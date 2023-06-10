https://ukraina.ru/20230610/1047100231.html

Известная гражданка США поделилась мнением о Путине и России

Известная гражданка США поделилась мнением о Путине и России - 10.06.2023 Украина.ру

Известная гражданка США поделилась мнением о Путине и России

Советница бывшего президента Соединённых Штатов Америки Рональда Рейгана Сюзанна Масси публично поделилась своим мнением о главе Российской Федерации Владимире Путине и о россиянах. Её слова приводит РИА Новости 10 июня

2023-06-10T15:44

2023-06-10T15:44

2023-06-10T15:44

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К россиянам же она относится как к любимому народу, говорится в статье.Как сообщают российские СМИ, Путин и Масси не раз встречались на территории России.По её словам, она всю жизнь изучала историю и культуру РФ, а также выступала за сближение между Москвой и Вашингтоном.Президент России также не отказал ей в просьбе предоставить российское гражданство.

https://ukraina.ru/20230101/1042322999.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, сша