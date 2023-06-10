https://ukraina.ru/20230610/1047099691.html

Добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с Минобороны

Добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с Минобороны - 10.06.2023 Украина.ру

Добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с Минобороны

Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны, чтобы получить правовой статус, военное и социальное обеспечение, заявили в ведомстве, сообщает РИА Новости 10 июня

2023-06-10T14:41

2023-06-10T14:41

2023-06-10T14:41

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добровольцы

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Ранее в Минобороны сообщили, что в России значительно увеличилось число желающих служить по контракту, наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и Московской области, добавив, что наиболее эффективно организована работа в Москве, где созданы все необходимые условия для приема граждан на военную службу, а также в Республике Башкортостан и Московской области".По данным Минобороны, добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

https://ukraina.ru/20230518/1046330879.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, добровольцы, минобороны, сво