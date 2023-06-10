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Канцлер ФРГ выразил желание пообщаться с президентом России

Канцлер ФРГ выразил желание пообщаться с президентом России - 10.06.2023 Украина.ру

Канцлер ФРГ выразил желание пообщаться с президентом России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге. Его слова приводит немецкое информагентство dpa 10 июня

2023-06-10T15:29

2023-06-10T15:29

2023-06-10T15:32

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украина

олаф шольц

владимир путин

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В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем.Необходимым условием для достижения "справедливого мира", по мнению канцлера, является вывод Россией своих войск с территории Украины.Кроме того, он подчеркнул, что Европа продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, в том числе военную, пока это будет необходимо.В январе 2022 года Германия отправила Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. С тех пор Киев получал от Берлина военную помощь порядка 20 раз. Украине передавались гаубицы, гранатометы, ракеты и другое самое разнообразное вооружение. Однако самой серьезной мерой военной поддержки стали танки различных моделей.Последний раз - 13 мая текущего года - правительство Германии анонсировало рекордный пакет помощи для Украины на 2,7 млрд евро. В него войдут 20 БМП Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1А5, 18 колесных гаубиц RCH 155, 15 зенитных самоходных установок Gepard, четыре батареи ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS-T SLS. Также в списке управляемые ракеты, боеприпасы и дроны.

https://ukraina.ru/20230610/1047095030.html

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новости, украина, олаф шольц, владимир путин