Известная гражданка США поделилась мнением о Путине и России
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Советница бывшего президента Соединённых Штатов Америки Рональда Рейгана Сюзанна Масси публично поделилась своим мнением о главе Российской Федерации Владимире Путине и о россиянах. Её слова приводит РИА Новости 10 июня
"Мне бы очень хотелось встретится с ним вновь, для того чтобы пожать ему руку и поблагодарить его лично", – сказала она в ходе интервью агентству.
К россиянам же она относится как к любимому народу, говорится в статье.
Как сообщают российские СМИ, Путин и Масси не раз встречались на территории России.
По её словам, она всю жизнь изучала историю и культуру РФ, а также выступала за сближение между Москвой и Вашингтоном.
Президент России также не отказал ей в просьбе предоставить российское гражданство.
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