https://ukraina.ru/20230609/1047092402.html

Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта

Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта - 09.06.2023 Украина.ру

Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта

Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в скором времени, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит в интервью изданию Politico 9 июня

2023-06-09T20:49

2023-06-09T20:49

2023-06-09T20:49

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сша

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Западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Украине, подчеркнула Смит.Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океанЗапад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230609/1047072606.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, нато