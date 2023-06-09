В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP - 09.06.2023 Украина.ру
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В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP
В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP - 09.06.2023 Украина.ру
В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP
Фракция в Бундестаге партии Альтернатива для Германии (АдГ) на фоне сообщений о причастности Украины к теракту на газопроводах "Северный поток" призвала немецкое правительство расследовать диверсию. Сообщение опубликовано на сайте фракции 9 июня
2023-06-09T20:34
2023-06-09T20:34
новости
сша
северный поток
сеймур херш
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В документе подчёркивается, что если подозрения подтвердятся и Киев причастен к планированию или осуществлению атак , следует немедленно прекратить оказывать финансовую поддержку Украине.Ранее газета Washington Post со ссылкой на утечку документов сообщила, что Киев планировал устроить атаку на "Северных потоках" еще в июне 2022 года во время учений BALTOPS, а Запад после свершившегося теракта имел данные о причастности Киева к диверсии на "Северных потоках".8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.Сеймур Херш также отмечал, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
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Новости
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новости, сша, северный поток, сеймур херш
Новости, США, Северный поток, Сеймур Херш

В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP

20:34 09.06.2023
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Фракция в Бундестаге партии Альтернатива для Германии (АдГ) на фоне сообщений о причастности Украины к теракту на газопроводах "Северный поток" призвала немецкое правительство расследовать диверсию. Сообщение опубликовано на сайте фракции 9 июня
В документе подчёркивается, что если подозрения подтвердятся и Киев причастен к планированию или осуществлению атак , следует немедленно прекратить оказывать финансовую поддержку Украине.
"Признаков украинской причастности к атакам на газопроводы "Северный поток" становится все больше. Прямое участие украинского правительства и его военного руководства звучит правдоподобно", - сообщают парламентарии в официальном заявлении.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утечку документов сообщила, что Киев планировал устроить атаку на "Северных потоках" еще в июне 2022 года во время учений BALTOPS, а Запад после свершившегося теракта имел данные о причастности Киева к диверсии на "Северных потоках".
8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.
Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.
Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.
Сеймур Херш также отмечал, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.
По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.
Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.
Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
08:10
В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУУ украинских войск есть потери в ходе наступления, заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби в эфире телеканала CNN
 
НовостиСШАСеверный потокСеймур Херш
 
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Заголовок открываемого материала
20:49Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта
20:34В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP
20:15Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС
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