"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше - 10.06.2023 Украина.ру
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"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше
"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше - 10.06.2023 Украина.ру
"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше
Президент Украины заявил в соцсетях о получении Киевом 2,1 млрд. долларов от Вашингтона, пользователи отреагировали
2023-06-10T09:35
2023-06-10T09:35
новости
украина
владимир зеленский
транш
сша
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Другие пользователи также написали, что Зеленский убивает граждан Украины за деньги, которые забирают из карманов простых американцев.Ранее Зеленский написал в соцсетях, что этот транш пойдет на якобы усиление безопасности Украины.Вся денежная помощь Запада Киеву пропадает и это уже поставлено на поток, считает политолог Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Стоит только прекратить финансирование, и страна быстро перестанет существовать, отметил Гаспарян.Подробнее можно прочитать в интервью политолога на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230502/1045852966.html
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Новости, Украина, Владимир Зеленский, транш, США

"Прекратите финансирование!": пользователи соцсетей отреагировали на слова Зеленского о новом транше

09:35 10.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский телефон
Зеленский телефон
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины заявил в соцсетях о получении Киевом 2,1 млрд. долларов от Вашингтона, пользователи отреагировали
"Зеленский подорвал Северный поток-2 и теперь он подрывает дамбу, требуя более двух миллиардов для борьбы с наводнением. Прекратите финансирование Украины!", – прокомментировал один из пользователей.
Другие пользователи также написали, что Зеленский убивает граждан Украины за деньги, которые забирают из карманов простых американцев.
Ранее Зеленский написал в соцсетях, что этот транш пойдет на якобы усиление безопасности Украины.
Вся денежная помощь Запада Киеву пропадает и это уже поставлено на поток, считает политолог Армен Гаспарян.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Стоит только прекратить финансирование, и страна быстро перестанет существовать, отметил Гаспарян.
Подробнее можно прочитать в интервью политолога на нашем сайте.
Предварительные итоги голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
2 мая, 15:37
Разочарование в Зеленском, нетерпимость к Китаю. Что показали соцопросы в СШАБрукингский институт – авторитетная исследовательская организация, основанная еще в 1916 году. Сотрудники Брукингса специализируются на анализе общественных настроений внутри Соединенных Штатов Америки и во всем мире
 
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