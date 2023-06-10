https://ukraina.ru/20230610/1047093043.html
Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России
Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России - 10.06.2023 Украина.ру
Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России
Введённые Западом экономические ограничения против РФ сделали страну только сильнее, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале 10 июня
2023-06-10T10:03
2023-06-10T10:03
2023-06-10T10:03
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Меры правительства России эффективно противодействуют западным санкциям, доказательства этого видны в повседневной жизни, отметил Володин.Теперь уже не имеет значения, сколько ещё пакетов ограничений введут США и Евросоюз, ведь они нанесут ущерб им самим, а РФ преодолеет последствия этого, подчеркнул председатель ГД.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по её мнению, Запад будет и дальше ужесточать санкции против России.Стоит отметить, что рост валового внутреннего продукта означает улучшение состояния экономики страны и влияет на благосостояние многих сфер жизни.
https://ukraina.ru/20230609/1047073119.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, санкции, сша, ес
Новости, Россия, санкции, США, ЕС
Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние России
Введённые Западом экономические ограничения против РФ сделали страну только сильнее, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале 10 июня
"Еврокомиссия, Всемирный банк, год назад обещавшие "разорванную в клочья" российскую экономику, вынуждены улучшать прогнозы по ней. Темп роста ВВП РФ в этом году ожидается до 2,0%", – написал он.
Меры правительства России эффективно противодействуют западным санкциям, доказательства этого видны в повседневной жизни, отметил Володин.
Теперь уже не имеет значения, сколько ещё пакетов ограничений введут США и Евросоюз, ведь они нанесут ущерб им самим, а РФ преодолеет последствия этого, подчеркнул председатель ГД.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по её мнению, Запад будет и дальше ужесточать санкции против России.
Стоит отметить, что рост валового внутреннего продукта означает улучшение состояния экономики страны и влияет на благосостояние многих сфер жизни.