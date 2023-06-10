https://ukraina.ru/20230610/1047092897.html
"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше
"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше - 10.06.2023 Украина.ру
"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше
Президент Украины заявил в соцсетях о получении Киевом 2,1 млрд. долларов от Вашингтона, пользователи отреагировали
2023-06-10T09:35
2023-06-10T09:35
2023-06-10T09:35
новости
украина
владимир зеленский
транш
сша
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Другие пользователи также написали, что Зеленский убивает граждан Украины за деньги, которые забирают из карманов простых американцев.Ранее Зеленский написал в соцсетях, что этот транш пойдет на якобы усиление безопасности Украины.Вся денежная помощь Запада Киеву пропадает и это уже поставлено на поток, считает политолог Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Стоит только прекратить финансирование, и страна быстро перестанет существовать, отметил Гаспарян.Подробнее можно прочитать в интервью политолога на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230502/1045852966.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, транш, сша
Новости, Украина, Владимир Зеленский, транш, США
"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше
Президент Украины заявил в соцсетях о получении Киевом 2,1 млрд. долларов от Вашингтона, пользователи отреагировали
"Зеленский подорвал Северный поток-2 и теперь он подрывает дамбу, требуя более двух миллиардов для борьбы с наводнением. Прекратите финансирование Украины!", – прокомментировал один из пользователей.
Другие пользователи также написали, что Зеленский убивает граждан Украины за деньги, которые забирают из карманов простых американцев.
Ранее Зеленский написал в соцсетях, что этот транш пойдет на якобы усиление безопасности Украины.
Вся денежная помощь Запада Киеву пропадает и это уже поставлено на поток, считает политолог Армен Гаспарян.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Стоит только прекратить финансирование, и страна быстро перестанет существовать, отметил Гаспарян.
Подробнее можно прочитать
в интервью политолога на нашем сайте.