Эрдогану доложили о ЧП на заводе по производству ракет в Анкаре - 10.06.2023 Украина.ру
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Эрдогану доложили о ЧП на заводе по производству ракет в Анкаре
Эрдогану доложили о ЧП на заводе по производству ракет в Анкаре - 10.06.2023 Украина.ру
Эрдогану доложили о ЧП на заводе по производству ракет в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомлен с информацией о произошедшем взрыве на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре, сообщила газета Yeni Şafak 10 июня
2023-06-10T14:20
2023-06-10T14:20
новости
турция
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Турецкий лидер получил информацию относительно произошедшего от министра национальной обороны Яшара Гюлера.Утром 10 июня взрыв произошел на заводе Корпорации механической и химической промышленности.На месте инцидента возник пожар, но его взяли под контроль пожарные бригады. В результате взрыва пять человек погибли, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции.В свою очередь министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в Twitter, что начато необходимое судебное и административное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.
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новости, турция, взрыв, завод
Новости, Турция, взрыв, завод

Эрдогану доложили о ЧП на заводе по производству ракет в Анкаре

14:20 10.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСаммит G20 на Бали
Саммит G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомлен с информацией о произошедшем взрыве на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре, сообщила газета Yeni Şafak 10 июня
Турецкий лидер получил информацию относительно произошедшего от министра национальной обороны Яшара Гюлера.
Утром 10 июня взрыв произошел на заводе Корпорации механической и химической промышленности.
На месте инцидента возник пожар, но его взяли под контроль пожарные бригады.
В результате взрыва пять человек погибли, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции.
В свою очередь министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в Twitter, что начато необходимое судебное и административное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая, 19:51
Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в БерлинКанцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров пригласил вновь избранного главу турецкого правительства Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Берлин для обсуждения ситуации в восточной части Средиземного моря, сообщается на сайте правительства Германии 29 мая
 
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