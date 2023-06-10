На Украине выяснили, какое количество воды потеряли из-за своего подрыва Каховской ГЭС - 10.06.2023 Украина.ру
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На Украине выяснили, какое количество воды потеряли из-за своего подрыва Каховской ГЭС
На Украине выяснили, какое количество воды потеряли из-за своего подрыва Каховской ГЭС - 10.06.2023 Украина.ру
На Украине выяснили, какое количество воды потеряли из-за своего подрыва Каховской ГЭС
Гидрогенерирующая компания Укргидроэнерго заявила в своём телеграм-канале 10 июня о том, насколько сильно снизился уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва плотины одноимённой ГЭС
2023-06-10T11:33
2023-06-10T11:33
новости
херсонская область
каховская гэс
каховское водохранилище
потери
вода
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По состоянию на 10 июня, уровень воды находится на уровне 10,5 м, в водохранилищах выше по Днепру продолжают накапливать водные запасы, добавили в Укргидроэнерго.На графике европейского научного портала Theia Hydroweb, которые следит за водоёмами по всему миру, отмечается, что уровень воды в Каховском водохранилище до подрыва ГЭС был примерно 17,3 метра.Ранее в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа сообщили, что уровень воды на затопленных территориях начал снижаться.
https://ukraina.ru/20230609/1047052637.html
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новости, херсонская область, каховская гэс, каховское водохранилище, потери, вода
Новости, Херсонская область, Каховская ГЭС, Каховское водохранилище, потери, вода

На Украине выяснили, какое количество воды потеряли из-за своего подрыва Каховской ГЭС

11:33 10.06.2023
 
© скриншот видео тг-канала SHOT
© скриншот видео тг-канала SHOT
Читать в
Гидрогенерирующая компания Укргидроэнерго заявила в своём телеграм-канале 10 июня о том, насколько сильно снизился уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва плотины одноимённой ГЭС
"Потеряно более трети объёма воды", – говорится в сообщении.
По состоянию на 10 июня, уровень воды находится на уровне 10,5 м, в водохранилищах выше по Днепру продолжают накапливать водные запасы, добавили в Укргидроэнерго.
На графике европейского научного портала Theia Hydroweb, которые следит за водоёмами по всему миру, отмечается, что уровень воды в Каховском водохранилище до подрыва ГЭС был примерно 17,3 метра.
Ранее в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа сообщили, что уровень воды на затопленных территориях начал снижаться.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Вчера, 05:32
Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
 
НовостиХерсонская областьКаховская ГЭСКаховское водохранилищепотеривода
 
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