Добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с Минобороны
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкТренировка народного ополчения в Белгородской области
Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны, чтобы получить правовой статус, военное и социальное обеспечение, заявили в ведомстве, сообщает РИА Новости 10 июня
"В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций", — говорится в материале.
Ранее в Минобороны сообщили, что в России значительно увеличилось число желающих служить по контракту, наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и Московской области, добавив, что наиболее эффективно организована работа в Москве, где созданы все необходимые условия для приема граждан на военную службу, а также в Республике Башкортостан и Московской области".
По данным Минобороны, добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.