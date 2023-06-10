https://ukraina.ru/20230610/1047098953.html

Рогов озвучил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении

Рогов озвучил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении - 10.06.2023 Украина.ру

Рогов озвучил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении

Общая группировка войск Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении превышает 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 10 июня

2023-06-10T13:41

2023-06-10T13:41

2023-06-10T13:41

новости

владимир рогов

всу

наступление

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Утром он сообщил, что российские войска во время ночной атаки отбили очередную попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.Ранее средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур.По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230605/1046892257.html

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2023

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новости, владимир рогов, всу, наступление