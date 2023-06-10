https://ukraina.ru/20230610/1047099341.html

Эрдогану доложили о ЧП на заводе по производству ракет в Анкаре

Эрдогану доложили о ЧП на заводе по производству ракет в Анкаре - 10.06.2023 Украина.ру

Эрдогану доложили о ЧП на заводе по производству ракет в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомлен с информацией о произошедшем взрыве на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре, сообщила газета Yeni Şafak 10 июня

2023-06-10T14:20

2023-06-10T14:20

2023-06-10T14:20

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Турецкий лидер получил информацию относительно произошедшего от министра национальной обороны Яшара Гюлера.Утром 10 июня взрыв произошел на заводе Корпорации механической и химической промышленности.На месте инцидента возник пожар, но его взяли под контроль пожарные бригады. В результате взрыва пять человек погибли, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции.В свою очередь министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в Twitter, что начато необходимое судебное и административное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.

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новости, турция, взрыв, завод