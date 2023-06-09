Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта - 09.06.2023 Украина.ру
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Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта
Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта - 09.06.2023 Украина.ру
Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта
Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в скором времени, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит в интервью изданию Politico 9 июня
2023-06-09T20:49
2023-06-09T20:49
новости
сша
украина
нато
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Западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Украине, подчеркнула Смит.Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океанЗапад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, нато
Новости, США, Украина, НАТО

Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта

20:49 09.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в скором времени, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит в интервью изданию Politico 9 июня
"Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что полноценное приглашение маловероятно, пока они (Украина - ред.) вовлечены в полномасштабную войну", - отметила она.
Западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Украине, подчеркнула Смит.
Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан
Запад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
14:58
На кону — репутация Байдена. США пытаются переложить бремя поддержки Украины на другую странуОдной из ключевых тем переговоров президента США Джо Байдена и прибывшего 7 июня с двухдневным визитом в Штаты премьер-министра Великобритании Риши Сунака была ситуация на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
20:49Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта
20:34В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP
20:15Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС
20:03Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ
19:32Китай выразил поддержку мирной миссии африканских стран на Украину и Россию
19:06Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
18:15Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на Украине
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