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Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России

Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России - 10.06.2023 Украина.ру

Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России

Введённые Западом экономические ограничения против РФ сделали страну только сильнее, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале 10 июня

2023-06-10T10:03

2023-06-10T10:03

2023-06-10T10:03

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Меры правительства России эффективно противодействуют западным санкциям, доказательства этого видны в повседневной жизни, отметил Володин.Теперь уже не имеет значения, сколько ещё пакетов ограничений введут США и Евросоюз, ведь они нанесут ущерб им самим, а РФ преодолеет последствия этого, подчеркнул председатель ГД.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по её мнению, Запад будет и дальше ужесточать санкции против России.Стоит отметить, что рост валового внутреннего продукта означает улучшение состояния экономики страны и влияет на благосостояние многих сфер жизни.

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новости, россия, санкции, сша, ес