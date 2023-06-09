Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС - 09.06.2023 Украина.ру
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Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС
Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС - 09.06.2023 Украина.ру
Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС
Наличие приднестровского конфликта стало преградой на пути вступления Молдавии в Евросоюз, заявил глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в интервью порталу Deschide 9 июня
2023-06-09T21:02
2023-06-09T21:02
новости
ес
кишинёв
конфликт
молдавия
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Конфликт между Молдавией и Приднестровьем существовал несколько десятков лет, однако особенно острым он стал на исходе советской эпохи.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии.В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.Сейчас мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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новости, ес, кишинёв, конфликт, молдавия
Новости, ЕС, Кишинёв, конфликт, Молдавия

Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС

21:02 09.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Наличие приднестровского конфликта стало преградой на пути вступления Молдавии в Евросоюз, заявил глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в интервью порталу Deschide 9 июня
Конфликт между Молдавией и Приднестровьем существовал несколько десятков лет, однако особенно острым он стал на исходе советской эпохи.

"Конечно, это не облегчит путь. Это одна из проблем, которая явно существует. Но я считаю, что у Молдавии есть хорошая отправная точка, потому что тема Приднестровья с практической точки зрения является частью европейской интеграции", - заявил Мажейкс.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии.
В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Сейчас мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня, 15:29
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21:26Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа
21:02Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС
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