Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС - 09.06.2023 Украина.ру
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Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС
Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС - 09.06.2023 Украина.ру
Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС
Секретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не реагируют на поступающие еженедельно от России официальные предупреждения об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналу "Международная жизнь" 9 июня
2023-06-09T20:15
2023-06-09T20:15
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С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной ВС России. В МИД отмечали, что такой шаг оправдан во избежание предотвращения утечек и хищения радиоактивных материалов.Как сообщает официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом", на данный момент угрозы безопасности ЗАЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуацию держит под контролем персонал станции.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230606/1046957954.html
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Новости, МАГАТЭ, Росатом, МИД, ВС РФ

Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС

20:15 09.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Секретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не реагируют на поступающие еженедельно от России официальные предупреждения об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналу "Международная жизнь" 9 июня
"Обращаю внимание и на то, что Секретариат ООН и МАГАТЭ точно так же не реагируют и на наши почти еженедельные ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС. Не хотелось бы, чтобы эта очередная антироссийская заготовка "материализовалась", - заявил глава МИД России
С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной ВС России. В МИД отмечали, что такой шаг оправдан во избежание предотвращения утечек и хищения радиоактивных материалов.
Как сообщает официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом", на данный момент угрозы безопасности ЗАЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуацию держит под контролем персонал станции.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, частично деактивирована.
Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня, 15:14
В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭСУровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 июня
 
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20:49Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта
20:34В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP
20:15Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС
20:03Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ
19:32Китай выразил поддержку мирной миссии африканских стран на Украину и Россию
19:06Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
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