На Украине выяснили, какое количество воды потеряли из-за своего подрыва Каховской ГЭС

Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС Кубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.