Рогов озвучил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении - 10.06.2023 Украина.ру
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Рогов озвучил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении
Рогов озвучил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении - 10.06.2023 Украина.ру
Рогов озвучил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении
Общая группировка войск Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении превышает 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 10 июня
2023-06-10T13:41
2023-06-10T13:41
новости
владимир рогов
всу
наступление
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Утром он сообщил, что российские войска во время ночной атаки отбили очередную попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.Ранее средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур.По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230605/1046892257.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир рогов, всу, наступление
Новости, Владимир Рогов, ВСУ, наступление

Рогов озвучил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении

13:41 10.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Общая группировка войск Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении превышает 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 10 июня
"Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа", - сказал Рогов.
Утром он сообщил, что российские войска во время ночной атаки отбили очередную попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
Ранее средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур.
По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.
Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
5 июня, 09:57
Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направленииРанним утром ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Об этом 5 июня в своем Телеграм-канале сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
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