https://ukraina.ru/20230610/1047092897.html

"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше

"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше - 10.06.2023 Украина.ру

"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше

Президент Украины заявил в соцсетях о получении Киевом 2,1 млрд. долларов от Вашингтона, пользователи отреагировали

2023-06-10T09:35

2023-06-10T09:35

2023-06-10T09:35

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украина

владимир зеленский

транш

сша

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Другие пользователи также написали, что Зеленский убивает граждан Украины за деньги, которые забирают из карманов простых американцев.Ранее Зеленский написал в соцсетях, что этот транш пойдет на якобы усиление безопасности Украины.Вся денежная помощь Запада Киеву пропадает и это уже поставлено на поток, считает политолог Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Стоит только прекратить финансирование, и страна быстро перестанет существовать, отметил Гаспарян.Подробнее можно прочитать в интервью политолога на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230502/1045852966.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, транш, сша