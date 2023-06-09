https://ukraina.ru/20230609/1047092517.html

Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС

Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС - 09.06.2023 Украина.ру

Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС

Наличие приднестровского конфликта стало преградой на пути вступления Молдавии в Евросоюз, заявил глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в интервью порталу Deschide 9 июня

2023-06-09T21:02

2023-06-09T21:02

2023-06-09T21:02

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Конфликт между Молдавией и Приднестровьем существовал несколько десятков лет, однако особенно острым он стал на исходе советской эпохи.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии.В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.Сейчас мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ukraina.ru/20230606/1046962121.html

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новости, ес, кишинёв, конфликт, молдавия