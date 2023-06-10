На Украине выяснили, какое количество воды потеряли из-за своего подрыва Каховской ГЭС
© скриншот видео тг-канала SHOT
© скриншот видео тг-канала SHOT
Гидрогенерирующая компания Укргидроэнерго заявила в своём телеграм-канале 10 июня о том, насколько сильно снизился уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва плотины одноимённой ГЭС
"Потеряно более трети объёма воды", – говорится в сообщении.
По состоянию на 10 июня, уровень воды находится на уровне 10,5 м, в водохранилищах выше по Днепру продолжают накапливать водные запасы, добавили в Укргидроэнерго.
На графике европейского научного портала Theia Hydroweb, которые следит за водоёмами по всему миру, отмечается, что уровень воды в Каховском водохранилище до подрыва ГЭС был примерно 17,3 метра.
Ранее в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа сообщили, что уровень воды на затопленных территориях начал снижаться.
Вчера, 05:32Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.