУ появились танки Leopard-2, но они не так грозны, как об этом думает противник.Ремонт этих танков на территории Украины крайне проблематичен, тяжёлые "Леопарды" очень сложно вывезти из зоны боевых действий, добавил эксперт.Напомним, ранее Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
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новости, танки, леопард, германия, россия
Новости, танки, леопард, Германия, Россия

Запад беспокоится из-за значительных потерь техники Киевом

15:57 10.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
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Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой военной техники, которую поставляют на Украину. Об этом он рассказал журналистам 10 июня
Ранее эфире американского телеканала CNN показали репортаж о боевых действиях на Украине с кадрами уничтоженной техники НАТО, включая танки Leopard, на Запорожском направлении.
"Потому что о них не говорят. В жизни всегда есть потери", — заявил глава концерна.
Паппергер рассказал о планах строительства оружейного завода на Украине для производства танка Panther.
Ранее согласно информации западных оборонных ведомств, Украина получила 14 Leopard 2A4 из Польши; более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов; по восемь Leopard 2A4 из Канады и Норвегии; шесть Leopard 2A4 из Испании; 18 Leopard 2A6 из Германии и 3 — из Португалии.
Немецкие танки Leopard, которые поставляют Киеву, во время войны в Курдистане показали себя не с лучшей стороны. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также отметил, что их будет тяжело транспортировать.
Производство танка Leopard-1 началось в 1963 году. Защищенность боевой машине обеспечивала гомогенная катаная броня, которая могла защитить лишь от осколков снарядов и мелкокалиберных автопушек.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, у ВСУ появились танки Leopard-2, но они не так грозны, как об этом думает противник.
Ремонт этих танков на территории Украины крайне проблематичен, тяжёлые "Леопарды" очень сложно вывезти из зоны боевых действий, добавил эксперт.
Напомним, ранее Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
- РИА Новости, 1920, 03.06.2023
3 июня, 10:30
Военный эксперт объяснил, почему в Германии жители забрасывают цветами подбитые российские танкиВ противостоянии с Западом и Украиной России играет не просто вдолгую, а ещё и в разных пространствах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
 
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