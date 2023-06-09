https://ukraina.ru/20230609/1047092063.html

Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС

Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС - 09.06.2023 Украина.ру

Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС

Секретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не реагируют на поступающие еженедельно от России официальные предупреждения об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналу "Международная жизнь" 9 июня

2023-06-09T20:15

2023-06-09T20:15

2023-06-09T20:15

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С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной ВС России. В МИД отмечали, что такой шаг оправдан во избежание предотвращения утечек и хищения радиоактивных материалов.Как сообщает официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом", на данный момент угрозы безопасности ЗАЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуацию держит под контролем персонал станции.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230606/1046957954.html

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