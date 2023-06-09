Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в скором времени, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит в интервью изданию Politico 9 июня
"Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что полноценное приглашение маловероятно, пока они (Украина - ред.) вовлечены в полномасштабную войну", - отметила она.
Западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Украине, подчеркнула Смит.
Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан
Запад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.