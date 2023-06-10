Эрдогану доложили о ЧП на заводе по производству ракет в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомлен с информацией о произошедшем взрыве на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре, сообщила газета Yeni Şafak 10 июня
Турецкий лидер получил информацию относительно произошедшего от министра национальной обороны Яшара Гюлера.
Утром 10 июня взрыв произошел на заводе Корпорации механической и химической промышленности.
На месте инцидента возник пожар, но его взяли под контроль пожарные бригады.
В результате взрыва пять человек погибли, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции.
В свою очередь министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в Twitter, что начато необходимое судебное и административное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.
29 мая, 19:51Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в БерлинКанцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров пригласил вновь избранного главу турецкого правительства Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Берлин для обсуждения ситуации в восточной части Средиземного моря, сообщается на сайте правительства Германии 29 мая