В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом - 10.06.2023 Украина.ру
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В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом
В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом - 10.06.2023 Украина.ру
В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом
Премьер-министр Канады приехал в столицу Украины, сообщил сайт радиостанции Radio-Canada 10 июня
2023-06-10T14:05
2023-06-10T14:05
новости
киев
джастин трюдо
канада
украина
визит
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Это его второй визит на Украину после начала спецоперации России, информация о котором держалась в строгой секретности, добавил автор.Тем не менее, некоторые подробности о Трюдо всё же известны широкому кругу людей, например, его нетрадиционная сексуальная ориентация, участие в гей-парадах и реалити-шоу о трансвеститах.А в 2022 году в кулуарах саммита Большой двадцатки в Индонезии председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поставил Трюдо на место за то, что он в подробностях рассказал прессе детали прошлых дискуссий между ними, что продемонстрировало явное неуважение к лидеру Китая.
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новости, киев, джастин трюдо, канада, украина, визит
Новости, Киев, Джастин Трюдо, Канада, Украина, визит

В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом

14:05 10.06.2023
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Зеленский премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© president.gov.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Канады приехал в столицу Украины, сообщил сайт радиостанции Radio-Canada 10 июня
"Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев", – говорится в статье.
Это его второй визит на Украину после начала спецоперации России, информация о котором держалась в строгой секретности, добавил автор.
Тем не менее, некоторые подробности о Трюдо всё же известны широкому кругу людей, например, его нетрадиционная сексуальная ориентация, участие в гей-парадах и реалити-шоу о трансвеститах.
А в 2022 году в кулуарах саммита Большой двадцатки в Индонезии председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поставил Трюдо на место за то, что он в подробностях рассказал прессе детали прошлых дискуссий между ними, что продемонстрировало явное неуважение к лидеру Китая.
22 мая, 16:19
"Партбюро золотого миллиарда". Как Украина привела "Большую семёрку" к деградацииПрошедший в Хиросиме саммит G7 не только не сделал жизнь человечества лучше, а и продемонстрировал полную деградацию международного формата, некогда пользовавшегося авторитетом
 
НовостиКиевДжастин ТрюдоКанадаУкраинавизит
 
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Заголовок открываемого материала
14:05В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом
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