Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России - 10.06.2023 Украина.ру
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Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России
Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России - 10.06.2023 Украина.ру
Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России
Введённые Западом экономические ограничения против РФ сделали страну только сильнее, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале 10 июня
2023-06-10T10:03
2023-06-10T10:03
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Меры правительства России эффективно противодействуют западным санкциям, доказательства этого видны в повседневной жизни, отметил Володин.Теперь уже не имеет значения, сколько ещё пакетов ограничений введут США и Евросоюз, ведь они нанесут ущерб им самим, а РФ преодолеет последствия этого, подчеркнул председатель ГД.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по её мнению, Запад будет и дальше ужесточать санкции против России.Стоит отметить, что рост валового внутреннего продукта означает улучшение состояния экономики страны и влияет на благосостояние многих сфер жизни.
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Новости, Россия, санкции, США, ЕС

Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России

10:03 10.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Введённые Западом экономические ограничения против РФ сделали страну только сильнее, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале 10 июня
"Еврокомиссия, Всемирный банк, год назад обещавшие "разорванную в клочья" российскую экономику, вынуждены улучшать прогнозы по ней. Темп роста ВВП РФ в этом году ожидается до 2,0%", – написал он.
Меры правительства России эффективно противодействуют западным санкциям, доказательства этого видны в повседневной жизни, отметил Володин.
Теперь уже не имеет значения, сколько ещё пакетов ограничений введут США и Евросоюз, ведь они нанесут ущерб им самим, а РФ преодолеет последствия этого, подчеркнул председатель ГД.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по её мнению, Запад будет и дальше ужесточать санкции против России.
Стоит отметить, что рост валового внутреннего продукта означает улучшение состояния экономики страны и влияет на благосостояние многих сфер жизни.
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Forbes: "Антироссийские санкции погубили Европу"Американский журнал Forbes, который снабжает аналитикой самых влиятельных лиц на Западе, написал, что украинский конфликт стремительно разрушает некогда процветающую европейскую экономику
 
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