Известная гражданка США поделилась мнением о Путине и России - 10.06.2023 Украина.ру
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Известная гражданка США поделилась мнением о Путине и России
Известная гражданка США поделилась мнением о Путине и России - 10.06.2023 Украина.ру
Известная гражданка США поделилась мнением о Путине и России
Советница бывшего президента Соединённых Штатов Америки Рональда Рейгана Сюзанна Масси публично поделилась своим мнением о главе Российской Федерации Владимире Путине и о россиянах. Её слова приводит РИА Новости 10 июня
2023-06-10T15:44
2023-06-10T15:44
новости
россия
владимир путин
сша
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К россиянам же она относится как к любимому народу, говорится в статье.Как сообщают российские СМИ, Путин и Масси не раз встречались на территории России.По её словам, она всю жизнь изучала историю и культуру РФ, а также выступала за сближение между Москвой и Вашингтоном.Президент России также не отказал ей в просьбе предоставить российское гражданство.
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новости, россия, владимир путин, сша
Новости, Россия, Владимир Путин, США

Известная гражданка США поделилась мнением о Путине и России

15:44 10.06.2023
 
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Советница бывшего президента Соединённых Штатов Америки Рональда Рейгана Сюзанна Масси публично поделилась своим мнением о главе Российской Федерации Владимире Путине и о россиянах. Её слова приводит РИА Новости 10 июня
"Мне бы очень хотелось встретится с ним вновь, для того чтобы пожать ему руку и поблагодарить его лично", – сказала она в ходе интервью агентству.
К россиянам же она относится как к любимому народу, говорится в статье.
Как сообщают российские СМИ, Путин и Масси не раз встречались на территории России.
По её словам, она всю жизнь изучала историю и культуру РФ, а также выступала за сближение между Москвой и Вашингтоном.
Президент России также не отказал ей в просьбе предоставить российское гражданство.
Путин астрология
1 января, 00:30Астрология и политика
С президентом нам повезло, а нашим врагам – нет. Владимир Путин: астрология и политикаПрезидент России Владимир Путин на сегодня, бесспорно, самый известный политик в мире. Его уважают, ему поклоняются, его ненавидят, ему пытаются подражать (часто неосознанно, как в свое время Порошенко).
 
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