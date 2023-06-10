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В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом

В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом - 10.06.2023 Украина.ру

В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом

Премьер-министр Канады приехал в столицу Украины, сообщил сайт радиостанции Radio-Canada 10 июня

2023-06-10T14:05

2023-06-10T14:05

2023-06-10T14:05

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киев

джастин трюдо

канада

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визит

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Это его второй визит на Украину после начала спецоперации России, информация о котором держалась в строгой секретности, добавил автор.Тем не менее, некоторые подробности о Трюдо всё же известны широкому кругу людей, например, его нетрадиционная сексуальная ориентация, участие в гей-парадах и реалити-шоу о трансвеститах.А в 2022 году в кулуарах саммита Большой двадцатки в Индонезии председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поставил Трюдо на место за то, что он в подробностях рассказал прессе детали прошлых дискуссий между ними, что продемонстрировало явное неуважение к лидеру Китая.

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2023

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новости, киев, джастин трюдо, канада, украина, визит