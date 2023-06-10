https://ukraina.ru/20230610/1047093321.html

Наступление под Запорожьем, ATACMS для Украины. Главное на Украине на утро 10 июня

Наступление под Запорожьем, ATACMS для Украины. Главное на Украине на утро 10 июня - 10.06.2023 Украина.ру

Наступление под Запорожьем, ATACMS для Украины. Главное на Украине на утро 10 июня

В ночь на 10 июня ВСУ предприняли ещё одну попытку наступать на запорожском направлении. В Конгресс США внесли резолюцию о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS

2023-06-10T10:14

2023-06-10T10:14

2023-06-10T10:14

хроники

эксклюзив

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О начале нового, более массированного украинского наступления вечером 9 июня начали сообщать военкоры."Ну, с Богом, мужики. Боевой удачи вам и крепости духа. Верим в вас", - написал военкор Александр Сладков в своём телеграм-канале в 22:18, обращаясь к российским военным.Репортёр Андрей Руденко в 21:55 сообщил о мощном артиллерийском обстреле российских позиций."Запорожье. Ореховский фронт пошла мощнейшая арт подготовка со стороны противника. Под ударом вся линия но особенно направление н п Работино. Предвестник очередного наката со стороны противника. Парни готовы и ждут пока немец выйдет на квадрат удара", - отметил он.Уже в 23:02 он подтвердил информацию Сладкова о начале атаки."С Запорожского фронта ребята передают, что враг попёр", - указал Руденко в своём телеграм-канале.Также стало известно об активизации ВСУ на других направлениях: под Артёмовском, а также под Кременной. Однако попытка прорыва была зафиксирована именно под Ореховом.Позже военкор Сладков описал, что происходило ночью."Линия фронта стабильна. Противник отброшен. Отмечается применение ВСУ тактики штурмовых волн: артподготовка, выдвижение нескольких бронегрупп (7-8 машин плюс пехота), попытка сближения с нашими позициями, штурм окопов, закрепление в ожидании подхода основных сил, с задачей продвижения вглубь нашей обороны. На практике наша артиллерия уничтожает бронеобъекты противника, как только они попадают в зону ее досягаемости. Если штурмовой группе удаётся достичь наших опорных пунктов, в бой вступает бескомпромиссная русская пехота. В ином случае оставшаяся целой броня противника разворачивается, уходит, пополняет боекомплект, заправляется горючим и опять в бой. Штурмовая волна длится от тридцати минут до нескольких часов. Наступление идет шестые сутки. Линия фронта стабильна. Вчера русская пехота и спецназ уничтожили противника во всех наших окопах, где им удалось засесть вчера и позавчера. Мы вернули себе даже позиции в серой зоне, где сидело наше боевое охранение", - сообщил он в своём телеграм-канале в 05:14.Военкор также попытался прояснить логику ВСУ."Почему противник наступает колоннами и по одним и тем же маршрутам? Помимо безжалостной русской артиллерии, авиации, есть еще и сплошное минирование подходов. Противник опасается попасть на наши плотные минные поля. Отмечается абсолютное пренебрежение украинских командиров к потерям в своих штурмовых отрядах. Вся российская оборона, вся система огневого поражения, построенная нашими командирами, шансов противнику не дает. Ну и плюс терпение русского солдата. Умение стоять на своих позициях до конца. Кто не жалеет свою жизнь, заберёт чужую", - указал Сладков.В 07:39 он сообщил о приостановке боевых действий на фронте."Запорожье. Три часа над линией фронта тишина", - написал он.Ещё один военкор — Дмитрий Стешин — у себя в телеграм-канале также сообщил подробности разворачивавшегося ночью украинского наступления."По сообщениям с мест, ночью, на направлении главного удара под Токмаком противник не смог достигнуть успехов, более того, наши вернули в первой линии оставленный опорник", - отметил он.Примечательно, что обстоятельства наступления прокомментировали и принимавшие в нём участие украинские военные. Так, главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус у себя в телеграм-канале выложил видео под названием "Не раскручивайте российское ИПСО".На нём Маркус без каски, его лицо измождено и перепачкано."Помолчите. Лучше просто помолчите, чтобы потом не пришлось извиняться", - говорил он на камеру.На заднем фоне были слышны выстрелы из артиллерии.ATACMS для УкраиныЧлены комитета по иностранным делам палаты представителей США, представляющие Демократическую и Республиканскую партии 9 июня объявили о внесении резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.По словам соавтора резолюции, председателя комитета по иностранным делам палаты представителей республиканца Майкла Маккоула, если США не предоставят Украине всего необходимого оружия, то будут способствовать затягиванию боевых действий."Успех украинского контрнаступления напрямую связан с военной помощью, которую предоставляют США и наши союзники. Поэтому крайне обидно, что администрация задерживает миллиарды долларов военного финансирования, которые можно было бы немедленно передать Украине и в свою очередь помочь её вооруженным силам существенно изменить ситуацию на поле боя", – подчеркнул Маккоул.В резолюции авторы ссылаются на решения правительств Великобритании и Франции передать дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP-EG дальностью 250 км."Соединённые Штаты и страны-союзники совместно владеют тысячами ракет ATACMS, которые могли бы передать Украине", – указано в проекте резолюции.Если документ примут, палата представителей призовет США "немедленно передать Украине достаточное количество ATACMS для ускорения победы Украины <...>,одновременно сохраняя боеготовность американских военных"."Быстрое предоставление этого крайне важного вооружения предоставит украинским военным необходимую возможность ударов в глубоком тылу противника, которой они пока не имеют", - указано в докменте.Ранее издание Politico сообщило, что члены палаты представителей США направили письмо к президенту страны Джо Байдену с призывом начать поставку дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину.По информации издания, авторами письма выступили десять конгрессменов от обеих правящих партий. Инициатором обращения стал демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу."Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир", - цитировало издание письмо.По информации СМИ, конгрессмены призвали Байдена одобрить поставки и другого передового вооружения, включая истребители F-16 и зенитного ракетного комплекса Patriot, а также ускорить передачу танков Abrams, поставку которых ожидают к концу года.Сам конгрессмен Кроу в интервью изданию признал, что нежелание США отправлять на Украину ракеты связано с их ограниченным количеством в распоряжении американской армии. При этом Кроу настаивал, что поставка дальнобойных ракет поможет Украине получить военное преимущество."Я думаю, что это приемлемый риск - перевести их из наших запасов и отправить на Украину, чтобы помочь Украине вести эту войну, пока мы переходим к следующему поколению дальнобойных ракет", - заявил он.Утром 10 июня вр.и.о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, как Украина использует дальнобойные британские ракеты StormShadow."Около 5 утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине" – написал он в своём телеграм-канале.Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ выпустили две британские ракеты под детскому оздоровительному лагерю, где уже начался сезон, в результате чего погиб один человек и один получил ранения.Сальдо подчеркнул, что изначально Storm Shadow летели на Бердянск, а потом украинские войска специально перенаправили их на гражданский объект, где находятся дети.

https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html

https://ukraina.ru/20230609/1047068641.html

https://ukraina.ru/20230609/1047056371.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив