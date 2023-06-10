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В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом
В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом - 10.06.2023 Украина.ру
В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом
Премьер-министр Канады приехал в столицу Украины, сообщил сайт радиостанции Radio-Canada 10 июня
2023-06-10T14:05
2023-06-10T14:05
2023-06-10T14:05
новости
киев
джастин трюдо
канада
украина
визит
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Это его второй визит на Украину после начала спецоперации России, информация о котором держалась в строгой секретности, добавил автор.Тем не менее, некоторые подробности о Трюдо всё же известны широкому кругу людей, например, его нетрадиционная сексуальная ориентация, участие в гей-парадах и реалити-шоу о трансвеститах.А в 2022 году в кулуарах саммита Большой двадцатки в Индонезии председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поставил Трюдо на место за то, что он в подробностях рассказал прессе детали прошлых дискуссий между ними, что продемонстрировало явное неуважение к лидеру Китая.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, джастин трюдо, канада, украина, визит
Новости, Киев, Джастин Трюдо, Канада, Украина, визит
В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом
Премьер-министр Канады приехал в столицу Украины, сообщил сайт радиостанции Radio-Canada 10 июня
"Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев", – говорится в статье.
Это его второй визит на Украину после начала спецоперации России, информация о котором держалась в строгой секретности, добавил автор.
Тем не менее, некоторые подробности о Трюдо всё же известны широкому кругу людей, например, его нетрадиционная сексуальная ориентация, участие в гей-парадах и реалити-шоу о трансвеститах.
А в 2022 году в кулуарах саммита Большой двадцатки в Индонезии председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поставил Трюдо на место за то, что он в подробностях рассказал прессе детали прошлых дискуссий между ними, что продемонстрировало явное неуважение к лидеру Китая.