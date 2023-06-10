Постоянные обстрелы, а в финале - потоп: страшные истории беженцев из Херсонской области - 10.06.2023 Украина.ру
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Постоянные обстрелы, а в финале - потоп: страшные истории беженцев из Херсонской области
Постоянные обстрелы, а в финале - потоп: страшные истории беженцев из Херсонской области - 10.06.2023 Украина.ру
Постоянные обстрелы, а в финале - потоп: страшные истории беженцев из Херсонской области
Киевский режим ударил по плотине Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал в селе Корсунка, которое в настоящее время полностью находится под водой, ситуацию усугубляют всплывшие мины
2023-06-10T15:54
2023-06-10T15:54
новости
херсонская область
обстрелы
беженцы
киевский режим
вода
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В нашем спецрепортаже местные жители рассказали, как спасали себя и соседей, а также о масштабных потерях.
https://ukraina.ru/20230609/1047052637.html
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новости, херсонская область, обстрелы, беженцы, киевский режим, вода
Новости, Херсонская область, обстрелы, беженцы, киевский режим, вода

Постоянные обстрелы, а в финале - потоп: страшные истории беженцев из Херсонской области

15:54 10.06.2023
 
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Киевский режим ударил по плотине Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал в селе Корсунка, которое в настоящее время полностью находится под водой, ситуацию усугубляют всплывшие мины
В нашем спецрепортаже местные жители рассказали, как спасали себя и соседей, а также о масштабных потерях.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Вчера, 05:32
Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
 
НовостиХерсонская областьобстрелыбеженцыкиевский режимвода
 
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15:54Постоянные обстрелы, а в финале - потоп: страшные истории беженцев из Херсонской области
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